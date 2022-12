Einer der verhafteten Reichsbürger war auch in Solothurn aktiv

Umsturzpläne in Deutschland Einer der verhafteten Reichsbürger soll ein Kind aus dem Kanton Solothurn entführt haben In Deutschland konnten Ermittler bei einer Grossaktion 25 Personen verhaften, die einen Umsturz geplant haben sollen. Einer der Verhafteten, ein ehemaliger Offizier, hat Verbindungen in den Kanton Solothurn. Er soll sich sogar an der Entführung eines Kindes beteiligt haben. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 09.12.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Maximilian Eder während einer Kundgebung in Nürnberg im Januar 2022. Thomas Schreyer

Deutschen Ermittlern gelang ein grosser Schlag gegen die Reichsbürger-Szene. In elf Bundesländern sowie in Österreich und Italien wurden insgesamt 25 Personen festgenommen. Rund 3000 Beamten standen im Einsatz. Den Festgenommenen wird vorgeworfen, eine terroristische Vereinigung gebildet und einen gewaltsamen Umsturz der Bundesrepublik Deutschland geplant zu haben.

Wie gross die Gefahr tatsächlich war, die von diesen Umstürzlern ausging, wird im Moment ziemlich kontrovers diskutiert. Immerhin sprach Thomas Haldenwang, Präsident des deutschen Verfassungsschutzes, von einer «recht realen Gefahr». Mehrere ehemalige wie auch aktive Bundeswehr-Soldaten sollen zu den Beschuldigten gehören, die ARD-«Tagesschau» berichtete zudem von einem bewaffneten Arm innerhalb der Gruppierung.

Einer der Festgenommenen ist gemäss «Tages-Anzeiger» Maximilian Eder. Der pensionierte Offizier soll einer der führenden Köpfe hinter dem geplanten Umsturz gewesen sein. Aber auch mit der Schweiz beschäftigte sich Eder: Er ist der festen Überzeugung, es gebe hier einen Zirkel machtvoller Personen, die im Geheimen (in Bunkern oder Ruinen zum Beispiel) Kinder vergewaltigen und bei satanistischen Ritualen sogar opfern.

Informationen dieser Zeitung zeigen nun: Auch die Solothurner Strafverfolgungsbehörden ermitteln gegen Eder.

Zwei Familien im Kanton Solothurn zerbrochen

Wie kam es dazu? Seine kruden Verschwörungstheorien hatten ganz konkreten Einfluss auf zwei Familien aus dem Solothurner Schwarzbubenland. Beide Fälle wurden schweizweit bekannt: Unter den Namen «Fall Nathalie» und «Fall Jonathan».

Die Fälle sind sehr ähnlich gelagert: Die Mutter eines Kindes beschuldigt den jeweiligen Vater, Teil dieses satanistischen Zirkels zu sein und das gemeinsame Kind zu missbrauchen. In beiden Fällen hatten sich die Väter nichts Derartiges zu Schulden kommen lassen. Im Fall «Nathalie» ermittelte die Solothurner Staatsanwaltschaft ganze zwei Jahre lang, bis sie sämtlichen Anschuldigungen nachgegangen war und festhielt: Es gebe keinerlei Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten.

Das änderte aber nichts daran, dass die Mütter von «Nathalie» und «Jonathan» weiter von diesen Verschwörungen überzeugt waren. Die Ermittlungen wurden als Scheinermittlungen bezeichnet, ab jetzt war auch die Staatsanwaltschaft Teil dieses Verschwörungszirkels. Beide Familien sind heute zerbrochen.

Offen der Staatsanwaltschaft gedroht

In beide Fällen war Eder involviert. Er hat es sich offenbar persönlich zum Ziel gesetzt, diesen angeblichen satanistischen Zirkel auszuheben: Er hat «Informationen» zusammengetragen, zum Beispiel eine Liste mit hunderten Namen und Adressen von Leuten, die Teil dieser Verschwörung sein sollen. Auch dieser Zeitung hat er diese Liste und angebliche weitere «Beweise» geschickt, mit der Bitte, «frei und fair» darüber zu berichten.

Im Fall «Nathalie» hat Eder selbst mehrere Behörden im Kanton Solothurn angezeigt. Als die Ermittlungen nicht die von ihm gewünschte Entwicklung nahmen, schrieb er der Staatsanwaltschaft einen Brief, den er ebenfalls an diese Zeitung weiterleitete.

Darin drohte er der Staatsanwaltschaft offen: Sie solle die Familie von «Nathalie» in Ruhe lassen, jeder Eingriff würde «massive Konsequenzen» zur Folge haben: «Es wäre sehr angebracht für alle Betroffenen, sich zu erklären oder aber ihre Koffer samt ihren paar Kröten zu packen und sich rechtzeitig abzusetzen, bevor die Bombe platzen wird.»

Auch «Nathalies» Mutter war felsenfest überzeugt davon, dass irgendeinmal «die ganze Wahrheit» ans Licht kommen werde.

Solothurn Behörden ermitteln gegen Eder

Im Fall «Jonathan» ging Eder sogar noch einen Schritt weiter. «Jonathans» Mutter verkehrte in denselben Kreisen wie die Mutter von «Nathalie». Die Vermutung liegt nahe, dass sie deswegen kein Vertrauen in die Solothurner Strafverfolgungsbehörden hatte. Als sie den Vater von «Jonathan» beschuldigte, das gemeinsame Kind zu missbrauchen, brachte sie «Jonathan» kurzerhand nach Deutschland in «Sicherheit».

Gemäss «Tages-Anzeiger» soll Eder die Mutter und das Kind über die Grenze gebracht und in seinem Haus in Bayern untergebracht haben. Eder selbst hatte das zudem an einem öffentlichen Auftritt diesen Mai in Baden-Baden erzählt. Eine Videoaufnahme davon kursiert im Internet.

Rund einen Monat später konnten die Behörden – in Zusammenarbeit mit der deutschen Polizei – den Knaben ausfindig machen und zu seinem Vater zurück bringen. Gegen die Mutter läuft eine Strafuntersuchung wegen «Entzug von Minderjährigen und Entführung».

Und wie die Solothurner Staatsanwaltschaft auf Anfrage bestätigt, führt sie in diesem Zusammenhang auch gegen Eder eine Strafuntersuchung, wegen «Freiheitsberaubung und Entführung». Die Ermittlungen sind im Gange. Es gilt die Unschuldsvermutung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen