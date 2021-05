Umzug steht an Nach rund sechsjähriger Bauzeit: Der Betrieb im Neubau Bürgerspital Solothurn kann starten Der Kanton Solothurn hat der Solothurner Spitäler AG den Neubau des Bürgerspitals zur Nutzung übergeben. Nächste Woche geht der Umzug über die Bühne. Das BBS ist schweizweit das erste Minergie-Eco-Spital und wurde zudem bereits mit einem der renommiertesten Architekturawards ausgezeichnet. 11.05.2021, 14.11 Uhr

Hell und freundlich soll es sein. Im unteren Bereich herrschen dunklere Farbtöne in blau und grün vor. Lea Durrer Der Kiosk ist schon in Betrieb. Lea Durrer Lea Durrer Blick in eine Schockraum-Koje. Lea Durrer Alfredo Pergola, Projektleiter Hochbauamt, erklärt den Aufbau des Spitals. Daneben steht Reto Gmür von Gmür Architekten. Lea Durrer Lea Durrer Der Röntgen-Raum Lea Durrer Lea Durrer Wartebereich für die Patientinnen im «Donna»-Programm zur Brustkrebs-Früherkennung. Lea Durrer Beim Empfang kann man einen Geduldsfaden mitnehmen. Lea Durrer Ausserhalb vom Kernbereich gibt es einen Korridor, über den Patienten transportiert werden können. Er soll auch ein Ort für den informellen Austausch zwischen Mitarbeitern sein. Lea Durrer Blick in den OP-Bereich. Lea Durrer Draussen steht noch ein Zelt. Dieses wird als Restaurant fürs Personal genutzt. Kunst am Bau in einem Innenhof. Der Pendel bewegt sich je nach Luftfeuchtigkeit. Lea Durrer Und hier die Spiegel im anderen. Lea Durrer Es gibt auch einen Raum der Stille. Lea Durrer Auf der Bettenstation wurden hellere Farben eingesetzt. Lea Durrer Das Musterzimmer ist als einziges eingerichtet. Lea Durrer Ein Aufenthaltsbereich Ein Familienzimmer in der Frauenklinik. Hier kann die ganze Familie übernachten. Es gibt auch Sitzgelegenheiten und einen TV. Lea Durrer Der oberste Stock ist für Privatpatienten reserviert. Lea Durrer Der Grundriss dieser Zimmer ist gleich wie bei der normalen Station. Es gibt aber nur 1 Bett, einen grösseren TV und auch sonst mehr Service. Hier das schönste und grösste Zimmer in der Ecke mit Ausblick auf die St.Ursenkathedrale und das Schloss Waldegg. Lea Durrer

Eigentlich hätte die Eröffnung schon im Frühling 2020 gefeiert werden sollen. Doch Probleme mit dem Boden und auch das Coronavirus kam dazwischen. Doch nun ist alles fertig.

Am 1. Mai hat das Hochbauamt des Kantons Solothurn den Neubau des Bürgerspitals Solothurn (BSS) der Solothurner Spitäler AG (soH) formell zur Nutzung übergeben. Nach rund sechsjähriger Bauzeit erfolgte am Dienstag die offizielle Schlüsselübergabe, an welcher unter anderen Frau Landammann Susanne Schaffner, Baudirektor Roland Fürst, Verena Diener, Verwaltungsratspräsidentin Solothurner Spitäler AG (soH) und Martin Häusermann, CEO soH, teilnahmen.

Zum Neubau BSS gehören zwei Unter- und acht Obergeschosse mit rund 57'000m² Geschossfläche, 155 Zimmer, 240 Betten sowie Abteilungen für Operationen, Geburten, Intensivpflege, Tagesklinik und Notfall.

Ein wichtiger Teil des Konzepts sind Licht und Farben. Im unteren Teil sind Blau- und Grüntöne angesagt, im oberen wurde viel gelb und rot eingesetzt. Das Licht soll den Patienten leiten, ihm Orientierung schenken. Der Blick nach draussen ist dabei sehr wichtig.

Der Patient soll sich rasch wohlfühlen, sagt Urs Studer, Leiter Infrastruktur im Interview:

Im Kreditrahmen drin

Finanziell ist der Neubau auf Kurs: Gemäss provisorischer Schlussrechnung betragen die Baukosten rund 273 Mio. Franken. Der Neubau des Bürgerspitals ist schweizweit das erste Minergie-Eco-Spital.

Kaum abgeschlossen, wurde das Bauwerk zudem bereits mit dem «best architects award», einer der renommiertesten Architekturauszeichnungen Europas, geehrt.

Ausblick

Vom 17. Bis 28. Mai 2021 werden die Bettenstationen, das neue Operationszentrum, das Notfallzentrum mit der Notfallpraxis sowie die diversen Ambulatorien ihren Betrieb im neuen Gebäude aufnehmen. Der ordentliche Spitalbetrieb ist während der Umzugsphase jederzeit gewährleistet.

