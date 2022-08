Solothurner Gemeinden könnten für ältere Leute noch mehr tun

Umfrage Wie attraktiv sind Solothurner Gemeinden für ältere Leute? Zwischen den Dörfern gibt es grosse Unterschiede Pro Senectute hat zusammen mit dem Verband Solothurner Einwohnergemeinden eine grosse Umfrage bei allen Gemeinden gemacht: Wie viel wird in den Dörfern für ältere Leute gemacht, wollte der Verband wissen. Die Antworten sind äusserst unterschiedlich ausgefallen. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 11.08.2022, 19.00 Uhr

Alterswohnungen wie hier in Oensingen gibt es in der Hälfte der Solothurner Gemeinden keine. Zvg

Wohin im Alter? Wenn der Garten vielleicht etwas zu gross wird, die Treppe etwas zu steil, der nächste Laden etwas zu weit weg ist. «Vielen älteren Menschen ist es ein Bedürfnis, im selben Dorf bleiben zu können», sagt Ida Boos, Geschäftsleiterin von Pro Senectute Kanton Solothurn. Damit dies möglich ist, braucht es aber Alterswohnungen.

Ida Boos, Geschäftsleiterin Pro Senectute Kanton Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Alterswohnungen sind ein ganz zentraler Punkt in der Alterspolitik von Gemeinden. Es gibt aber natürlich auch andere. Wie gut ist die Gemeinde mit dem ÖV erschlossen zum Beispiel. Dieser Punkt wird ganz besonders wichtig, falls irgend einmal das Auto abgegeben wird oder werden muss. Dann gibt es aber auch ganz trivial scheinende Punkte: Wie gut werden Informationen (etwa über Spitex oder Altersheime) oder Angebote für ältere Leute auf den Gemeindewebsites dargestellt?

20 Fragen beantwortet

Nicht alle Gemeinden unternehmen gleich viel, um attraktiv für ältere Leute zu sein. Um eine Übersicht zu bekommen, was alles unternommen wird (und was nicht), hat Pro Senectute zusammen mit dem Verband der Solothurner Einwohnergemeinden im Auftrag des Kantons eine Umfrage durchgeführt. «Uns hat ganz grundlegend interessiert: Befassen sich die Gemeinden überhaupt mit dem Alter?», sagt Boos. Knapp 80 Gemeinden haben die insgesamt 20 Fragen beantwortet.

Anhand der Antworten zeigt sich etwa: In der Hälfte der Gemeinden gibt es Alterswohnungen, in etwas weniger als der Hälfte besteht eine Planung, um künftig (weitere) Alterswohnungen zu fördern. Und ebenfalls ziemlich genau die Hälfte der Gemeinden räumt dem Thema Alter einen eigenen Platz auf der Homepage ein. «Hier gibt es sicher noch Luft nach oben», sagt Boos.

Nur ein Drittel der Gemeinden hat eine Alterspolitik

Diese gibt es gemäss Umfrage aber auch noch bei anderen Themen. Dort sogar noch deutlich stärker. So gab gerade einmal ein Drittel der Gemeinden an, über eine Alterspolitik zu verfügen (sich im Gemeinderat also aktiv mit Instrumenten wie einem Altersleitbild auseinanderzusetzen). Auch gab nur ein Drittel an, eine Strategie zu besitzen, um eine gute Altersdurchmischung im Dorf zu erreichen.

Hier würde Boos gerne anknüpfen. «Für junge Leute oder Familien unternehmen Gemeinden schon sehr viel», sagt sie. Für ältere hingegen gebe es, zumindest zum Teil, noch Luft nach oben. Das Ziel: Es soll für die Gemeinden noch selbstverständlicher werden, auch das Thema Alter zu bewirtschaften. Das bedeute nicht nur Aufwand, sondern würde auch Chancen bieten, ist Boos überzeugt.

Sie nennt folgendes Beispiel: Eine Gemeinde plant aktiv Baulandreserven ein, um Alterswohnungen zu bauen. So können dereinst mehr ältere Leute im Dorf umziehen, gleichzeitig wird dadurch mehr Wohnraum frei, in den jüngere Leute nachrücken können. «So wird eine gute Altersdurchmischung erreicht», sagt Boos.

«Das Ganze geht in eine gute Richtung»

Auch wenn gewisse Umfrageergebnisse doch eher bescheiden anmuten: Grundsätzlich ist Boos zufrieden. Die Grundlagen seien vorhanden, Stichworte Altersberatung, Spitex, Heime. Lücken gebe es noch bei Fahr- oder Mahlzeitendiensten. Und auch in der Alterspolitik dürfte in der einen oder anderen Gemeinde noch etwas mehr gehen.

«Aber grundsätzlich machen es die Gemeinden gut und das Ganze geht in die richtige Richtung», sagt sie. Ausserdem ist auch ihr bewusst: Das Thema Alter ist nur eines von vielen, welches die Gemeinden beschäftigt.

Darum ist nun auch keine grosse Offensive geplant, um Gemeinden auf Biegen und Brechen dazu zu bringen, in der Alterspolitik aktiver zu werden. Einzig die Ergebnisse der Umfrage werden an sämtliche Gemeinden geschickt. In der Hoffnung, so die eine oder andere noch etwas zu sensibilisieren.

