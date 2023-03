Bundesgericht stoppt Umfahrung Klus: Balsthal ist ernüchtert

Umfahrung Klus In Balsthal herrscht Bedauern und Ernüchterung über den Entscheid des Bundesgerichts Wirklich überraschend kam es für den Regierungsrat nicht, dass die obersten Richter gar nicht auf seine Beschwerde eingetreten sind. Baudirektorin Sandra Kolly will nun ausloten, ob es doch noch Spielraum für ein bewilligungsfähiges Umfahrungsprojekt gibt. Urs Moser Jetzt kommentieren 01.03.2023, 18.10 Uhr

Täglich stehen die Pendler durch die Klus im Stau. Bruno Kissling

Der Regierungsrat reagierte am Mittwoch mit einer knappen Mitteilung auf den Entscheid des Bundesgerichts. Man nehme ihn zur Kenntnis und bedaure, dass sich substanzielle Verbesserungen der Erreichbarkeit des Bezirks Thal und der Schutz des Städtchens Klus auf absehbare Zeit nicht realisieren lassen. Man werde alles daransetzen, die unbefriedigende Verkehrssituation gleichwohl zu verbessern.

Wirklich überrascht war man nicht davon, dass das Bundesgericht gar nicht auf die Beschwerde des Regierungsrats gegen das Verwaltungsgerichtsurteil eingetreten war und ihm die Legitimation zur Beschwerde abgesprochen hatte, das wird auf Nachfrage bei Baudirektorin Sandra Kolly klar. Es gebe auch Fälle, wo das Bundesgericht eine solche Beschwerde zulässt, aber man habe mit dem Entscheid rechnen müssen, so Kolly.

Die Hoffnung noch nicht ganz begraben

Baudirektorin Sandra Kolly. Carole Lauener

Nachdem mit diesem Entscheid nun die Frage der Bewilligungsfähigkeit des Umfahrungsprojekts höchstrichterlich ungeklärt bleibt, will man beim Kanton die Hoffnung auf eine Umfahrung Klus offenbar doch noch nicht ganz aufgeben. Sie wolle nun das Gespräch mit den eidgenössischen Kommissionen für Heimatschutz und Denkmalpflege suchen, um auszuloten, ob man dort grundsätzlich Möglichkeiten für ein angepasstes, bewilligungsfähiges Projekt sieht, sagt Baudirektorin Kolly.

Von Alternativlösungen, wie sie von den Umfahrungsgegnern gefordert werden, verspricht sie sich keine substanziellen Verbesserungsmöglichkeiten für die Verkehrssituation in der Klus: «Die Situation ist gegeben, den Stau bringen wir nicht weg.» Insbesondere von einer Aufhebung der OeBB-Linie hält sie nichts: «Die Verlagerung des von der OeBB bewältigten Güterverkehrs auf die Strasse würde 6500 zusätzliche Lastwagenfahrten im Jahr bedeuten und die Situation in der Klus noch prekärer machen.»

Beschwerde war «fast eine Zwängerei»

Fabian Müller vom Verein «Läbigi Klus». Hanspeter Bärtschi

Fabian Müller vom Verein «Läbigi Klus» hält dennoch an der Forderung fest, zu prüfen, ob es keine sinnvolleren ÖV-Lösungen gibt als die Bahnlinie zwischen Oensingen und Balsthal. Es brauche jetzt Sofortmassnahmen: Tempo 30 durch die Klus, Veloweg optimieren, ÖV stärken. Obwohl das Bundesgericht materiell gar nicht auf die Frage eingetreten ist, sieht er sich in der Überzeugung bestätigt, dass ein bewilligungsfähiges Umfahrungsprojekt nicht hinzukriegen ist.

Das Urteil des Verwaltungsgerichts überhaupt an das Bundesgericht weiterzuziehen, sei fast eine Zwängerei gewesen, so Müller. Hier sei auch eine leise Kritik an den Verwaltungsjuristen angebracht.

Ideologie von wenigen siegt über Volkswille

Balsthals Gemeindepräsident Freddy Kreuchi. Bild: Bruno Kissling

Man nehme den Entscheid des Bundesgerichts mit Bedauern und grosser Ernüchterung zur Kenntnis, liess der Gemeinderat von Balsthal am Mittwoch verlauten. Mit dem nun endgültigen Scheitern des Jahrhundertprojekts «Verkehrsanbindung Thal» sei eine einmalige Chance für eine bessere Anbindung der Region an das Strassennetz, eine Attraktivierung des historischen Städtchens Klus und eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für ÖV und Langsamverkehr verpasst worden.

Was Gemeindepräsident Freddy Kreuchi besonders fuchst: «Dass die Ideologie von wenigen über den deutlichen Willen des Volkes obsiegt hat.» Den Gegnern sei es gelungen, das «einseitige und unvollständige» Gutachten der Kommissionen für Heimatschutz und Denkmalpflege erfolgreich ins Feld zu führen, um ein gut durchdachtes Projekt zum Scheitern zu bringen.

Der Gemeinderat von Balsthal hält fest, dass «der heutige Zustand für den Bezirk Thal nicht tragbar» sei. Man werde das Gespräch mit dem Regierungsrat und den kantonalen Behörden suchen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.