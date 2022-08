Umstrittene Auftragsvergabe Solothurner Schulen im Qualitätscheck: Dieses Institut hat einen Millionen-Deal mit dem Kanton auf sicher Die externe Schulevaluation mit ihren Ampel-Bewertungen polarisiert. Nun geht sie in die nächste Runde. Doch die Auftragsvergabe wirft Fragen auf. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 03.08.2022, 05.00 Uhr

Es gehört zum Qualitätsmanagement der Solothurner Volksschulen: Alle sechs Jahre gibt es an einer Schule eine externe Evaluation. Elia Bianchi/Keystone

Wie ist das Klima an einer Schule? Wie gut arbeitet die Lehrerschaft? Und wie geht die Schulleitung mit Konflikten um? Die Ampeln verraten es. Seit nunmehr einem Jahrzehnt lässt der Kanton Solothurn die Qualität seiner Volksschulen überprüfen.

Die Behörden setzten dabei auf eine griffige Farbenlehre: Bei einer externen Evaluation bewerten Expertenteams die Schulen mit Ampeln. Zeigt eine Ampel auf Grün, dann ist alles gut. Gelb heisst, dass der überprüfte Bereich nur teilweise funktionsfähig ist. Steht eine Ampel auf Rot, gibt es in diesem Bereich schwerwiegende Mängel.

Die Solothurner Regierung entschied Ende der 2000er-Jahre bewusst, «die Schulevaluation als Dienstleistung extern einzukaufen». Damit beschritt sie einen anderen Weg als die Mehrheit der Kantone. Man wollte einen, so hiess es, «unvoreingenommenen, unabhängigen Blick» auf die Schulen erhalten.

Der Auftrag ging an eine Fachstelle des Instituts Forschung und Entwicklung der Pädagogischen Hochschule, die bei der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) angegliedert ist. Für die «Evaluationszyklen», wie es die Behörden etwas sperrig nennen, erhielt das Institut bereits zweimal einen mehrjährigen Dienstleistungsvertrag.

Die Evaluationen mit ihren Ampel-Bewertungen polarisieren. Für die Schulen wird es bisweilen zur Nervenpartie, wenn die externen Experten anrücken. Gleichzeitig sorgen die Qualitätsprüfungen immer mal wieder für politischen Zündstoff. So beklagten Kantonsräte aller Couleur den grossen Aufwand, den eine Evaluation an einer Schule verursache.

Der zweite «Evaluationszyklus» wird diesen Dezember enden – wegen der Pandemie ein Jahr später als geplant. Das Bildungsdepartement von Regierungsrat Remo Ankli bereitet derzeit den neuen Leistungsauftrag für die externe Schulevaluation vor.

Pikant dabei ist: Das FHNW-Institut muss keine Konkurrenz fürchten. Es hat den Auftrag des Kantons weiterhin auf sicher. Auf eine öffentliche Ausschreibung wird verzichtet, wie das zuständige Volksschulamt auf Anfrage erklärt. So war es freilich bereits bei den vorigen Auftragsvergaben.

Dieses Vorgehen wirft Fragen auf. Denn das Auftragsvolumen dürfte den Schwellenwert für eine Ausschreibung bei weitem überschreiten. Zuletzt überwies der Kanton jährlich 800’000 Franken an das FHNW-Institut – macht 4,8 Millionen Franken für den ganzen Auftrag.

Ein Privileg, das eng auszulegen ist

Wenn der Staat eine Leistung einkauft, gelten strikte Regeln. Das Beschaffungsrecht verlangt, dass Aufträge für Dienstleistungen ab dem Gesamtwert von 250’000 Franken öffentlich ausgeschrieben werden. Alle Interessierten sollen sich um das Geschäft bemühen können. Gibt es keine Ausschreibung, so gibt es auch keinen Wettbewerb zum Vorteil der Steuerzahlenden. Erlaubt ist ein Verzicht nur in Ausnahmen.

