Last-Minute-Geschenkideen: Verschenken Sie ein Stück Region

Unsere Tipps Last-Minute-Geschenkideen aus dem Kanton Solothurn: Verschenken Sie ein Stück Region Alle Jahre wieder ..? Nur nicht verzweifeln: Für jede und jeden gibt es das passende Geschenk zu Weihnachten. Und statt seinen Liebsten Dinge zu schenken, die von weit her kommen, kann man auch auf Regionales setzen. Die Redaktion hat Ideen aus dem Kanton Solothurn zusammengetragen. Kulinarisches und Handgefertigtes. Lesestoff und Spiele. Aber auch einiges fürs Gemüt. Redaktion 18.12.2021, 05.00 Uhr

Hanspeter Bärtschi

Unten Grau, oben Blau – also heisst es: Rauf auf den Berg. Das ist ein bewährtes Solothurner Heilmittel gegen trübe Stunden. Und es wirkt. Immer wieder. Wer es gemütlich mag, schenkt seinen Liebsten eine Fahrt mit der Seilbahn auf den Weissenstein und kehrt oben erst mal ein. Bei genügend Schnee geht’s auf der 4,6 Kilometer langen – und ausgesprochen familienfreundlichen – Schlittelbahn runter nach Gänsbrunnen. Die Rückfahrt mit dem Zug ist dann quasi eine schöne Tat. Denn dem altehrwürdigen Weissensteintunnel tut vor der anstehenden Sanierung jede Durchfahrt gut. www.seilbahn-weissenstein.ch

Erste automatische Armbanduhr von John Harwood Mike Brotschi

Es fehlt nicht an Superlativen, um die Vielseitigkeit und den Erfindergeist der Uhrenindustrie in der Region zu beschreiben – allen voran in Grenchen. 1926 produzierte die Manufaktur Fortis hier die erste automatische Armbanduhr der Welt. Entwickelt wurde sie vom englischen Konstrukteur John Harwood, nach dem in Grenchen neuerdings eine Strasse benannt ist. Wer die Uhrmachertradition kennen lernen will, kann bei Fortis eine Führung buchen. Und auch im Kultur-Historischen Museum der Stadt bildet das goldene Zeitalter der Grenchner Uhrenindustrie einen der Schwerpunkte. www.grenchentourismus.ch

Keystone

Winterzeit ist Kinozeit. Daran hat auch dieser zweite Coronawinter nichts geändert. Blockbuster wie der neue James-Bond-Film haben wieder Zuschauerinnen und Zuschauer angezogen. Genüsslich Popcorn mampfen, sich in einen gemütlichen, mit weichem Stoff überzogenen Sessel kuscheln und die Welt für einige Stunden vergessen. Wieso nicht zu Weihnachten einen Kinogutschein verschenken? Zum Beispiel für einen Film im kleinen Oensinger Kino Onik. Und im Kanton gibt es noch viele weitere Säle. Gutscheine, die in allen Kinos eingelöst werden können, gibt es bei Pro Cinema. www.procinema.ch

Carole Lauener

Aus offensichtlichen Gründen wird man in nächster Zeit wieder mehr Zeit zu Hause im engsten Kreis verbringen. Die beste Gelegenheit, um zu beweisen, dass man eigentlich ein verkappter Immobilienmogul und ein Genie in regionalen Angelegenheiten ist. Für Grenchner, Oltner und Solothurner Immobilienstrateginnen bietet sich das Monopoly der jeweiligen Städte an. Kenner der Stadt Solothurn sind mit dem Wissensspiel «Du bisch vo – Solothurn» bedient. Die Spiele können im Bücher Lüthy gekauft werden. Und das Oltner Monopoly findet man in der Buchhandlung Schreiber. www.buchhaus.ch, www.schreibers.ch

Bücher gehen immer als Geschenk, heisst es. Auch Peter Bichsel geht immer. Der Suhrkamp-Verlag hat aus seinem Werk erhellende Geschichten für die dunklere Jahreszeit zusammengestellt («Im Winter muss mit Bananenbäumen etwas geschehen»). Alois Winiger war als Fotoreporter für die Solothurner Zeitung unterwegs. Aus einem Querschnitt seiner Aufnahmen ist ein Fotoband entstanden («Der Kanton Solothurn im Bild 1980–1995», Verlag Hier und Jetzt). Und, was ganz anderes: In seiner Autobiografie schreibt der Solothurner Altrocker Crown Kocher ungeschönt über seine Karriere. («Hardrock», Eigenverlag).

