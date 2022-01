Was wird 2022 wichtig? Solothurner Promis antworten

Umfrage zum Neujahr: Teil 3 Was wird 2022 wichtig? 13 Solothurner Promis beantworten fünf Fragen zum Jahreswechsel Was wird für Sie im kommenden Jahr wichtig? Und für die Schweiz? Das denken Pedro Lenz, Sandra Boner, Chris von Rohr und Co. Teil 3 einer Serie zum Jahresbeginn – mit Fragen über das vergangene und das kommende Jahr. Sophie Deck Jetzt kommentieren 04.01.2022, 11.00 Uhr

Was wird 2022 wichtig, welches Ereignis des vergangenen Jahres bleibt in Erinnerung und wer nimmt sich Vorsätze fürs neue Jahr? 13 Solothurner Schriftsteller, Moderatorinnen, Schauspieler und Politikerinnen haben sich unseren Fragen gestellt.

Frage 3: Was wird für Sie im kommenden Jahr wichtig? Und für die Schweiz?

Begegnungen im realen Leben. Virtuelle Treffen haben etwas Verlockendes. Man kann einen Knopf drücken und ist unsichtbar, stumm, woanders. Wir meinen, wir können uns begegnen, ohne uns von der Stelle zu rühren. Eine Illusion. «Nur wo du zu Fuss warst, bist du auch wirklich gewesen», sagte Goethe. Mehr gehen, aufeinander zugehen, ist wichtig. Im Homeoffice sind wir lebendig begraben.

Franco Supino. zvg

Für mich ist jedes Jahr eine Wundertüte. Ich öffne sie langsam, lasse mich überraschen und lebe eigentlich ganz gut damit, dass ich erst Ende Jahr weiss, was drin und was wichtig war.

Alexandra von Arx. Bruno Kissling

Viele Menschen haben ihr sonst schon auf Sparflamme kochendes reales Leben im Zeichen der Pandemie noch mehr in virtuelle Sphären verlegt, doch das Glückspotenzial ist dort nicht allzu hoch. Also geht es darum, das reale Leben wiederzuentdecken, aber die positiven Errungenschaften der Pandemie beizubehalten: die Möglichkeit, räumlich und zeitlich flexibel zu arbeiten.

Mathias Binswanger. Chris Iseli

Wichtig wird bleiben, was zuvor schon wichtig war: das beständig Relevante, das universell Wertvolle auf jedem Flecken der Erde in jedem Augenblick: Vertrauen, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Barmherzigkeit, Freundschaft, Liebe, Verbundenheit, Dankbarkeit und die Besinnung darauf, dass unser Leben auf der Erde endlich ist.

Amira Hafner-Al Jabaji. Laurent Burst

Für mich ist in erster Linie wichtig, dass ich die kommenden Projekte ohne Verzögerungen abdrehen kann. Ich würde mich freuen, wenn ich in einer Schweizer Produktion mitwirken darf.

Burak Ates. Morris Lüthi

Für mich persönlich wird 2022 ein spezielles Jahr, da wir im Mai und Oktober zwei Ironman-Weltmeisterschaften bestreiten werden. Es wird also sportlich ein wichtiges Jahr für mich. Für die Schweiz wünsche ich mir, dass wir als Bevölkerung und wirtschaftlich die Pandemie bald und möglichst unversehrt hinter uns lassen. Und dass wir bald wieder das «normale», soziale Leben aufnehmen können.

Daniela Ryf. Peter Klaunzer (Keystone)

Für mich ist sicher der Abschluss meiner Erwerbstätigkeit wichtig und dann ein neues Amt im Privatbereich. Da Corona in der einen oder anderen Form wohl bleibt, wird für die Schweiz wichtig sein, dass die Coronamassnahmen endlich vermehrt auch den Bedürfnissen der Wirtschaft und der Gesellschaft angepasst werden. Denn ohne eine funktionierende Wirtschaft und offenen Schulen etc. geht es dem ganzen Land und vor allem den Jungen immer schlechter.

Christine Davatz. Bruno Kissling

Für mich ist im kommenden Jahr wichtig, dass ich weiterhin ein guter Mitmensch bin und dass ich meinen Roman im Februar oder März fertig schreibe.

Für die Schweiz ist wichtig, dass, wenn Corona endlich mal vorbei ist, die Menschen wieder zueinanderfinden und die Gräben, die entstanden sind, schliessen. Und politisch muss die Schweiz endlich ihre Beziehung mit Europa klären, was ja schon seit 30 Jahren ein Thema ist.

Alex Capus. Bruno Kissling

Beruflich sicher und unter anderem das Vorantreiben des Zusammenschlusses der beiden Lehrerinnen- und Lehrerverbände in der Schweiz zu einem nationalen Verband.

Für die Schweiz ehrliche Anstrengungen, um den Personalmangel an den Schulen in den Griff zu bekommen. Ansonsten geraten wir in eine veritable Bildungskrise.

Dagmar Rösler. Gaetan Bally

(Keystone)

Für mich soll im kommenden Jahr die Familie das Wichtigste sein. Für die Schweiz wäre es wohl wichtig, in 2022 ein bisschen zusammenzurücken, weniger jammern und mehr zuhören.

Pedro Lenz. Alex Spichale

Egerkingen, die ganze Region All-Gäu stehen vor grossen Herausforderungen. Gerade die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig die Versorgung der Schweiz mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen ist. Unsere Region hat diesbezüglich eine nationale Aufgabe übernommen, die in der Bundesverfassung und im Landesversorgungsgesetz geregelt ist. Die damit verbundenen Belastungen der Region müssen zukünftig abgegolten werden. Gesamtschweizerisch muss im Jahr 2022 zwingend eine Antwort auf die drohende Strommangellage gefunden werden.

Johanna Bartholdi. Bruno Kissling

Mit dem Jahreswechsel wird für mich persönlich nicht der grosse Wechsel kommen. Ich freue mich auf die Zeit mit der Familie und auf spannende Herausforderungen im Beruf. Hoffentlich werden die Klimadiskussionen wieder vermehrt Corona verdrängen.

Sandra Boner. SRF/Oscar Alessio

Eigentlich nur eines: Gesundheit. Ohne Gesundheit ist alles nichts. Es ist ein Geschenk, ohne Schmerzen leben zu dürfen. Was die Schweiz angeht, da wartet viel Arbeit, wenn wir das hohe Level, diesen Schweizer Wohlstand, halten wollen. Ohne zu pessimistisch zu sein, gibt es sehr viele Probleme zu lösen: Unsere Schuldenpolitik und die gewaltige Verwaltungsbürokratie sind völlig aus dem Ruder gelaufen. Gebühren und Abgaben steigen und steigen. Die Strassen und der ÖV sind längst am Limit, im BAG läuft auch einiges schief. Dazu kommt Inflation, Umwelt und zunehmende Gewalt und Verfilzung. Weltpolitisch sieht es auch nicht gerade rosig aus. Wahrlich, es stehen herausfordernde Zeiten bevor und wir werden nicht darum herumkommen, genauer hinzuschauen und die Probleme bei der Wurzel anzugehen.

Chris von Rohr. zvg

