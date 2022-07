Kantonspolizei Die Integration der Stadtpolizei Grenchen wird vorbereitet – jetzt ist klar, wer Regionalchef wird Ab 2023 übernimmt die Kantonspolizei Solothurn die Aufgaben der Stadtpolizei Grenchen. Für den Chefposten der neuen Region wurde eine interne Lösung gefunden. Zudem wurden in den letzten Wochen Entscheidungen zur künftigen Organisation getroffen. Online-Redaktion 12.07.2022, 17.09 Uhr

Ende Jahr wird die Stadtpolizei Grenchen Geschichte sein. Die Kantonspolizei Solothurn übernimmt in Zukunft deren Aufgaben. Die Vorbereitungen laufen. Wie aus einer Mitteilung der Kantonspolizei hervorgeht, sind nun «wesentliche» organisatorische und personelle Entscheide gefallen.

Daniel Dick zvg

Neue Strukturen und personelle Übertritte

Für die Region sei ein neues Organigramm ausgearbeitet und die Strukturen festgelegt worden. Eine Neuerung gibt's beim Namen: Die heutige Polizeiregion West heisst künftig Polizeiregion Grenchen. Den Chefposten wird Daniel Dick übernehmen, der bisher die Polizeiregion West geleitet hat. Sein Stellvertreter wird Benjamin Flückiger, der bisher in Biberist Postenchef war. An ihnen ist es, das Korps zusammenzustellen.

Benjamin Flückiger zvg

Die Kantonspolizei geht davon aus, dass rund 10 bisherige Mitarbeitende zur Kantonspolizei wechseln werden. Sie werden während zwei Jahren auf dem Posten in Grenchen arbeiten. Gemäss Mitteilung reichen die Übertritte aber nicht aus, um den Sollbestand von 15 Personen zu erreichen. Deshalb werde die Region Grenchen durch Korpsmitarbeitende verstärkt, die ihren Dienst in der Region leisten werden. Weiter würden die Anstrengungen, neue Polizistinnen und Polizisten zu rekrutieren und auszubilden, aufrechterhalten, heisst es in der Mitteilung.

Neue Räumlichkeiten

Offen sind noch Fragen zur Infrastruktur: Abklärungen im Zusammenhang mit den benötigten Räumlichkeiten und den zusätzlichen Arbeitsplätzen im Gebäude am Marktplatz in Grenchen seien im Gang, heisst es. Der dritte Stock, der bisher leer stand, soll komplett belegt werden.

Neben der Besetzung der Stellen gehe die Arbeit in den Teilprojekten weiter. Der Fokus liege auf der Einrichtung der neuen Arbeitsplätze und der operativen Vorbereitung auf die Polizeiarbeit in Grenchen. Dabei arbeiten die beteiligten Organisationen eng zusammen. (kps)