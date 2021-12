Ungeimpfte Junge Soll der Kanton Solothurn die Testkosten für das Covid-Zertifikat für Junge übernehmen? Der Kantonsrat muss in der Dezembersession, die kommenden Dienstag beginnt, darüber entscheiden: Soll der Kanton für unter 21-Jährige die Testkosten für das Covid-Zertifikat weitgehend übernehmen? Für den Regierungsrat kommt das nicht in Frage. Urs Moser 01.12.2021, 14.00 Uhr

Gratis-Tests für Junge? Die Screening-Zentren rechnen mit rund 2000 «Kunden» pro Woche Bruno Kissling

Mit Abfeiern in Clubs wird es nach den neusten Verschärfungen der Schutzbestimmungen in nächster Zeit wohl sowieso nichts. Aber damit Jugendliche und junge Erwachsene, die meist noch in Ausbildung sind, nicht aus finanziellen Gründen faktisch zur Impfung gezwungen werden, um am sozialen Leben teilnehmen zu können, sieht Kantonsrat André Wyss (EVP, Rohr) den Staat in der Pflicht. Für die Antigentests zur Erlangung des Zertifikats, ohne das es keinen Einlass in Kinos, Bars oder Fitnesszentren gibt, sollen unter 21-Jährige nicht mehr als 10 Franken aus dem eigenen Sack bezahlen müssen. Für den Rest, aktuell 26 Franken pro Test, soll der Kanton aufkommen, fordert sein dringlicher Auftrag.