Solothurner Sozialregionen wegen Ukraineflüchtlingen am Anschlag

Ukrainische Flüchtlinge «Das ist mir unbegreiflich»: Lange Wartezeiten bei der Wohnungssuche führen bei Gastfamilien zu Frust und Ärger Je länger der Krieg in der Ukraine dauert, desto mehr Flüchtlinge, die zuerst bei Privaten im Kanton Solothurn untergekommen sind, brauchen nun eine eigene Unterkunft. Der Prozess gestaltet sich nicht immer einfach, was bei einzelnen Gastgebern für Unmut sorgt. Raphael Karpf 22.07.2022

Immer mehr ukrainische Flüchtlinge, die in einer ersten Phase bei Privaten unterkamen, brauchen nun eine eigene Wohnung. Bild: Christian Beutler

Frau Meier (Name geändert) aus dem Wasseramt wandte sich an die Redaktion. Sie war teils ernüchtert, teils wütend. Sie sei sprachlos, schrieb sie. Was sie mit dem Sozialdienst Wasseramt erlebt habe, grenze an Willkür oder totale Überforderung.

Die Familie von Frau Meier hat bereits sehr früh, Mitte März, eine ukrainische Frau mit zwei Kindern bei sich zu Hause aufgenommen.

Die ersten Tage und Wochen beschreibt sie als Spiessrutenlauf. Allerdings nicht der Flüchtlingsfamilie wegen. Sondern wegen der Behörden. Sie und ihr Partner arbeiten beide 100 Prozent. Als es darum ging, die Familie in einem Bundesasylzentrum anzumelden, nahmen die beiden frei und fuhren die Familie nach Bern.

Dort hiess es, man solle in zehn Tagen nochmals kommen. Doch auch beim zweiten Mal klappte es nicht. Solange die Flüchtlingsfamilie nicht angemeldet war, bekam sie auch keine Sozialhilfe. Also schoss Familie Meier das Geld für Esswaren, Kleider und Spielsachen vor.

Ins Bundesasylzentrum nach Basel begleitet

Mitte April kam dann die Info: Die Familie muss ins Bundesasylzentrum nach Basel, um sich anzumelden. Eine Frau mit zwei kleinen Kindern, die weder Deutsch noch Englisch spricht, soll mit dem ÖV vom Dorf im Wasseramt nach Basel fahren? «Unmachbar», sagt Frau Meier. Also begleitete sie die Familie erneut.

Anschliessend anmelden auf der Gemeinde, Sozialhilfe beantragen, die Kinder in der Schule anmelden. Bei all diesen Schritten unterstützt sie die Flüchtlingsfamilie. Wenn die Ukrainerin Deutschkurse besucht, haben Frau Meier oder ihr Partner Homeoffice gemacht, um sich um die Kinder zu kümmern. «Alles, was man von den Behörden erwarten würde, haben wir selbst gemacht», sagt Frau Meier. Aber gut, man habe sich ja freiwillig gemeldet, um zu helfen.

So richtig den Deckel lupfte es Frau Meier erst später. Als der Krieg andauerte und ein Ende nicht absehbar wurde, besprachen sich Familie Meier und die Flüchtlingsfamilie. Die Ukrainerin, deren Mann in der Heimat bleiben musste, beschloss, bis auf weiteres hier zu bleiben.

Also machten sie sich auf die Suche nach einer geeigneten Wohnung für die Familie. Tatsächlich fand Frau Meier auch eine Möglichkeit im selben Dorf. Die Wohnung müsste die Gemeinde anmieten und der Familie zur Verfügung stellen. Also informierte Frau Meier den Sozialdienst, erläuterte die Situation, schickte auch gleich die Wohnungsinserate mit.

Zwei Wochen lang keine Antwort

Dann hörte sie über zwei Wochen lang nichts. Bis dann auf mehrmaliges Nachfragen per E-Mail der Bescheid des Sozialdienstes kam: Man sei auf der Suche nach geeigneten Wohnungen, prüfe aktuell Angebote, könne aber nicht versprechen, dass es eine Lösung im selben Dorf geben werde.

Einen Umzug in ein anderes Dorf wollte Frau Meier aber wenn möglich verhindern: Die Flüchtlingsfamilie war angekommen, kannte die Gegend, die Kinder gingen hier zur Schule. Nochmals von vorne anzufangen sei sicher der falsche Weg, so Meier. Also machte sie den Sozialdienst erneut auf mögliche Wohnungen im selben Dorf aufmerksam, bot sogar an, die Renovation selbst zu übernehmen und die Wohnung zu möblieren.

Wieder vergingen knapp zwei Wochen. Als sich der Sozialdienst nun um die genannten Wohnungen bemühte, waren diese bereits weg. «Unsere Frustration ist grenzenlos», schrieb daraufhin Frau Meier. «Wir hätten zwei Monate Zeit gehabt, diverse Wohnungen im selben Dorf zu mieten. Durch die lange Bearbeitungszeit seitens der Behörden und am Ende durch den Sozialdienst wurden diese alle bereits vermietet.»

Die Familie zog in ein anderes Dorf

Am Ende erhielt die Flüchtlingsfamilie eine Wohnung im Nachbardorf. Umziehen, bei der Gemeinde und Schule anmelden, Schulweg ablaufen: All dies übernahm Familie Meier. Zudem war die Wohnung, die die Gemeinde abgenommen hatte, noch nicht wirklich bezugsbereit. Im Gefrierfach hatte es Schimmel, ein Lavabo war defekt.

«Wie kann das sein?», fragt Frau Meier.

«Hier wird doch die Betreuungspflicht vernachlässigt.»

Sie ist mittlerweile nur noch frustriert. Es gebe so viele Menschen, die freiwillig helfen wollten. Aber die Zusammenarbeit mit den Behörden sei so kompliziert, dass viele aufgeben. «Das ist mir unbegreiflich», sagt Meier. Auch sie selbst sagt mittlerweile: Nochmals würde sie keine Familie bei sich aufnehmen. Nicht deretwegen, sondern wegen der Zusammenarbeit mit den Behörden.

