Umstrittene Unterstützung Sie beaufsichtigen Häftlinge: Private Securitys arbeiten für das Solothurner Gefängnis – wie heikel ist das? In der Justizvollzugsanstalt Solothurn helfen private Sicherheitsfirmen aus, wenn Personalmangel herrscht. Sie übernehmen Aufgaben, die eigentlich in die Hände der Behörden gehörten. Was dies für das staatliche Gewaltmonopol bedeutet.

In der Justizvollzugsanstalt Solothurn im Deitinger Schachen gibt es 93 Plätze. Die meisten davon sind für den geschlossenen Massnahmenvollzug. Hanspeter Bärtschi

Wenn Feste gefeiert oder Konzerte gespielt werden, sorgen sie für Recht und Ordnung. Vor allem deswegen kennt man die Männer und Frauen, deren Markenzeichen das grosse rote «X» auf ihrer Arbeitsuniform ist. Die Angestellten der Sicherheitsfirma X-Protect sind bei vielen Veranstaltungen im Solothurnischen nicht wegzudenken.

Doch das Oensinger Unternehmen arbeitet auch an einem Ort, wo naturgemäss weniger Feierlaune herrscht: Der Kanton Solothurn vertraut im Gefängnis auf die Dienste der Firma. Die privaten Securitys arbeiten für die Justizvollzugsanstalt Solothurn im Deitinger Schachen. Hier, in einem der modernsten Hochsicherheitsgefängnisse des Landes, gibt es insgesamt 93 Plätze. Die meisten davon sind für den geschlossenen Massnahmenvollzug.

Private Sicherheitskräfte im Solothurner Justizvollzug? Das lässt aufhorchen. Denn daran gibt es nichts zu rütteln: Das Gewaltmonopol liegt beim Staat. Nirgends ist das so bedeutsam wie im Gefängnis. Wenn Menschen die Freiheit entzogen wird, tangiert dies ihre Grundrechte massiv. Deshalb hat der Staat eine besondere Verantwortung gegenüber Häftlingen, die in seiner Gewalt stehen.

Unterstützung bei Überwachungseinsätzen

Dass im hiesigen Justizvollzug wichtige Aufgaben an private Dienstleister übertragen werden, blieb bisher öffentlich weitgehend unbeachtet. Die zuständige Behörde äussert sich auf Anfrage nur vage dazu. Zu erfahren ist: Die Justizvollzugsanstalt wechselt dann private Securitys ein, wenn sich die eigenen Reihen gelichtet haben.

Michael Leutwyler, der Chef des kantonalen Amts für Justizvollzug, spricht von «vorübergehenden, personellen Engpässen». Wie oft die externen Kräfte genau eingesetzt werden, bleibt unklar. «Der Beizug erfolgt im Einzelfall ad hoc», erklärt Leutwyler bloss. Den entsprechenden Entscheid fälle ein Direktionsmitglied der Justizvollzugsanstalt. Der Amtschef führt weiter aus:

«Die Übergabe und die Instruktion der beigezogenen Drittpersonen erfolgen jeweils durch unser Sicherheitspersonal.»

Laut Leutwyler unterstützen die privaten Securitys «in aller Regel» Überwachungseinsätze der Justizvollzugsanstalt, namentlich auch in Kliniken oder auf Notfallstationen. Im Einsatz stünden sie in der Nacht oder an Wochenenden. Näher äussert sich Leutwyler nicht dazu. So bleibt offen, unter welchen vertraglichen Bedingungen die privaten Sicherheitsfirmen arbeiten. Ebenso die Frage, wie die Mandate vergeben wurden. Und ob neben X-Protect noch weitere Unternehmen im Einsatz stehen.

Überall Kameras, schwere Schlösser, Zäune und dickes Glas: Die Sicherheitsvorkehrungen in der Justizvollzugsanstalt sind hoch. Hanspeter Bärtschi (Symbolfoto)

Ruchbar wurde der Name dieser Firma freilich nur, weil ein Gremium des Europarats hierzulande unterwegs war – und dabei unter anderem das Solothurner Gefängnis inspizierte. In dessen kürzlich publizierten Bericht wird das Unternehmen erwähnt. Die privaten Securitys arbeiteten immer mit erfahrenen Sicherheitsbeamten zusammen, rapportieren die Experten ohne weitere Wertungen. X-Protect selbst wollte sich gegenüber dieser Zeitung nicht äussern.

Rechtsgrundlage war dürftig, Securitys schon da

Das Amt für Justizvollzug verweist auf die rechtlichen Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen. Seit dem 1. November 2021 ist das neue kantonale Justizvollzugsgesetz in Kraft. Mit diesem wurde auch der Einsatz von privaten Sicherheitskräften im Gefängnis geregelt. Bis dahin gab es in Solothurn keine expliziten Regeln dafür.

