Umkämpfter Buchmarkt Orell Füssli eröffnet erste Filiale im Kanton Solothurn – eine Kampfansage an Bücher Lüthy Orell Füssli frohlockt, während man bei Bücher Lüthy die Faust im Sack macht. Die schweizweit grösste Sortimentsbuchhandlung eröffnet im Ladedorf in Langedorf eine Filiale unmittelbar neben dem Hauptsitz von Bücher Lüthy, der Nummer 2 des Landes. Und es dürften weitere folgen. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 26.01.2023, 16.27 Uhr

Ein Blick in die neue Filiale von Orell Füssli im Ladedorf Langendorf. Der Fokus liegt auf Bestsellern und Schweizer Literatur. zvg

260 Quadratmeter pure Provokation, so könnte man es auch nennen. Denn so gross ist die heute eröffnete neue Orell-Füssli-Filiale im Ladedorf in Langendorf. Es ist die erste Filiale im Kanton Solothurn und die eröffnet Orell Füssli in unmittelbarer Nähe des Hauptsitzes von Bücher Lüthy, dem Platzhirsch in der Region.

Erst vor wenigen Tagen sagte Simone Lüthy, Geschäftsführerin des Familienunternehmens aus Solothurn, im Interview mit dieser Zeitung, sie hätten natürlich keine Freudensprünge gemacht, als sie davon erfuhren. Und: «Wir werden alles daransetzen, dass die Kundinnen und Kunden uns die Treue halten. Orell Füssli Thalia ist sehr expansiv unterwegs, daran können wir nichts ändern.» Wie recht sie doch hatte ...

Die Kampfansage an den Platzhirsch

Simona Pfister ist Geschäftsleitungsmitglied und Vertriebsleiterin von Orell Füssli. Claudio Thoma

Simona Pfister, Geschäftsleitungsmitglied und Vertriebsleiterin bei Orell Füssli, lässt sich in der Medienmitteilung wie folgt zitieren: «Als grösstes Schweizer Buchhandelsunternehmen war es schon seit langem unser Wunsch, in Solothurn mit unseren Orell-Füssli-Filialen präsent zu sein.» Dann folgt eine kleine Eloge auf die Region, die sie als lebhaft und anregend bezeichnet. Und die erste Speerspitze in Richtung des Hauptkonkurrenten: Der Standort habe für Orell Füssli «grosse Priorität».

Doch damit nicht genug. Der Standort im Ladedorf sei ideal für eine erste Orell-Füssli-Filiale im Kanton. Und es dürfte «mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht die letzte» sein. Das ist dann schon so etwas wie eine Kampfansage.

Das Bücherduell ist schweizweit in vollem Gange

Simone Lüthy, Geschäftsführerin von Bücher Lüthy, gibt sich angesichts des Vorpreschens der Konkurrenz selbstbewusst. Bruno Kissling

Die Expansion der grössten Sortimentsbuchhandlung des Landes ist in vollem Gange. Neben Solothurn hat Orell Füssli für dieses Jahr noch zwei weitere Filialeröffnungen angekündigt: Ende Februar in Zürich-Altstetten und Ende 2023 im Bahnhof Aarau. Dort war zuvor Bücher Lüthy, man habe sich jedoch unabhängig von Orell Füssli dazu entschieden, den Standort aufzugeben und im Wynecenter in Buchs eine neue Filiale zu eröffnen, so Simone Lüthy.

Ziel von Orell Füssli, so teilt das Unternehmen mit, sei es, an allen relevanten und gut frequentierten Lagen in der Deutschschweiz präsent zu sein. Es würde also wenig erstaunen, wenn das Unternehmen mit Sitz in Zürich demnächst in Olten eine Filiale eröffnen würde. Irgendwo in Bahnhofsnähe. Ins Schema jedenfalls würde es bestens passen.

Im Solothurner Grössenvergleich zieht Orell Füssli den Kürzeren

Rein von der Grösse kann Orell Füssli mit seiner ersten Filiale im Kanton Solothurn übrigens nicht mit Bücher Lüthy mithalten. Rund viermal grösser ist die Lüthy-Buchhandlung, die seit 1838 Buchliebhaber ins Herz der Altstadt lockt. Auch das Sortiment im Ladedorf ist kleiner. Man fokussiert auf Belletristik, Unterhaltungsliteratur sowie Kinder- und Jugendbücher. Aber auch auf Schweizer Literatur.

