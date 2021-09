Wie schaffen wir Netto-Null? Diskussionsrunde in Solothurn

Umweltschutz Wie schaffen wir Netto-Null? Für einmal diskutierten in Solothurn nicht nur Politiker und Experten «Die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens ist dringend.» Die Veranstaltung in Solothurn mit diesem Titel war keine alltägliche. Denn nicht nur Politiker und Experten diskutierten, sondern auch das Publikum musste aktiv werden. Raphael Karpf 16.09.2021, 14.10 Uhr

Urs Moser, Redaktor dieser Zeitung (links) interviewt SP-Fraktionschef Markus Ammann. Für den Anlass galt Zertifikatspflicht. Darum waren keine Masken nötig. Bild: Tom Ulrich

Wer meinte, sich am Mittwochabend gemütlich ins Solothurner Landhaus setzen zu können, um Experten und Politikern zu lauschen, die über den Umweltschutz diskutieren, der hatte sich geschnitten. Der Abend sollte ein Experiment werden, kündigte der Veranstalter, die 2000-Watt-Region Solothurn, an. Und den Worten sollten Taten folgen.

Immer wieder mussten – oder durften – die rund 20 Zuschauerinnen und Zuschauer selbst aktiv werden. Aufstehen, mit den anderen Gästen das Gespräch suchen, Fragen an die Politiker formulieren oder selbst Lösungen vorschlagen. Und schön im Takt, nämlich jedes Mal, wenn die Moderatorin ihr Triangel-ähnliches Instrument betätigte, sollte der Gesprächspartner gewechselt werden.

Die Idee dahinter: Es brauche alle, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Darum sollten für einmal nicht nur Experten und Politiker diskutieren. Sondern auch das Publikum sollte mit einbezogen werden.

Solothurn steht bei CO 2 -Ausstoss der Gebäude ganz schlecht da

Wobei: Experten und Politiker diskutierten dann doch auch noch. Und zwar die Fragen: Wie kann das Ziel, Netto-Null-CO 2 -Ausstoss bis 2050, erreicht werden? Und: Ist das überhaupt noch möglich?

Den Auftakt machte Ruedi Meier, Präsident des Vereins «Energie-Wende-Ja». Leider, begann er, sei der Kanton Solothurn unrühmlicher Spitzenreiter. Nämlich beim CO 2 -Ausstoss von Gebäuden auf die Fläche heruntergerechnet. Wie kommt das? Die genauen Gründe kenne er auch nicht. Aber es gebe wohl immer noch viele Öl- und Gasheizungen im Kanton. Und: Bei Sanierungen würden sie noch zu oft wieder mit Öl- und Gasheizungen ersetzt werden, statt mit Wärmepumpen.

Dabei wäre es nicht nur für die Umwelt besser, auf erneuerbare Energien zu setzen. Sondern auch billiger, sagte Meier. «Bei Gebäuden die Energiewende zu schaffen, wäre ganz einfach. Man muss nur richtig rechnen.» Klar: Wer eine Wärmepumpe bauen will, muss am Anfang mehr Geld in die Finger nehmen. Aber langfristig sei sie billiger als eine Ölheizung: Wegen der Unterhaltskosten. Und wegen des Ölpreises.

Nur: Dass die Leute von alleine anfangen, «einfach richtig zu rechnen», davon ist Meier nicht wirklich überzeugt. Der Markt schaffe diesen Wandel nicht von alleine. Darum, so seine Überzeugung, brauche es unbedingt Eingriffe in den Markt. Konkret: Lenkungsabgaben.

Spielmann: «Wenn die Hürden wegfallen, geht ein Ruck durch den Gebäudepark.»

Markus Spielmann, FDP-Fraktionschef und Geschäftsführer des kantonalen Hauseigentümerverbands. Bild: Tom Ulrich

Auf Meier folgte Markus Spielmann, FDP-Fraktionschef und Geschäftsführer des kantonalen Hauseigentümerverbands. Er vertrat quasi die Gegenseite. Kurz vor der Veranstaltung befürchtete er noch, gegrillt zu werden. So schlimm wurde es dann aber nicht. Spielmann verkaufte sich aber auch gut.

Gleich zu Beginn betonte er: Eigentlich stimme er mit fast allem, was Meier gesagt hatte, überein. Nur: «Er will den Leuten vorschreiben, was sie zu tun haben. Ich mute den Menschen zu, die Probleme selbst zu erkennen und zu handeln.»

Dem widersprach Urs Moser, Redaktor dieser Zeitung, der den Politiker interviewte. Er sehe da doch noch ein paar Differenzen mehr zwischen Meier und Spielmann. So war doch der Hauseigentümerverband massgeblich dafür mitverantwortlich, dass das kantonale Energiegesetz 2018 bachab ging.

Das sei auch eine gesetzgeberische Katastrophe gewesen, verteidigte sich Spielmann. Viel zu viel konkrete Vorschriften habe es enthalten. Er sieht in einem anderen Ansatz mehr Potenzial: Hürden abbauen. In der Bürokratie ganz grundsätzlich, konkret zum Beispiel beim Bewilligungsverfahren und Bau von Fotovoltaikanlagen. «Wenn diese Hürden wegfallen, dann geht ein Ruck durch den Gebäudepark», versprach Spielmann.

Ammann: «Der Wechsel auf erneuerbare Energien ist eine der grössten Transformationen in der menschlichen Gesellschaft, die es je gab.»

Markus Ammann, SP-Fraktionschef. Bild: Tom Ulrich

Auf Spielmann folgte schliesslich noch Markus Ammann, der SP-Fraktionschef. Obwohl er, wie übrigens auch Spielmann, aus Olten stammte, war die Veranstaltung für ihn schon eher ein Heimspiel.

Denn er war mehr auf der Linie von Ruedi Meier: Es brauche schon gewaltige Anstrengungen, um die Pariser Klimaziele noch rechtzeitig zu erreichen. «Der Wechsel auf erneuerbare Energien ist eine der grössten Transformationen in der menschlichen Gesellschaft, die es je gab.» Und die Eigenverantwortung in Ehren: Diese schaffe man nur mit Regeln.