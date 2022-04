Die Pandemie befeuerte Jobwechsel – auch in Solothurn

Umschulung Lehrer statt Hotelier: Ein Solothurner wechselte in der Pandemie den Job – er ist nicht der einzige In der Kurzarbeit fand ein 32-jähriger Solothurner Zeit, seinen Traumberuf kennenzulernen. Nun tauscht er Luxushotel gegen Klassenzimmer. Ein Job-Coach erklärt, wieso dieses Phänomen gerade während der Pandemie so häufig vorkam. Olivia Folly Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Thomas Frischknecht aus Solothurn. Während der Kurzarbeit in der Pandemie lehrte er einen neuen Beruf kennen – «da wusste ich, das ist es». Hanspeter Bärtschi

Thomas Frischknecht aus Solothurn ist nicht einer, der lange stillsitzen kann. Als er wegen der Corona-Pandemie 2020 in Kurzarbeit geschickt wurde, verleidete ihm das schnell. «Am Anfang machte es noch Spass, nur einen Tag pro Woche zu arbeiten. Schnell aber fiel mir die Decke auf den Kopf», erzählt der 32-jährige Solothurner, der damals in der HR-Abteilung des Hotels Schweizerhof in Bern arbeitete.

Die unfreiwillige freie Zeit hatte aber auch etwas Gutes: «Ich hatte viel Zeit, um nachzudenken und mich zu reflektieren.» Er zögerte nicht lange als er die Gelegenheit bekam, während der Kurzarbeit als Pädagogischer Ergänzungslehrer in der 5. und 6. Klasse der Schule in Gerlafingen auszuhelfen. «Die Tätigkeit als Lehrer hat mich schon immer fasziniert. Deshalb packte ich die Gelegenheit beim Schopf, um diesen Beruf näher kennenzulernen», sagt er.

Schnell merkte er, wie sehr ihm dieser Job zusagt: «Ich empfand die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen als sehr sinnstiftend und bereichernd. Es machte mir grosse Freude. Und da wusste ich, das ist es».

Er wird Klassenlehrer statt Hoteldirektor

Dabei hätte seine berufliche Karriere ganz anders aussehen sollen. Schon als 10-jähriger erklärte er seinen Eltern, dass er Hoteldirektor werden wolle. «Ich hatte immer den Traum von der grossen, weiten Welt», erinnert er sich.

Mit diesem klaren Ziel absolvierte er die Hotelfachschule in Luzern. Auf seinen beruflichen Stationen machte er Halt in Luxushotels wie Adlon Kempinski Berlin, Bürgenstock Resort oder Schweizerhof Bern, wo er zuletzt arbeitete. Bis die Corona-Pandemie kam und er sich entschied, Lehrer zu werden.

Das Zünglein an der Waage für diesen Entscheid spielte ein neuer Studiengang der Fachhochschule Nordwestschweiz für Quereinsteiger. Gefragt waren über 30-Jährige mit Berufserfahrung. «Da öffnete sich mir eine Chance, die ich nutzen musste», erzählt Frischknecht. Zuerst kam er allerdings auf die Warteliste für das Studium. «Ich musste etwas bibbern, aber dann hat es zum Glück geklappt.»

Seit vergangenen September drückt der 32-Jährige wieder die Schulbank, um dann selbst eine Klasse unterrichten zu können. Das wird er bereits ab dem nächsten Sommer tun. Denn das Quereinsteiger-Studium sieht vor, dass man bereits ab dem zweiten Studienjahr als Teilzeitlehrer arbeitet.

Thomas Frischknecht tauscht also Luxushotel gegen Klassenzimmer. Und wo liegt der grösste Unterschied? «Beim Nein-Sagen», sagt der angehende Lehrer und erzählt, dass ihm kürzlich in einem Praktikum erklärt wurde, dass er mehr Nein sagen müsse. «Und das, nachdem ich in der Gastronomie jahrelang darauf getrimmt worden bin, wenn immer möglich Ja zu sagen zu den Gästen», sagt er und lacht.

Nicht bis zur Pensionierung in der Gastrobranche

Nach wie vor ist er der Hotellerie gut gesinnt. «Ich gehe auch privat gerne in Hotels und in gute Restaurants. Aber ich sah die Sinnhaftigkeit in meinem Beruf nicht mehr und merkte, dass ich das nicht bis 65 machen will.» Bereut hat er seine berufliche Kehrtwende bislang nicht. «Ich glaube nicht, dass die berufliche Laufbahn eine grade Linie ist. Wer weiss, was in 10 Jahren ist. Aber im Moment ist es genau das richtige für mich».

Auch der Wunsch, die grosse weite Welt zu erobern, hat sich mit den Jahren gelegt. «Ich bin ein Familienmensch und schätze es, wenn ich viel Zeit mit meinem Partner und meinen sechs Nichten und Neffen verbringen kann.» Ganz verabschiedet hat sich Thomas Frischknecht allerdings nicht aus der Gastro-Szene. Ab und zu arbeitet er am Wochenende im Kofmehl in Solothurn an der Bar. «Das ist mein Anker zur Gastronomie und macht mir Spass.»

