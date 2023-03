Schenkkreis-Mörder wird Ausgang verunmöglicht – zu unrecht

Ungerechtigkeit Kein Ausgang aus dem Gefängnis: Jetzt interveniert das Bundesgericht im Falle eines Schenkkreismord-Mittäters Damit der Schenkkreis-Mörder in den begleiteten Ausgang darf, sollte er eine Therapie vollziehen. Nach einem Versetzung in die Strafanstalt Thorberg wurde diese aber nie durchgeführt. Dies geschah zu unrecht, wie nun das Bundesgericht urteilte. Philippe Affolter 03.03.2023, 15.28 Uhr

Einer der Täter der Schenkkreismorde in Grenchen sollte Ausgang bekommen. Doch die Strafanstalt Thorberg verweigerte dem Mann Therapiemöglichkeiten, die er gemäss dem Solothurner Amt für Justizvollzug zwingend machen muss, wenn er Ausgänge in Doppelbegleitung haben will.