Pikant ist jedoch: Es ist aktenkundig, dass die Gefängnisverantwortlichen schon mindestens ein halbes Jahr vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes auf private Securitys gesetzt haben. Das offenbaren die Beobachtungen der Europarats-Experten. Sie besuchten das Solothurner Gefängnis im März 2021, also zu einem Zeitpunkt, als noch das alte Gesetz galt.

Dass dieses nicht wirklich eine ausgereifte Rechtsgrundlage für Auslagerungen an Dritte bot, räumte selbst der Regierungsrat ein, als er die Botschaft für das neue Gesetz vorlegte. So war zuvor lediglich festgehalten, dass die Behörden mit Privaten Vereinbarungen «über besondere, für den Justizvollzug erforderliche Leistungen» abschliessen können.

Für Rechtsexperten war da der Fall ohnehin klar: In einem grundrechtlich so sensiblen Bericht ist ein solcher Passus zu dürftig. Es ist noch keine zwei Jahre her, als das Schweizerische Kompetenzzentrum für Menschenrechte eine Studie zum Thema vorlegte. Darin kamen die Autoren um den Berner Staatsrechtsprofessor Jörg Künzli zum Schluss: Die entsprechende Regelung des Kantons Solothurn sei «zu wenig spezifisch, als dass auf deren Grundlage sicherheitspolizeiliche Aufgaben im Justizvollzug ausgelagert werden könnten».

Seit Anfang November 2021 gilt im Kanton Solothurn ein neues Justizvollzugsgesetz. Die Behörden bekamen damit neue Möglichkeiten. Felix Gerber

Bemerkenswert ist zudem: Der Beizug privater Sicherheitsfirmen wurde im Kantonsrat praktisch diskussionslos abgesegnet. In anderen Kantonen sorgte das Thema für Kontroversen. Warum nicht in Solothurn? Erklären lassen dürfte sich das erstens mit der umfangreichen Vorlage; die Liste der Änderungen war lang, die einzelnen Punkte komplex. Und zweitens stand bei der Debatte zum neuen Gesetz anderes im Fokus.

Menschenrechtler bleiben skeptisch

Tatsächlich stellen sich in der Praxis heikle Fragen – gerade mit Blick auf das staatliche Gewaltmonopol. Zwar betonen die Behörden, dass privaten Sicherheitsleuten nur eine unterstützende Funktion zukomme. Vorgesehen ist überdies auch eine Sicherheitsüberprüfung durch die Kantonspolizei. Aber wie weit dürfen die Securitys beispielsweise gehen, um einen renitenten Häftling unter Kontrolle zu bringen?

Im neuen Gesetz steht: Wenn Sicherheitsaufgaben an Private übertragen werden, müssten «insbesondere deren Befugnisse zur Anwendung von unmittelbarem Zwang» bestimmt werden. Gemeint ist damit allen voran der Einsatz von Muskelkraft, wenn etwa eine Person festgehalten oder gefesselt wird. Solche Massnahmen sind ein erheblicher Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen.

Es solle «stets die Ausnahme bleiben», dass private Sicherheitsleute unmittelbaren Zwang ausüben, wird dazu ausgeführt. Die Befugnisse dazu erhielten sie nur in jenem Umfang, «als dies für die konkrete Aufgabenerfüllung unabdingbar ist». So weit, so diffus. Denn welche Leitplanken die privaten Kräfte genau befolgen müssen, wenn es zu brenzligen Situationen kommt – das bleibt unklar.

Sie ist mit einer Doppelzaunanlage gesichert: Die Justizvollzugsanstalt wurde 2014 auf einer Fläche von 5,4 Hektaren eröffnet. Hanspeter Bärtschi

Kein Wunder, rufen Juristen vor diesem Hintergrund zu Zurückhaltung auf. So bilanzierte etwa das Kompetenzzentrum für Menschenrechte in seiner Studie: Selbst wenn eine gesetzliche Grundlage für den Einsatz von privaten Sicherheitskräfte in Gefängnissen existiere, bleibe ein solcher umstritten.

Die Solothurner Behörden haben derweil die Macht des Praktischen auf ihrer Seite. Man sei nun mal darauf angewiesen, in Ausnahmefällen private Securitys beiziehen zu können, heisst es. Bereits in seiner Botschaft zum neuen Gesetz mahnte der Regierungsrat: Nur mit dieser Möglichkeit könnten Lücken beim Personal «wirksam abgefedert werden».

