Selbstunfall: Autolenker prallt in Langenthal in Brückenpfeiler

Tele M1

Unfall Zwei Schwerverletzte: Autolenker prallt in Langenthal in einen Brückenpfeiler Ein 22-jähriger Lenker und sein 21-jähriger Beifahrer wurden nach einer Kollision mit einem Brückenpfeiler in Langenthal schwer verletzt ins Spital gebracht. 06.10.2022, 19.29 Uhr

Am Mittwochabend, 5. Oktober, ist es in Langenthal BE zu einem Selbstunfall auf der Bern-Zürich-Strasse gekommen. Dabei kollidierte das Auto mit einem Brückenpfeiler. Der 22-jährige Lenker und der 21-jährige Beifahrer wurden beim Unfall schwer verletzt.

Drittpersonen leisteten erste Hilfe, bevor die sofort ausgerückten Rettungskräfte am Unfallort eintrafen. Der Beifahrer wurde schliesslich in kritischem Zustand von der Rega ins Spital geflogen. Der Lenker wurde mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Das Auto erlitt einen Totalschaden.

Ähnliche Selbstunfälle hat es diesen Sommer bereits am Rotberg oder auf der Gempenstrasse gegeben, in beiden Fällen mit Todesopfern. Laut der Strassenopferhilfe sind Junglenker wie am Mittwochabend in Langenthal besonders häufig in schwere Unfälle verwickelt.

Gegenüber Tele M1 sagt Mike Egle, Leiter Kommunikation bei RoadCross: «Deshalb haben wir die Präventionsarbeit genau auf diese Altersgruppe gelegt. Dass es trotzdem immer wider zu solchen Vorfällen kommt, zeigt die Wichtigkeit der Präventionsarbeit auf.» (bey)