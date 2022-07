Ist die Sozialregion Wasseramt am Anschlag?

Ukrainische Flüchtlinge Ist der Sozialdienst am Anschlag? – das sagt die stellvertretende Leiterin der Sozialregion Wasseramt Die Solothurner Sozialdienste haben derzeit alle Hände voll zu tun. Flüchtlinge und Gastfamilien müssen sich teils wochenlang gedulden. Regula Egger, die stellvertretende Leiterin der Sozialregion Wasseramt, schildert die aktuellen Abläufe und Herausforderungen. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 22.07.2022, 05.00 Uhr

Der neue Standort der Sozialregion Wasseramt in Zuchwil. Bild: Rahel Meier

Eine Frau aus dem Wasseramt, die Mitte März eine Frau und zwei Kinder aus der Ukraine bei sich zu Hause aufgenommen hat, berichtet von der schwierigen Zusammenarbeit mit den Behörden. Die Rede ist von mangelnder Unterstützung und wochenlangen Wartezeiten. Und sie spricht von «Willkür» und «Überforderung» beim Sozialdienst Wasseramt.

Nachgefragt bei der Sozialregion Wasseramt. Die stellvertretende Leiterin Claudia Egger darf aus Datenschutzgründen nichts zum konkreten Fall sagen. Stattdessen schildert sie allgemein die aktuellen Abläufe und Herausforderungen bei der Sozialregion. Sie zeichnet dabei das Bild einer Behörde, die nicht komplett überfordert, aber doch schwer am Anschlag ist.

«Innert kürzester Zeit kam eine so hohe Anzahl an Schutzsuchenden in die kommunalen Strukturen wie noch nie», schreibt Egger. 200 ukrainische Flüchtlinge leben derzeit im Einzugsgebiet der Sozialregion Wasseramt. Die meisten bei Privaten, einige in kommunalen Strukturen. Und für 22 Personen, die am Anfang bei Privaten lebten, hat die Sozialregion mittlerweile kommunale Unterkünfte auftreiben können.

Alleine das Mengengerüst stelle die Behörde vor eine «enorme Herausforderung». Dazu kam die gewaltige Solidarität in der Bevölkerung. Für diese sei man zwar sehr dankbar, so Egger. Die Solidarität bedeutete aber auch, dass die ganzen freiwilligen Angebote koordiniert werden mussten.

Die Mailboxen wurden mit Angeboten geflutet

«In den ersten Wochen und Monaten haben wir unzählige Angebote erhalten, insbesondere für Wohnmöglichkeiten, aber auch Kleider, Möbel und persönliche Hilfe», so Egger. Die Mailboxen seien regelrecht geflutet geworden. «Und alle erwarteten umgehende Rückmeldungen.» Trotz vieler Zusatzarbeiten der Mitarbeitenden, auch abends und an Wochenenden, sei es «schlicht nicht möglich gewesen, immer allen, teilweise auch sehr hohen Erwartungen, zeitnah gerecht zu werden».

Die Sozialregion musste personell aufstocken, um alle Arbeiten bewältigen zu können. Dass dies sehr schnell möglich war, sei aber sowohl dem Pragmatismus der Gemeinden wie auch viel Glück zu verdanken.

Beim Personal war es Glück, vom Timing her hatte die Sozialregion Wasseramt hingegen schlicht auch Pech. Aktuell hat die Behörde zwei Standorte, je einen in Gerlafingen und Derendingen, die beide zusammengelegt werden sollen. Damit verbunden ist ein Zusatzaufwand. Nicht nur wegen des Umzugs, sondern es sollen auch die beiden Klientendatenbanken zusammengeführt werden, auch dies sei sehr aufwendig. Diese ausserordentlichen Projekte mussten zusätzlich zum Tagesgeschäft fortgeführt werden.

Aus all diesen Gründen habe es manchmal länger gedauert, so Egger.

«Viele brachten Geduld auf und hatten Verständnis für solche Verzögerungen. Einzelne auch nicht.»