Trockenes Juristenfutter? Von wegen! Hier geht es um deutlich mehr: Um die Frage, unter welchen Bedingungen der Staat bei einer Auftragsvergabe ebendiesen Wettbewerb ausschalten darf. Tut er dies, enthält er anderen Anbietern die Möglichkeit vor, sich für ein Mandat zu bewerben.

Ein Institut der Pädagogischen Hochschule der FHNW (hier ein Blick auf den Campus in Brugg-Windisch) bekommt den Auftrag des Kantons Solothurn. Severin Bigler

Unbestritten ist: Solothurn ist zwar einer der vier Trägerkantone der FHNW. Aber diese besitzt nicht nur das Recht auf Selbstverwaltung, sondern ist auch eine öffentlich-rechtliche Institution mit eigener Rechtspersönlichkeit. Deshalb kann der Kanton ihr nicht einfach Aufträge zuschanzen, als wäre sie eine von ihm dirigierte Abteilung. Es gelten, zumindest grundsätzlich, die Regeln des Beschaffungsrechts.

Warum also verzichten die Behörden bei der externen Schulevaluation auf eine Ausschreibung? Alexandra Zürcher, die stellvertretende Vorsteherin des Volksschulamtes, begründet die Ausnahme so:

«Die FHNW generiert nur einen geringen Anteil der Einnahmen aus Leistungen an Dritte nicht-öffentlicher Art.»

Der Grossteil beruhe auf Tätigkeiten, die sie zu Gunsten der öffentlichen Hand erbringe. Deshalb hält es das Volksschulamt für zulässig, dass die FHNW den Auftrag ohne Ausschreibung bekommt. Die gleiche Begründung lieferte es schon vor 14 Jahren, als das FHNW-Institut erstmals ohne Ausschreibung zum Handkuss kam.

Juristen sprechen in einem solchen Fall von einem «Quasi Inhouse»-Geschäft. Es handelt sich um ein Privileg, das eng auszulegen ist. Laut Gesetz müssen dafür im Kern zwei Kriterien erfüllt sein: Erstens muss der Auftraggeber (hier also der Kanton) den Auftragnehmer (das FHNW-Institut) beherrschen und wie eine seiner eigenen Dienststellen kontrollieren können. Und zweitens muss der Auftragnehmer hauptsächlich für den an ihm beteiligten Auftraggeber tätig sein.

Es gibt rechtliche Zweifel

Wie ist das nun beim Auftrag für die Schulevaluation? Diese Zeitung hat sich bei Beschaffungsrechtlern umgehört. Namentlich will sich niemand zum konkreten Fall äussern. Doch die Experten äussern Zweifel an dem Deal. Zwar dürfte es ihrer Einschätzung nach zutreffen, dass die Pädagogische Hochschule nur in untergeordnetem Masse für private Kunden arbeitet. Bekannt ist etwa, dass das Institut Forschung und Entwicklung auch Evaluationen für eine als GmbH organisierte Privatschule macht.

Aus Sicht der Experten ist jedoch fraglich, ob der Kanton das FHNW-Institut hierarchisch wie eine eigene Dienststelle beherrscht. Denn um dieses Kriterium zu erfüllen, gelten strenge Bedingungen. Heisst im Klartext: Es geht ums Handfeste. Der kontrollierende Auftraggeber muss den Auftragnehmer, so die Lehrmeinung, bei einzelnen Entscheidungen «rechtlich und faktisch bestimmend» beeinflussen können.

Was der Vollständigkeit halber anzumerken ist: Nicht per se problematisch ist der Umstand, dass sich Solothurn die Trägerschaft der FHNW mit drei anderen Kantonen teilt. Es wäre an sich nämlich zulässig, dass die erforderliche Kontrolle über einen Auftragnehmer von den beteiligten Gemeinwesen zusammen ausgeübt wird.