Alfredo Pergola ist stolz auf das Projekt ist. Der Projektleiter Hochbauamt erklärt auch, wie es nun mit dem alten Spital weitergeht:

Dereinst werden rund 150 Ärztinnen und Ärzte und weitere 1’000 Mitarbeitende dort tätig sein. Sobald der Umzug abgeschlossen ist, wird das jetzige Spital für den Abbruch vorbereitet und anschliessend rückgebaut. Diese Arbeiten sind für das Jahr 2022 geplant. Anschliessend geht es weiter mit der Bauetappe Haus 2, in welcher der Eingangsbereich, die Cafeteria, das Restaurant und die Küche sowie der ganze Umkleide- und Garderobenbereich realisiert werden. Diese Inbetriebnahme ist für Ende 2026 geplant.

Rückblick

Die Solothurner Spitäler AG hat 2006, als neue Betreiberin des Bürgerspitals Solothurn, des Kantonsspitals Olten, des Spitals Dornach und der Psychiatrischen Dienste Solothurn, eine umfassende Standortstrategie bzw. Standortbestimmung erarbeitet. Unbestritten war dabei, dass das Bürgerspital, welches aus den 1970er Jahren stammt, den künftigen Anforderungen eines modernen und zeitgemässen Akutspitals nicht mehr genügt.

Das alte Spital. Urs Lindt

Am 17. Juni 2012 hat das Solothurner Stimmvolk den Baukredit von 340 Mio. Franken für den Neubau mit 65,12% Ja-Stimmen klar angenommen. Am 14. August 2014 wurde mit den Bauarbeiten der ersten Bauetappe, Haus 1, begonnen. Bis im Dezember 2014 wurden die alten Tankanlagen rückgebaut und provisorische Parkplätze erstellt.

Anfangs 2017 konnte der rund 140m lange und 65m breite, zweigeschossige Rohbau, in welchem sich der Behandlungstrakt befindet, fertiggestellt werden. Es folgte dann der Rohbau für das Bettenhaus, dieser wurde dann Ende Mai 2017 fertiggestellt. Die Aufrichte konnte im Juni 2017 gefeiert werden.

2012 haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger grünes Licht gegeben für den Neubau des Bürgerspitals Solothurn.

Hansjörg Sahli Visualisierung des neuen Bürgerspitals Solothurn zvg November 2015: Seit dem Baustart im April 2015 hat sich schon einiges getan. Hansjörg Sahli Am 26.November 2015 wird der Grundstein für das Spital gelegt: Regierungsrat Peter Gomm, Verena Diener, Regierungsrat Roland Fürst und Spitalchef Martin Häusermann schaufeln. Hansjörg Sahli In einem Baucontainer wird gleichzeitig ein Musterzimmer präsentiert. zvg Dezember 2016: Das Bettenhaus wächst in die Höhe.





Hansjörg Sahli Dezember 2016: Der Verbindungstunnel wird gebaut.







Hansjörg Sahli Im Juni 2017 sind alle Stockwerke gebaut. Thomas Ulrich Es wird Aufrichtefest gefeiert. Thomas Ulrich Regierungsrat Peter Gomm, Verena Diener, Regierungsrat Roland Fürst und Gesamtprojektleiter Alfredo Pergola. Thomas Ulrich August 2017: Eine Kommission wählt drei Werke aus für die Kunst am Bau. Dies ist das Mobile von Sabina Lang und Daniel Baumann für einen Innenhof.

Hansjörg Sahli September 2017: Die Krane werden abgebaut.





Hanspeter Bärtschi September 2018: Als Teil vom Kunst am Bau wird eine Mauer mit verschieden farbigem Beton gegossen. Der Künstler: Christoph Haerle.

Hanspeter Bärtschi Herbst 2018: Die Fassade mit den Brise de Soleil ist nahezu fertig

Hanspeter Bärtschi Ein Musterzimmer kann besichtigt werden.







Hanspeter Bärtschi September 2019

Tom & Tina Ulrich Dezember 2019: Ein Defekt im Löschwassersystem sorgt für einen Wasserschaden im 7.Stock. Im Januar 2020 gab es auch noch einen Glimmbrand in einer Hohldecke. Tele M1 Am 14. bis 17. Mai 2020 wären Tage der offenen Tür auf dem Programm gestanden. Wegen der Coronapandemie musste man diese absagen. Der Umzug wurde auf September 2020 geplant.

Tom & Tina Ulrich Im August 2020 stellte sich dann aber heraus, dass es Schäden am Boden gibt. Man entschied, die Parkettböden in den 155 Patientenzimmern im Neubau zu ersetzen.

Hansjörg Sahli Noch vor der Eröffnung des Neubaus wurden die untersten 2 Stockwerke mit der Radiologie und dem Ambulatorium in Betrieb genommen. Hanspeter Bärtschi Schlüsselübergabe am 11.Mai 2021: Roland Fürst (l.) übergibt Verena Diener und Susanne Schaffner (r.) übergibt an Martin Häusermann ein Dosimeter. Hanspeter Bärtschi

Und hier noch ein paar Zahlen zum Neubau:

