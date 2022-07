Geht es künftig nur noch per Bus statt Bahn durch die Klus?

Umfahrung Klus Nun wird die Zugverbindung in Frage gestellt: Geht es künftig nur noch per Bus und nicht mehr per Bahn durch die Klus? Nachdem die Umfahrungsstrasse nicht gebaut werden darf, wirft der Präsident des Vereins «Läbigi Klus» die Frage auf, ob es die Zugstrecke zwischen Oensingen und Balsthal überhaupt noch braucht. Christof Ramser Jetzt kommentieren 28.07.2022, 15.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die OeBB beim Bahnübergang mit Schranken bei der Haltestelle Thalbrücke in Balsthal. Bruno Kissling

Dass das Verwaltungsgericht die geplante Umfahrung Klus verboten hat, will der Kanton nicht auf sich sitzen lassen. Er zieht das Urteil vor Bundesgericht. Derzeit formulieren die Parteien, die Einsprache gegen die sogenannte Verkehrsanbindung Thal erhoben haben, ihre Replik auf die Ausführungen der Regierung, bevor der Prozess dann nach «Lausanne» getragen wird.

Dass der Kanton die Umfahrungsstrasse juristisch erzwingen will, stösst Fabian Müller sauer auf. In der aktuellen Mitgliederzeitung der Solothurner SP schreibt er, wie die Klus stattdessen «sinnvoller entlastet» werden könne. Es sei an der Zeit, nach vorne zu blicken und andere Lösungen zu entwickeln.

Fabian Müller, Präsident des Vereins «Läbigi Klus». Hanspeter Bärtschi

SP-Parteisekretär Müller wohnt in Balsthal und pendelt selber durch die Klus, insbesondere hatte er aber als Präsident des Vereins «Läbigi Klus» das Referendum gegen die Umfahrungsstrasse ergriffen – die Volksabstimmung dann aber deutlich verloren.

An den «Optimierungen» scheiden sich die Geister

Die Gegnerinnen und Gegner des Umfahrungsprojekts hätten nie bestritten, dass die Verkehrssituation in der Klus verbessert werden müsse, so Müller, insbesondere wenn es während der verkehrsreichen Zeiten am Abend zu Stau kommt.

Doch an diesen «Optimierungen» scheiden sich die Geister. Anders als der Regierungsrat, der das Verwaltungsgerichtsurteil nicht akzeptiert, schlägt Müller ein «Massnahmenpaket» vor. Neben bereits genannten Punkten wie dem Ausbau des ÖV, mehr Taktverbindungen, einem ausgebauten Veloweg durch die Klus sowie einer Geschwindigkeitsreduktion, sprich Tempo 30 «zum Schutz der Anwohnenden vor Lärm» soll in der Thalbrücke eine «Park and Ride»-Anlage für Autos und Velos gebaut werden.

Insbesondere aber fordert Müller, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Oensingen-Balsthal-Bahn (OeBB) überprüft wird. Eine Studie solle aufzeigen, mit welchen anderen Mobilitätsformen die ÖV-Verbindung sichergestellt werden kann. Diese sollen «effizienter, ökologischer und kostengünstiger» sein.

Müller verweist auf die Mobilitätsstrategie für das Thal, auf dem die «Verkehrsanbindung» basierte. Dort sei die Umfahrung zwar als beste Variante aufgeführt, aber es gebe eben noch weitere Varianten.

Die zweitbeste laute: Die Bahngleise herausreissen und das Trassee stattdessen für eine Busverbindung nutzen. Damit wäre die Bahnschranke aufgehoben, die für einen wesentlichen Teil des Staus verantwortlich sei. Ein Shuttle-Bus käme schneller vorwärts und könnte wesentlich mehr Personen transportieren. «Da spreche ich aus langjähriger Erfahrung», sagt der frühere Verwaltungsrat der OeBB.

Busse werden umweltfreundlicher

Weiter sei der Kostendeckungsgrad der Bahn zu überprüfen. Am Morgen und am Abend sei diese durch den Schülerverkehr zwar gut ausgelastet, tagsüber sehe es anders aus. Doch sind die Busse auch ökologischer? Mit der zunehmenden Elektrifizierung der Flotte schwinde auch dieser Vorteil der Bahn, sagt Müller.

Für Gütertransporte indes sei der Zug weiterhin sinnvoll. Die Umladestation in der Klus, von wo die Abfälle in die Kehrichtverbrennungsanlage der Kebag nach Zuchwil transportiert werden, könnte per Abstellgleis von Oensingen bedient werden.

Er wisse, dass er mit seinen Forderungen in ein Wespennest steche, sagt Müller. Manchen politischen Behörden sei die OeBB eine «heilige Kuh». Der Thaler Bevölkerung dagegen je länger, je weniger. Grosse Demonstrationen wie Anfang der 1970er-Jahre, als die OeBB zur reinen Güterbahn werden sollte, seien jedenfalls nicht mehr zu erwarten.

Die Zeiten, als die Eisenbahn ein Garant war für wirtschaftlichen Aufschwung, Wertschöpfung brachte und abgelegene Regionen mit der grossen, weiten Schienenwelt verband, sie scheinen längst vorbei zu sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen