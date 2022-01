Was sind Vorsätze für 2022? Solothurner Promis antworten

Umfrage zum Neujahr: Teil 4 Was sind Vorsätze für 2022? 13 Solothurner Promis beantworten 5 Fragen zum Jahreswechsel Nehmen Sie sich noch Vorsätze oder haben Sie das schon aufgegeben? Falls ja: Welche? Und was werden Sie auch 2022 nicht wieder anpacken? Das sagen Pedro Lenz, Sandra Boner, Chris von Rohr und Co. Teil 4 einer Serie zum Jahresbeginn - mit Fragen über das vergangene und das kommende Jahr. Sophie Deck Jetzt kommentieren 05.01.2022, 11.00 Uhr

Was wird 2022 wichtig, welches Ereignis des vergangenen Jahres bleibt in Erinnerung und wer nimmt sich Vorsätze fürs neue Jahr? 13 Solothurner Schriftsteller, Moderatorinnen, Schauspieler und Politikerinnen haben sich unseren Fragen gestellt.

Frage 4: Nehmen Sie sich noch Vorsätze oder haben Sie das schon aufgegeben? Falls ja: Welche? Und was werden Sie auch 2022 nicht wieder anpacken?

Die schwierigste Frage von allen. Warum? Ich möchte mich verändern, jeden Tag – und doch der bleiben, der ich bin. Ich habe etwas gegen das Selbstoptimieren, aber ebenso gegen die Selbstgenügsamkeit. Was also?

Ich nehme mir vor, den einen unsterblichen Satz zu schreiben. Ob mir das 2022 endlich gelingt?

Franco Supino. zvg

Zum letzten Jahreswechsel habe ich eine Karte mit folgendem Zitat von Wilhelm Busch erhalten: «Erstens kommt es anders, und zweitens, als man denkt.» Ich finde, dass dieser Spruch gut zur aktuellen Situation passt. Deshalb: Nein, ich fasse keine Vorsätze. Wozu auch, wenn sowieso alles anders kommt?

Alexandra von Arx. Bruno Kissling

Ich hatte es schon aufgegeben, aber wegen dieser Frage hier mache ich jetzt nochmals eine Ausnahme. Der Vorsatz lautet: Beginne jetzt endlich damit, Dein schon längere Zeit geplantes neues Buch zu schreiben! Dafür bin ich sogar bereit, meinen täglichen Konsum von sozialen Medien zu reduzieren.

Mathias Binswanger. Chris Iseli

Ich nehme mir andauernd Vorsätze, meist mehrmals pro Tag. Erfolg und Scheitern wechseln sich bei mir daher häufig ab. Meine Dauerbrenner der guten Vorsätze sind: regelmässiger Sport, Dinge sofort erledigen und nicht unnötig aufschieben, öfter «nein» sagen, mehr Zeit mit Menschen verbringen, die mir wichtig sind. Solange die nicht umgesetzt sind, werde ich sie immer wieder anpacken.

Amira Hafner-Al Jabaji. Laurent Burst

Das Wort «Aufgeben» existiert bei mir nicht. Ich werde mich als Schauspieler sowie auch als Sportler weiterentwickeln. Das werden wir Ende 2022 sehen, hehe.

Burak Ates. Morris Lüthi

Vorsätze habe ich ehrlich gesagt schon lange aufgegeben… Ich bin der Meinung, dass man sich jeden Tag etwas Neues vornehmen kann. Ich nütze das Jahresende allerdings jeweils zur Reflexion von dem, was ich im vergangenen Jahr erlebt und gelernt habe.

Daniela Ryf. Peter Klaunzer (Keystone)

Ich habe mir immer Vorsätze genommen und freue mich, wenn ich sie wenigstens eine Zeit lang einhalten kann. So zum Beispiel etwas Sport am Morgen… ab 1.1.2022 gilt es wieder ernst damit… 😉.

Christine Davatz. Bruno Kissling

Ich mache keine Vorsätze mehr. Ich möchte einfach alles so gut machen, wie ich es kann. Was ich hoffe ist, dass ich es als Wirt einer Bar nächstes Jahr nicht mehr auf den Baumarkt Plexiglasscheiben kaufen gehen muss.

Alex Capus. Bruno Kissling

Da habe ich bereits vor vielen Jahren kapituliert: mehr Sport, mehr Achtsamkeit, gesünder essen, weniger Süssigkeiten, geduldiger sein…

Ich schaffe es einfach nicht und habe es aufgegeben, mir zu einem künstlichen Zeitpunkt Vorsätze zu nehmen. Ich versuche aber sonst irgendwie täglich aus Fehlern zu lernen, besser zu werden.

Dagmar Rösler. Gaetan Bally

(Keystone)

Vorsätze sind nicht mein Ding, ich handle eher nach Impulsen, bin bestrebt, von Fall zu Fall das Nötige und Richtige zu tun. Wo es nicht gelingt, versuche ich, mir selbst gegenüber nachsichtig zu bleiben.

Was ich auch 2022 nicht anpacken werde: Den Beitritt als Aktivmitglied in einen Sportverein.

Pedro Lenz. Alex Spichale

Klassische Vorsätze, wie mehr Bewegung, weniger Essen oder aufzuhören zu rauchen, haben meistens wenig Bestand, darum lasse ich es bleiben. Mir ist für das Jahr 2022 viel wichtiger, dass wir den Optimismus und den Humor nicht verlieren. Somit wünsche ich mir für das Jahr 2022 gemeinschaftsstiftende Anlässe, die unser Zusammengehörigkeitsgefühl und unsere Toleranz stärken.

Johanna Bartholdi. Bruno Kissling

Aufgeben ist nicht mein Ding, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mir nur Sachen vornehme, welche ich auch wirklich umsetzten kann. Vorsätze hängen bei mir nicht von einem Datum ab. Wenn ich etwas umsetzten will, kann das auch am Tag x sein. Ich fühle mich noch zu jung, Dinge nicht mehr anpacken zu wollen. Ok, ein Marathon muss es ja nicht sein, aber warum nicht ein Halbmarathon?

Sandra Boner. SRF/Oscar Alessio

Eigentlich nur eines: Gesundheit. Ohne Gesundheit ist alles nichts. Es ist ein Geschenk, ohne Schmerzen leben zu dürfen. Was die Schweiz angeht: Da wartet viel Arbeit, wenn wir das hohe Level, diesen Schweizer Wohlstand, halten wollen. Ohne zu pessimistisch zu sein, gibt es sehr viele Probleme zu lösen: Unsere Schuldenpolitik und die gewaltige Verwaltungs-Bürokratie sind völlig aus dem Ruder gelaufen. Gebühren und Abgaben steigen und steigen. Die Strassen und der ÖV sind längst am Limit, im BAG läuft auch einiges schief. Dazu kommt Inflation, Umwelt und zunehmende Gewalt und Verfilzung. Weltpolitisch sieht es auch nicht gerade rosig aus. Wahrlich, es stehen herausfordernde Zeiten bevor und wir werden nicht darum herum kommen, genauer hinzuschauen und die Probleme bei der Wurzel anzugehen.

Chris von Rohr. zvg