Den Wettbewerb nicht verfälschen

An welche Einkaufsregeln sich der Kanton halten muss, steht im Submissionsgesetz und in einer interkantonalen Vereinbarung. Erst Anfang Juli traten die neusten Regelwerke in Kraft. Erstmals werden auch die Ausnahmen für Auftragsvergaben zwischen öffentlichen Stellen ausdrücklich gewürdigt. Geprägt sind die Vorschriften vom Geist, den Wettbewerb nicht zu verfälschen. Erst recht nicht, wenn eine Dienstleistung auch in Konkurrenz mit privaten Anbietern angeboten wird.

Die grünen, gelben und roten Ampeln stehen symbolisch für die externe Schulevaluation. chm

Auf alle Fälle gibt es in der Schweiz einige Anbieter, die Evaluationen für Volksschulen offerieren – darunter private Büros. Ob sie in der Lage wären, die Solothurner Schulevaluationen fachlich kompetenter und günstiger durchzuführen? Ob sie über die dafür notwendigen Kapazitäten verfügten? Und ob sie mit ihren Konzepten überzeugen könnten? Alles Fragen, die nur eine Ausschreibung klären könnte.

Andere Kantone schreiben ähnliche Aufträge aus

Dass es auch anders geht, zeigt ein Blick nach Zürich. Dort gibt es ein Vorhaben, das mit jenem Solothurns vergleichbar ist. Das Zürcher Bildungsdepartement plant ein mehrjähriges Evaluationsprojekt – den ersten Zyklus der sogenannten «Lernverlaufserhebung».

Der Kantonsauftrag dafür ging soeben für 1,7 Millionen Franken an das Institut für Bildungsevaluation der Uni Zürich. Ehe es allerdings den Zuschlag erhielt, musste das Institut ein Beschaffungsverfahren bestehen. Das Bildungsdepartement hatte den Auftrag öffentlich ausgeschrieben.

Eine Pointe dieser Geschichte ist, dass sich auch schon die FHNW dem Wettbewerb der Solothurner Kantonsverwaltung stellen musste. So erhielt sie vor sechs Jahren erst nach einer öffentlichen Ausschreibung den Zuschlag, Weiterbildungen für das Kantonskader zu organisieren. Zuvor war dieser Auftrag ebenfalls unter der Hand vergeben worden, was für Kritik gesorgt hatte.

Rechtsgrundlage war unzureichend Alle sechs Jahre werden die Solothurner Volksschulen auf ihre Qualität hin überprüft. Ab dem Jahr 2023 geht die externe Schulevaluation in die dritte Runde. Das Volksschulamt arbeitet derzeit eine neue Leistungsvereinbarung dafür aus. Man werde diese «entsprechend den aktuellen Gegebenheiten sowie den gesammelten Erfahrungen der bisherigen Durchgänge» anpassen, erklärt das Amt. Details dazu sind noch nicht bekannt. Nachgebessert werden musste bereits bei der Rechtsgrundlage für die externe Schulevaluation. Denn deren Eckwerte sind bis dato lediglich in einer Verordnung geregelt, nicht aber im Volksschulgesetz. Namentlich steht darin auch nichts zu einer entsprechenden Leistungsvereinbarung. Angesichts deren Tragweite ist dies aus rechtlicher Sicht ein ziemliches Manko. Eines, das zuletzt sogar die kantonale Finanzkontrolle auf den Plan rief. Die Aufseher forderten die Bildungsbehörden auf, «eine Überprüfung der Rechtsgrundlagen vorzunehmen». Unterdessen hat der Kantonsrat das revidierte Volksschulgesetz verabschiedet. Es wird Anfang 2023 in Kraft treten. Darin werden die Verantwortlichkeiten in der Qualitätssicherung nun festgehalten. Ausdrücklich heisst es: Die Überprüfung der Schulqualität erfolge «durch die kantonale Aufsichtsbehörde, welche dafür eine externe Fachstelle beiziehen kann». (sva)

