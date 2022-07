Unsitte Littering im Kanton Solothurn: Sogar fast neue Zelte werden zurückgelassen Dass Abfälle achtlos weggelassen und liegengelassen werden, ist ein bekanntes Problem. Dabei gibt es im Kanton Solothurn gewisse Hotspots. Mit verschiedenen Initiativen versucht man das Problem in den Griff zu bekommen. Doch schnelle Lösungen sind nicht in Sicht. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 04.07.2022, 05.00 Uhr

Am Bettlacher Rank wurde ein quasi neues Zelt einfach stehengelassen. Wegräumen müssen es dann andere helfende Hände. Bruno Kissling

Wie jedes Jahr im Sommer strömen die Menschen in die Naherholungsgebiete an Aare und Emme, um sich abzukühlen oder den Abend mit Bier und Grill zu geniessen. Die Schattenseite davon: Viele entsorgen den entstehenden Müll nicht ordnungsgemäss.

Dieser bleibt dann oftmals in der Natur liegen. Damit die nächsten Besucher jedoch wieder saubere Plätze vorfinden, gibt es im Kanton verschiedene Projekte zur Säuberung der Umwelt von Unrat.

Insgesamt räumte Leiter Christoph Kölliker mit seinem Team an diesem Tag alleine auf Bettlacher Boden rund 700 Liter Material zusammen. Bruno Kissling

Wetter beeinflusst die Menge nicht entscheidend

Im Gebiet Bettlach bis Büren an der Aare ist die Sozialfirma Prowork AG dafür zuständig. Pünktlich um 8 Uhr am Montagmorgen beginnt das Team um Fabio Zanatta am Bettlacher Rank das Aareufer nach Müll zu durchsuchen. Dies tun sie ungefähr 45 Mal im Jahr, bei jeder Witterung.

Interessanterweise erkennen sie dabei keine Korrelation zwischen schönem Wetter und der Menge an Abfall, wie Betriebsleiter Christoph Kölliker erklärt:

«Es ist viel wichtiger, welche Personen vor Ort waren und wie sie sich verhalten haben. An diesem Wochenende hat es beispielsweise geregnet, gefunden haben wird ein ganzes Zelt.»

Dieses Verbotsschild wurde offensichtlich ignoriert. Bruno Kissling

So kommt es auch bei schlechtem Wetter vor, dass viel Material liegenbleibt.

Zigarettenstümmel sind das Hauptproblem

Wie das Beispiel des Zeltes zeigt, finden Zanatta und seine Mitarbeiter alles mögliche auf ihren Touren. Sorge bereiten dem Team jedoch nicht solch grosse Überreste: «Das Hauptproblem sind die Zigarettenstümmel. Sie sind überall und es ist unmöglich alle einzusammeln», erklärt Zanatta.

An diesem Tag werden zwanzig 35-Liter-Abfallsäcke gefüllt. Der Rekord von 5000 Liter stammt aus der Corona-Zeit. Insgesamt sehe man hingegen keine Verringerung der Menge an Abfall, die sich am Aareufer sammelt. Doch gibt es vermehrt eine Konzentration um die Mülleimer herum. Dadurch könne man immerhin von etwas mehr Sauberkeit sprechen.

Auch in den Städten türmt sich der Abfall

Doch nicht nur in den Naturgebieten der Witi kämpft man mit Littering. Auch in und um die Städte Solothurn und Olten türmen sich jeweils die Abfallberge.

In Solothurn ist der Verein Perspektive beauftragt, den Abfall einzusammeln. Markus Bentz, Bereichsleiter bei der Perspektive erkennt einige zentrale Hotspots:

«Einer ist sicherlich zwischen der Rötibrücke und dem H4 Hotel. Aber auch an Badeplätzen an der Aare finden wir sehr viel Abfall. Zudem sammelt sich der Müll auch beim Krummturm.»

Die Art des Abfalls unterscheidet sich allerdings beim Krummturm. Dort werden nicht nur Bierdosen oder Verpackungen gefunden, sondern teilweise Spritzen. Da diese gesundheitsgefährdend sind, geht die Perspektive dort täglich vorbei, um sie so schnell wie möglich zu entfernen.

Auch das Aareufer wird nicht verschont. Bruno Kissling

Olten setzt auf die Raumpatenschaft

Auch in Olten kämpft man mit den Abfallbergen. Viel Müll befindet sich da vor allem beim Sandstrand in Rupoldingen. «Die Menge hier ist ganz klar wetterabhängig, aber sonst kommt es sehr darauf an, wie sich die Leute benehmen», sagt René Wernli der Oltner Werkhofchef.

Rene Wernli, Leiter Werkhof in Olten. Achim Günter

Um das Litteringproblem zu bekämpfen gibt es in Olten seit letztem Jahr das Modell der Raumpatenschaft. Dabei können sich Personen freiwillig melden, um ein kleines Gebiet ihrer Gemeinde vom Müll zu befreien.

Schnelle Lösungen sind nicht in Sicht

Lösungsansätze für das Problem sind vielfältig. Zum einen müssen die Menschen sensibilisiert werden, um sich dem Problem bewusst zu werden. Ausserdem könnten Zufahrtsstopps für Autos eine Besserung bringen. Der Hintergedanke dabei: Wenn man bequem hinfahren kann, nimmt man auch mehr Dinge mit, die dann weggeworfen werden.

Dass das Thema die Region auf jeden Fall herumtreibt, zeigt jüngst ein Auftrag des Kantonsrats. Er fordert die Regierung dazu auf mehr gegen Littering zu unternehmen.