Wohnungssuche ist komplex

Weiter zeigt Egger allgemein auf, wie Sozialdienste Wohnungen für Asylsuchende anmieten, und warum das alles komplexer sei, als es vielleicht von aussen scheine. So hatte der Sozialdienst die Vorgabe vom Kanton, dass die Wohnkosten von Asylsuchenden maximal 300 Franken pro Person betragen dürfen.

In einer Wohnung für 1200 Franken musste also eine vierköpfige Familie untergebracht werden. Vor wenigen Wochen erhöhte der Kanton diesen Mietansatz auf 350 Franken pro Person. Das gebe nun etwas mehr Luft bei der Suche, so Egger.

Weiter haben die Sozialregionen die Vorgabe, die Schutzsuchenden möglichst gleichmässig auf die Gemeinden zu verteilen. Nebst den Faktoren Preis und Standort müssen auch weitere berücksichtigt werden: Grösse der Wohnung, Zustand, Verfügbarkeit des Wohnraums und Grösse der Familie.

Nicht immer gibt es Lösungen im selben Dorf

Für Flüchtlinge, die von privaten in kommunale Unterkünfte umplatziert werden müssen, wird zudem versucht, eine Wohnung im selben Dorf zu finden. «Ein Gemeinde- und damit Schulwechsel kann jedoch leider nicht in allen Fällen vermieden werden», so Egger. Sie betont aber auch, dass auch das Volksschulamt einen Schulwechsel der Kinder als zumutbar erachtet, wenn es im Dorf keine geeignete Wohnung gibt.

Wenn eine Wohnung gefunden worden sei, komme es zudem vor, dass es manchmal schnell gehen muss. Wohnung abnehmen, möblieren, umziehen. «Manchmal führte der Zeitdruck dazu, dass eine Wohnung bezogen wurde, auch wenn noch nicht ganz alles fertig eingerichtet war.» Das werde im Nachhinein erledigt.

Es sei aber zumutbar, beispielsweise einige Tage von Hand abzuwaschen, wenn der Geschirrspüler zu Beginn noch defekt ist. «Diese ganzen Abläufe erfordern immer wieder eine hohe Flexibilität von allen Beteiligten.»

Flüchtlinge erhalten Betreuung

Und schliesslich betont Egger, dass sämtliche Schutzsuchende eine Betreuungsperson haben und Unterstützung bekommen. Nur: Wenn Private Flüchtlinge bei sich aufnehmen, übernehmen diese die Rolle der ersten Ansprechperson. «Es gibt Gastfamilien, die diesen Betreuungsaufwand unterschätzt haben und gerne wieder etwas mehr Privatsphäre möchten», so Egger. Gleichzeitig betont sie aber auch, dass Private eine intensivere Alltagsunterstützung leisten können als die behördlichen Ansprechpersonen.

Denn werden Flüchtlinge in kommunalen Strukturen untergebracht, erhalten sie eine Ansprechperson der Sozialregion. Die Asylbetreuerin oder der Asylbetreuer hat pro Wohnung aber nur begrenzt Zeit zur Verfügung.

Kanton sieht keinen Handlungsbedarf

Die Sozialregion Wasseramt ist nicht die einzige, die vor all diesen Herausforderungen steht. 8 von 13 Sozialregionen haben auf Anfrage dieser Zeitung reagiert. Diese 8 haben bisher 170 Personen, die zuerst bei Privaten untergekommen sind, in kommunale Unterkünfte umplatziert. Und dies zusätzlich zu denjenigen Flüchtlingen, die von den Durchgangszentren direkt den Sozialregionen zugewiesen werden und ein Obdach brauchen.

Beim Kanton gibt man sich trotzdem zuversichtlich: «Kanton und Gemeinden konnten die herausfordernde Situation bisher mit bewährten Strukturen und Abläufen in konstruktiver Zusammenarbeit gut bewältigen. Alle Schutzsuchenden konnten bisher untergebracht und betreut werden.» Darum seien auch keine Anpassungen der derzeitigen Regelungen geplant.

