Solothurner Prominente zum Jahreswechsel: Umfrage

Umfrage zum Neujahr Was muss sich 2022 ändern? 13 Solothurner Promis beantworten 5 Fragen zum Jahreswechsel Neues Jahr, neue Chance. Was muss sich 2022 unbedingt ändern? Das denken Pedro Lenz, Sandra Boner, Chris von Rohr und Co. Teil 1 einer Serie zum Jahresbeginn - mit Fragen über das vergangene und das kommende Jahr. Sophie Deck 31.12.2021, 18.00 Uhr

Was wird 2022 wichtig, welches Ereignis des vergangenen Jahres bleibt in Erinnerung und wer nimmt sich Vorsätze fürs neue Jahr? 13 Solothurner Schriftsteller, Moderatorinnen, Schauspieler und Politikerinnen haben sich unseren Fragen gestellt.

Frage 1: Neues Jahr, neue Chance. Was muss sich 2022 jetzt unbedingt ändern?

Ohne Zweifel die Zunahme der Klimaerwärmung stoppen. Ich gebe zu, dass ich das Problem lange nicht ernst nahm und dachte, was geht uns das hier an? Was kann ich schon tun? Beides ist falsch, beides muss sich unbedingt ändern.

Franco Supino. zvg

Meine Änderungswunschliste wäre lang ... Aber vielleicht ist es wichtiger, die Haltung gegenüber dem, was nicht geändert werden kann, zu ändern. In diesem Sinn wünsche ich mehr Geduld und Gelassenheit, nicht nur für mich.

Alexandra von Arx. Bruno Kissling

Es wird Zeit, aus der sinnlosen Empörungsspirale auszubrechen, bei der sich Impfskeptiker und Impfenthusiasten gegenseitig in einen Dauerempörungszustand katapultiert haben. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Aber man kann ja mal damit beginnen, pro Woche einen empörungsfreien Tag festzulegen. Das hilft nicht nur dem eigenen Glück, sondern vor allem auch dem Glück der Mitmenschen.

Mathias Binswanger. Chris Iseli

Das Zwanghafte und die Anspruchshaltung, die in der Frage steckt. Ich beobachte nicht so sehr den Wunsch nach Veränderung als vielmehr den nach Beständigkeit, Verlässlichkeit, Hingabe und Orientierung. Vielleicht sollten wir uns deshalb eher mit der Frage befassen: Was hat sich im Verlauf der Menschheitsgeschichte bewährt, das helfen würde mit den vielen Herausforderungen einen guten Umgang zu finden?

Amira Hafner-Al Jabaji. Laurent Burst

Die gesundheitliche Lage der Schweiz. Die Pandemie hat uns alle verändert. Im neuen Jahr wünsche ich mir ganz fest, dass sich Corona endlich zurückzieht. Wir vermissen die Normalität.

Burak Ates. Morris Lüthi

Es wäre an der Zeit, dass die Weltmeisterschaft in Hawaii wieder mal stattfindet… und eine Chance zu erhalten, den WM-Titel zurückzuerobern.

Daniela Ryf. Peter Klaunzer (Keystone)

Wir sollten endlich wieder lernen, die schweigende Mehrheit in unserem Land wieder besser zu berücksichtigen. Im Moment haben verschiedene Minderheiten die Oberhand, die verlangen, dass sich die Mehrheit fügt. Und das ist für unsere Gesellschaft und Wirtschaft nicht gut.

Christine Davatz. Bruno Kissling

Corona muss endlich vorbei sein. Und auch wenn es schon oft gesagt wurde: Die Leute sollten sich impfen lassen.

Alex Capus. Bruno Kissling

Da gäbe es Vieles, was die Menschheit zu lösen hätte: Flüchtlingskrise, Armut, Hunger, Umweltzerstörung, Klimawandel, Missachtung der Menschenrechte, Krieg, Artensterben, Corona…

Dazu fällt mir ein afrikanisches Sprichwort ein, das dazu hervorragend passt und womit sich alle weiteren Erklärungen erübrigen: «Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht dieser Welt verändern.»

Dagmar Rösler. Gaetan Bally

(Keystone)

Ändern müsste sich einiges, aber ich bin zu alt, um zu glauben, ein Jahreswechsel könne den Lauf der Dinge zum Guten verändern.

Pedro Lenz. Alex Spichale

Unser Verständnis davon, was normal ist. Die Pandemie ist noch nicht ausgestanden und wir müssen lernen, damit umzugehen, indem wir nicht stetig hinterfragen, was verboten, sondern kreativ überlegen, was erlaubt ist. Das neue Normal wird anders als das alte sein.

Johanna Bartholdi. Bruno Kissling

Ich glaube, dass ich hier für viele sprechen kann: Corona muss weg, ich würde gerne mal wieder ohne Masken einkaufen gehen.

Sandra Boner. SRF/Oscar Alessio

Ich hoffe, dass wir endlich einen Weg finden, mit diesen Viren so umzugehen wie mit anderen gefährliche Krankheiten auch. Liest man gewisse Medien, bekommt man das Gefühl, dass wir in Zeiten der Schwarzen Pest leben. Es darf nicht sein, dass die Massnahmen am Schluss mehr Schaden anrichten als die Krankheit selbst. Es geht nicht nur um das Brutto-Inland-Produkt, sondern auch um die Netto-Inland-Psyche. Mir machen vor allem die Kinder und die Älteren Sorgen, die jetzt seit über 2 Jahren diesen Panikmodus, diese Spaltung erleben müssen. Ich plädiere für faktenbezogene, relevante und transparente Information, guten Schutz für Risikogruppen und mehr Intensivbetten plus mehr besser bezahltes Pflegepersonals im teuersten Gesundheitswesen der Welt. Ungefährdete Kinder einfach zu impfen ohne die langfristigen Risiken für ihr Immunsystem zu kennen halte ich für problematisch. Und ich bin wohlverstanden weder Impfgegner, Verschwörungsfreak noch Coronaleugner. Nein, es ist die Verhältnismässigkeit und das enge «Gut-Böse-Moralistentum» das mich erschauern lässt.

Chris von Rohr. zvg

