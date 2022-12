Bisher eher flaues Weihnachtsgeschäft für Solothurner Läden

Umfrage Rekordhohes Budget für Weihnachtsgeschenke? Solothurner Läden merken wenig davon Das Budget für Weihnachtsgeschenke ist trotz düsterer Wirtschaftslage so hoch wie noch nie. Doch viele Solothurner Geschäfte profitieren davon nicht. Die Ursache dürfte das an die Inflation angepasste Konsumverhalten sein. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 23.12.2022, 05.00 Uhr

Die wirtschaftliche Lage mutet in diesem Spätjahr eher düster an. Die Ursache sind weiterhin die anhaltende Energiemangellage sowie die Inflation. Doch zumindest für das bevorstehende Weihnachtsfest scheint Sparen kaum angesagt zu sein. Laut dem Resultat einer aktuellen Studie der Schweizer Prüfungs- und Beratungskommission EY zeichnet sich eher ein weihnachtlicher Kaufrausch ab.

Gemäss der Studie zeigt sich die Schweizer Bevölkerung in Anbetracht der Festtage besonders konsumfreudig. So wolle die Kundschaft im Durchschnitt 343 Franken für Weihnachtsgeschenke ausgeben, was den Vorjahresrekordwert von 334 Franken um rund drei Prozent übersteigt. Der neue Höchstwert lässt sich insbesondere auf die Kauflust der befragten Männer zurückführen. Während Frauen durchschnittlich weniger Geld ausgeben möchten, ist das Budget der Männer mit 375 Franken deutlich angestiegen.

Durchzogene Bilanz in Grenchen

Doch so positiv diese Studie anmutet: Anfragen bei diversen Geschäften im Kanton zeigen, dass nicht alle davon profitieren. Zu jenen Läden gehört die Grenchner Schmuckbijouterie Maegli: «Wir haben von der Studie bereits gehört und waren ob ihrer Aussage erstaunt. Leider sind die prognostizierten Höchstausgaben bei uns nicht eingetroffen», sagt Geschäftsleiterin Simone Maegli.

Simone Maegli, Co-Geschäftsleiterin der gleichnamigen Bijouterie in Grenchen. Bruno Kissling

Im Gegenteil: Der Weihnachtsverkauf habe in diesem Jahr später gestartet und sei bisher im kleineren Umfang ausgefallen. «Immer weniger Familien verschenken sich an Weihnachten teuren Schmuck. Sie bevorzugen günstigere Geschenke.»

Carmen Leimer, Geschäftsleiterin der Modeboutique Olivia. zvg

Ähnlich tönt es bei einem zweiten Grenchner Unternehmen, der Modeboutique Olivia: «Höchsteinnahmen durch Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr muss ich klar verneinen», sagt Geschäftsleiterin Carmen Leimer. Dies könne jedoch auch daran liegen, dass ihre Frauenmode aus nachhaltigen europäischen Stoffen als Weihnachtsgeschenk nur wenig gefragt sei, vermutet sie.

Etwas positiver ist das Bild beim Spielwarengeschäft Spiilegge in Hägendorf. Geschäftsleiter Peter Herzog ist mit dem bisherigen Weihnachtsgeschäft zufrieden. Dabei seien bei Kindern Lego-Sets, ferngesteuertes Spielzeug und Familienspiele besonders beliebt. Trotzdem gilt:

«An die Umsätze der beiden letzten Jahre kommen wir nicht heran.»

Dies liege insbesondere am Onlineshop, der während der Pandemie besonders begehrt war.

Barbara und Peter Herzog vom Spiilegge. Bruno Kissling

Oltner Adventsdorf kurbelt Geschäft an

Vereinzelt spüren die Unternehmen jedoch auch die erhöhte Kaufbereitschaft. Dazu gehört etwa die Bijouterie Maegli in Olten. «Wir sind sehr dankbar und zufrieden mit dem aktuellen Weihnachtsgeschäft», erklärt Dominik Maegli. Daran habe sicher auch das Oltner Weihnachtsdorf seinen Anteil, dank dem sich mehr Laufkundschaft in der Oltner Innenstadt tummelt.

Die grossen Profiteure scheinen jedoch besonders grössere Handelsketten wie der Manor in Solothurn zu sein: «Für schlüssige Aussagen zum Weihnachtsgeschäft ist es zu früh, umsatzstarke Tage liegen noch vor uns. In der Tendenz sind wir aber optimistisch, was das Weihnachtsgeschäft insgesamt angeht», erklärt Mediensprecherin Sandra Känzig.

Rabatte werden wichtiger

Eine Ursache dafür könnte das an die Teuerung angepasste Konsumverhalten sein. Eine Umfrage der Prospekte-App Profital und der Swiss Retail Federation zeigt, dass mehr als die Hälfte der befragten Konsumentinnen und Konsumenten vermehrt auf Aktionen Rücksicht nimmt. 35 bis 40 Prozent der Befragten reduzierten gar ihren Konsum bei Non-Food-Produkten, wovon insbesondere Spontaneinkäufe betroffen sind. Hingegen gewannen Shoppingtage wie der Black Friday mit grossen Rabatten an Bedeutung.

Diese Entwicklung bestätigt auch Känzig: «Die Kundschaft achtet vermehrt auf Rabatte und plant während der Shoppingtage gezielt auch grössere Anschaffungen.» Diese Entwicklung stellt im Kanton Solothurn besonders kleinere Geschäfte vor Herausforderungen.

«Während grosse Modeketten ständig Rabatte anbieten können, ist dies bei Läden mit einzelnen Vertriebsstellen nicht möglich», erklärt Leimer. Dies führe für Unternehmen wie ihre Modeboutique Olivia in Grenchen zu Umsatzeinbussen.