Fondue gehört zum Winter – und Bier gilt als Mitbringsel, das rasch zur Hand ist. Allzu innovativ ist die Kiste Bier aber nicht: Deshalb doch am besten ein Bierfondue schenken. Das gibt es an verschiedenen Orten in der Region, etwa bei der Oltner Drei-Tannen-Brauerei (mit Schweizer Alpkäse) oder bei der Molkerei Lanz in Obergerlafingen. Selbstverständlich kann man auch ein Fondue in der Chäsi kaufen und – coronakonform – draussen kochen, solange es noch Schnee hat. Ob’s dann dazu ein Bier sein soll oder doch lieber ein Glas Weissen, ist jedem überlassen. www.lanzmilch.ch, www.dreitannenbier.ch

zvg

Einfach wegwerfen und gut ist? Das wollte die Kantonspolizei Solothurn diesmal anders machen. Upcycling, so nennt man das Gebot der Stunde. Gut elf Tonnen alte Uniformen und weitere Ausrüstungsteile kamen beim «Ausmisten» zusammen. In der Vebo-Näherei in Zuchwil, wo Menschen mit Beeinträchtigungen arbeiten, wurden die Kleidungsstücke in Etuis, Rucksäcke und Taschen verwandelt – wunderbar zum Verschenken. Der Auftrag sei für die Genossenschaft etwas besonderes, erklärten die Verantwortlichen dieser Zeitung. «Wer darf schon legal Polizeiuniformen zerstückeln?» www.vebo-shop.ch

Ein Parfüm, Eau de Toilette oder After Shave unter dem Weihnachtsbaum? Was für eine abgedroschene Idee. Doch ein Besuch in der Profumoteca in der Solothurner Altstadt könnte sich lohnen. Hier gibt es nicht nur eine Vielzahl verschiedener, von grossen Marken inspirierte Düfte aus Eigenproduktion für Sie und Ihn, sondern ein Dufterlebnis der besonderen Art: Man kann sich auch sein eigenes, persönliches Parfüm kreieren (lassen). Aus bis zu drei verschiedenen Essenzen in unterschiedlicher Konzentration wird der individuelle Duft direkt an der Theke zusammengestellt. Solothurn, Schmiedengasse 4, www.laprofumoteca.ch

Ob von Starrkirch-Wil am Wartburghof vorbei oder den steilen Anstieg von Dulliken durch den Wald entlang: Viele Wanderwege führen über den Engelberg. Wer den richtigen wählt, lässt gemeinsam mit der Familie bei einem winterlichen Spaziergang das Niederamt hinter sich und gelangt zur römisch-katholischen Kirche von Walterswil. Als Überraschung gibt es dort noch bis Mitte Januar eine liebevoll gestaltete Weihnachtsgeschichte mit Figuren und unzähligen Lichtern zu entdecken. Dabei gilt es sich aufzuwärmen – denn irgendein Weg führt wieder zurück. Mit Glück durch eine verschneite Landschaft.

Radikal regional – und dazu noch etwas Abwechslung auf dem Teller? Das ist gar nicht immer so einfach. Wer Solothurner Bauernbetriebe und Manufakturen mit innovativen Produkten unterstützen will, der ist gut beraten, auf das zertifizierte Label «so natürlich» zu achten. Fleischwaren, Käse oder Speiseöle zählen zu den bekannteren Erzeugnissen. Weniger bekannt sind etwa die Speiselinsen vom Hof Ziegelhütte in Matzendorf. Die Hülsenfrüchte – einst als Arme-Leute-Essen verschrien – erleben ja unterdessen als Superfood einen Boom. Der Hof Ziegelhütte bietet braune und grüne Linsen an. www.so-natuerlich.ch

Sandra Ardizzone / WYS

Gerade wächst kaum Gemüse auf den Äckern. Aber wenn die Traktoren wieder brummen und die Tiere im Frühling endlich auf die Weide dürfen, macht das Hauslieferabo für Nahrungsmittel aus der Region doppelt Freude. Ganz nach dem Motto: Saisonal, regional und nachhaltig. Verschiedene Landwirtschaftsbetriebe decken über das Angebot «Buur on Tour» einen grossen Teil des Kantons ab. Mit ihren Erzeugnissen bestimmen sie das Sortiment von Obst und Gemüse, Gekühltem und Gebäck bis zur Vorratskammer. Bestellt wird jeweils bis Dienstagmittag; Donnerstag und Freitag ist Liefertag. www.buurontour.ch

zvg

Der Schwingsport ist in. Ebenso Hemden mit Edelweiss-Motiv. Da würde doch das Alphorn mit seinen urigen Tönen bestens dazu passen. Überall dort, wo das Instrument ertönt, bilden sich Menschenansammlungen, die zuhören. Die Alphornvereinigung Nordwestschweiz startet deshalb das Projekt «Jugendförderung», das sich an Jugendliche ab acht Jahren richtet. Wieso nicht an Weihnachten einen solchen Kurs verschenken? Das Instrument kann zu günstigen Preisen dazu gemietet werden. Anmelden kann man sich online. www.alphornvereinigung.ch/nachwuchs

zvg

Auf einer beleuchteten Piste abends gemeinsam mit der Familie oder Freunden auf einem Schlitten zu Tal sausen – was gibt es Schöneres. Mit der pinkfarbenen Spezialedition des Rodelschlittens von Mach wird die Fahrt erst recht zum Erlebnis. Die Kunststoffkufen sind speziell breit und für jede Schneeart geeignet. Die Beschreibung verspricht ein optimales Fahrverhalten auch in Kurven. Der Schlitten ist mit 469 Franken sicher nicht das günstigste Geschenk. Aber er wird garantiert jedes Frauenherz – und so manches Männerherz – erfreuen und ist erst noch zu 100 Prozent in der Schweiz gefertigt worden. www.machski.ch