Thomas Frischknecht ist nicht der einzige, der sich während der Pandemie neu orientiert hat. Wieso haben sich gerade in dieser Zeit so viele Menschen für eine Neuorientierung entschieden? Nachgefragt bei Catherine Sorg aus Zuchwil. Sie ist als Job-Coach spezialisiert auf Neuorientierungen. Zudem ist sie Mentaltrainerin.

Sie begleiten Menschen, die sich beruflich neuorientieren wollen. Wie haben Sie die vergangenen zwei Jahre in Ihrem Coaching erlebt?

Catherine Sorg. Barbara Bamberger

Catherine Sorg: Ich stelle fest, dass sich durch die Pandemie die Gründe für den Wunsch nach einer beruflichen Neuorientierung verändert haben. Viele fingen an, Dinge anders zu gewichten, anders hinzuschauen oder genauer hinzuschauen.

Der Lockdown und das Homeoffice trugen dazu bei, dass viele Menschen Zeit fanden, um sich selbst zu reflektieren. Und es kamen Dinge unter anderem im Berufsumfeld zum Vorschein, die ihnen ohne die Pandemie vielleicht gar nicht aufgefallen wären.

Können Sie Beispiele nennen?

Zum Beispiel, wie solide ein Team ist. Vorher ging man vielleicht immer gern arbeiten und dachte, man hätte ein gutes Team. Allein im Homeoffice merkte man dann aber, dass das Team nur gut funktioniert, wenn man sich physisch sieht. Oder es wurde auffällig, dass der Chef oder die Chefin ihre Funktion nicht richtig wahrnimmt.

Man kam sich, im Homeoffice am Bürotisch, auf sich allein gestellt vor, ohne Rückendeckung. Andere bemerkten, dass ihnen ihr Job eigentlich überhaupt keinen Spass macht und sie nur wegen des guten Teams gerne arbeiten gingen. Es sind solche Dinge, die in der Pandemie verstärkt zum Vorschein kamen.

Können sich die Menschen heute eher vorstellen, beruflich neue Wege einzuschlagen?

Ja, die Sinneshinterfragung ist heute stärker als zu der Zeit vor der Pandemie. War man früher unzufrieden in seinem Job, wechselte man den Arbeitgeber und blieb häufig in der gleichen Funktion tätig. In der Pandemie hatten die Menschen aber mehr Zeit, um darüber nachzudenken, was sie wirklich wollen. Man konnte nicht in die Ferien, keine Weiterbildung machen und keine Freunde treffen. Also stellte man sich ins Zentrum und hinterfragte seine Situation. Grundfragen zur möglichen Zufriedenheitsursache kamen hoch.

Viele möchten sich beruflich verändern, wissen aber nicht, was sie tun könnten. Wie arbeiten Sie mit diesen Leuten?

In meinem Coaching «Berufsfindung mit Sinn» geht es darum, herauszufinden, welcher Beruf wirklich zu einem passt. Unabhängig davon, was man bisher beruflich gemacht hat. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Gemeinsam schauen wir dann, was der Beruf alles enthalten muss, damit man nachhaltig glücklich wird und eine Sinnhaftigkeit darin erlebt. Als Ziel soll ein Beruf angestrebt werden, der langfristig Erfüllung bringt und in dem man gerne Leistung erbringt. Manchmal braucht es dann eine Weiterbildung oder eine neue Ausbildung.

Das klingt gut, aber ab einem gewissen Alter, hat man vielleicht eine Familie zu versorgen oder andere Verpflichtungen.

Das wird in den Prozess miteinbezogen. Ein Beispiel: Jemand möchte Meeresbiologe werden, ist aber an einen Wohnort in der Schweiz gebunden. Dann wird es schwierig, als Meeresbiologe in Spanien zu arbeiten. Aber vielleicht gibt es eine andere Form dieses Berufes, welcher in der Schweiz möglich ist. Zum Beispiel eine Forschungsarbeit in unseren einheimischen Seen und Flüssen.

In meinem Coaching werden alle Bedingungen wie Puzzle-Teile mit einbezogen, die erfüllt sein müssen. Wenn jemand 20 ist, dann sind die Bedingungen anders als im Alter von 40 oder 50 aufwärts. Dann will er oder sie möglicherweise keine neue Ausbildung mehr machen. Aber dann gibt es vielleicht die Möglichkeit, eine Weiterbildung mit einem Quereinstieg zu kombinieren. In der Schweiz haben wir glücklicherweise ein Ausbildungs- und Weiterbildungssystem, das sehr gut aufgestellt ist. Wir haben immer ganz viele verschiedene Möglichkeiten, um an ein Ziel zu kommen.

