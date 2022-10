Unglück 1917 kam es in Solothurn zu einem fatalen Flugunfall der Luftwaffe Beim heutigen Bürgerspital Solothurn stürzte 1917 eine Maschine der damals noch jungen Luftwaffe ab. Zwei Todesopfer waren zu beklagen. Peter Brotschi Jetzt kommentieren 31.10.2022, 05.00 Uhr

Die Landschaft hätte uns viel zu erzählen – überall. Wo man heute achtlos vorbeigeht, hat sich in der Vergangenheit viel ereignet, mitunter auch dramatische Vorfälle. Aber nichts mehr erinnert an das Ereignis, das Geschehen ging vergessen.

Nichts erinnert an der Unfallstelle heute mehr an das tragische Unglück. Peter Brotschi

So ein Beispiel findet sich im Schöngrün, nur einen Steinwurf entfernt vom Bürgerspital Solothurn. Wer an der BSU-Haltestelle beim Bürgerspital Richtung Bahnhof steht, sieht schräg hinter sich, etwas verdeckt durch eine Hecke, eine Wiese in einer Vertiefung.

Eine ehemalige Kiesgrube, deren Rand heute umsäumt ist von Wohnhäusern. Am 7. August 1917 stürzte an dieser Stelle ein Militärflugzeug ab. Beide Insassen, der Pilot Werner Bodmer und der erst 20-jährige Solothurner Alexander Frei, überlebten diesen Absturz nicht.

Das verunfallte Flugzeug liegt in der Grube östlich des heutigen Bürgerspitals. Zvg

Es handelte sich um den vierten tödlich verlaufenen Flugunfall in der noch jungen Geschichte der 1914 gegründeten Schweizer Luftwaffe.

Das Unheil bahnte sich kurz nach dem Start an

Was war geschehen? Der frisch brevetierte 22-jährige Militärpilot Werner Bodmer flog an diesem Nachmittag von Dübendorf nach Solothurn. Die Maschine war eine Haefeli DH-1.

Flugzeug des Balsthaler Konstrukteurs Haefeli Beim abgestürzten Flugzeug Haefeli DH-1 handelt es sich um eine Konstruktion des aus Balsthal stammenden Ingenieurs August Haefeli (1887–1960). 1915 wurde er an die Eidgenössische Konstruktionswerkstätte (K+W) in Thun berufen, wo er die DH-1 entwickelte (das DH steht für Doppeldecker Haefeli). Das Flugzeug war schwierig zu fliegen und bei den Piloten unbeliebt. Im Flieger-Flab-Museum in Dübendorf ist ein Nachbau in Originalgrösse zu sehen. Erfolgreicher wurden dann Haefelis Konstruktionen DH-3 und DH-5. Es waren die ersten in grosser Serie gebauten Flugzeuge für die Schweizer Luftwaffe. Für August Haefeli steht in Balsthal ein Denkmal vor dem Eingang des Schwimmbads Moos.

Die Landung erfolgte auf dem Areal des heutigen Bürgerspitals, wo sich damals noch absolut keine Gebäude befanden. Sein Passagier Alexander Frei, der in Solothurn wohnte, war erst per Anfang Mai 1917 zu den Fliegertruppen versetzt worden. Er hatte vom Kommando wegen seiner Pflichttreue und seines unermüdlichen Arbeitseifers die Erlaubnis zu diesem Flug erhalten.

Der Start zum Rückflug nach Dübendorf erfolgte Richtung Westen und wurde von viel Publikum bestaunt. Während des Steigflugs bahnte sich das Unglück an. Offenbar flog Freis Sturzhelm in den Propeller und wahrscheinlich zudem noch zwei Blechverschalungen.

Der Flugapparat schien dadurch nicht stark beschädigt worden zu sein, aber der Propeller zersplitterte, denn beim Flugzeugtyp Haefeli DH-1 befand sich der Motor hinter der Besatzung, ein Druckpropeller lieferte den Vortrieb.

Bodmer stellte sofort den Motor ab und ging in den Gleitflug über. Dann wollte er in Startrichtung wieder landen und leitete eine Linkskurve ein, wobei er noch einer Telefonstange ausweichen musste. Aus dieser Kurve stürzte der Apparat aus einer Höhe von rund 30 Metern in die damalige Kiesgrube ab.

Die Familie schaute dem Unglück zu

Nun müssen sich beim Publikum und bei den Verwandten dramatische Momente abgespielt haben: Die Mutter von Alexander Frei schaute dem Unglück zu, denn die «Solothurner Zeitung» schrieb anderntags, dass es «ein Anblick zum Herzzerbrechen» gewesen sei, «als die Mutter beim sterbenden Sohne kniete und sein kleines Schwesterchen sich über den Jungen beugte». Werner Bodmer war nach dem Absturz sofort tot, während Alexander Frei auf dem Transport ins Spital verschied.

Die beiden Verunfallten wurden anschliessend im Totenhaus Dreibeinskreuz aufgebahrt. Dort, wo dieser Unfall geschah, gibt es keine Erinnerungstafel wie bei vielen anderen militärischen Flugunfällen. Aber wenigstens ist die Stelle nicht überbaut, wie sonst das ganze Schöngrün.

