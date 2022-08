Gehörlose Ukraineflüchtlinge suchen Arbeit in Solothurn

Ukraineflüchtlinge Gehörlose Ukrainerinnen und Ukrainer möchten arbeiten: «Wir begreifen sehr schnell, was man uns zeigt» Sie sind besonders verletzlich: Flüchtlinge mit Beeinträchtigungen. Im Kanton leben 27 gehörlose Ukraineflüchtlinge in zwei Wohngemeinschaften. Ein Augenschein im ehemaligen Pfarrhaus in Riedholz. Daniela Deck Jetzt kommentieren 23.08.2022, 05.00 Uhr

Vermieter Richard Hürzeler kommuniziert via Handy-Übersetzung mit den Mitgliedern der Wohngemeinschaft. Hanspeter Bärtschi

Sie heissen Hanna, Kostatyn oder Tetiana und kommen aus Orten wie Charkiw, Donezk und Kiew. Zusammengebracht hat sie nach der Flucht in die Schweiz die Tatsache, dass sie gehörlos sind.

Im Juni hat der Kanton Solothurn zwei Wohngemeinschaften für gehörlose Ukraineflüchtlinge eröffnet, in Grenchen im Sonderpädagogischen Zentrum Bachtelen und in Riedholz im Pfarrhaus. Dies im Wissen darum, dass diese Personen sprachlich doppelte Hürden haben – gegenüber eigenen Landsleuten und gegenüber der Schweizer Bevölkerung.

Gewohnheitsmässig geht die Hand bei der Ankunft vor der Tür zum «Lüüti». «Nutzlos», sagt Richard Hürzeler und öffnet energisch die Haustür des ehemaligen Pfarrhauses. Der Verwalter der Reformierten Kirchgemeinde Solothurn hat als Vermieter regelmässig Kontakt mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der WG in Riedholz. Er öffnet die Türen mehrerer Wohnräume im Erdgeschoss und winkt den Leuten in den Zimmern zu.

Zusammen mit Angela König, Asylkoordinatorin der Sozialen Dienste mittlerer und unterer Leberberg (SDMUL), kümmert sich Hürzeler um die 13 WG-Bewohner. Dabei handelt es sich teilweise um Paare, teilweise um Alleinstehende im jungen bis mittleren Lebensalter. Auch eine Familie mit einem 10-jährigen Sohn gehört dazu, und dieser Bub ist die einzige hörende Person im Haus. Doch er ist beim Zeitungstermin in der Schule.

Es ist meine Ungeduld, die mir im Weg ist

Als Vorbereitung auf die Begegnung habe ich im Internet «Google Translate» mit den Sprachen Deutsch und Ukrainisch geöffnet. «Die Gruppe zieht Russisch für die Übersetzung vor», sagt Hürzeler mit Blick auf mein Handy, als die WG sich am Esstisch versammelt hat. Ob die Vorliebe damit zusammenhängt, dass die Übersetzung in dieser Sprache leistungsfähiger ist, bleibt offen.

Die Verständigung basierend auf Winken und Lächeln allein ermöglicht kein Interview. Die Erklärung meines Vornamens per Handy-Display geht glatt. Doch dann geht erst mal gar nichts mehr. Auf die Frage, was die Leute von der Schweiz denken, antworten sie selbsterklärend mit erhobenem Daumen. Nur schon die Frage nach dem Warum gestaltet sich schwierig.

Nicht weil die Übersetzung versagt, sondern weil Ungeduld mich behindert und so viele Leute auf einmal per Handy-Texte mit mir reden möchten. Das lautlose Gespräch ist im hektischen Arbeitstag die perfekte Art zum Entschleunigen – wenn man sich darauf einlässt.

Kontakte zu Schweizern erwünscht

Ich überlasse den Austausch mit dem Grossteil der Gruppe meinen routinierten Begleitern und konzentriere mich ausschliesslich auf Tetiana, die mir am nächsten sitzt, frage, warum die Schweiz ihr gefällt. Die Antwort: «Es ist so still hier.»

Nun könnte man meinen, dass eine gehörlose Person die Welt ohnehin als still wahrnimmt. Oder denkt Tetiana an Gefechtslärm? Sie erklärt weiter:

«Schöne Natur, gute Ordnung, freundliche Menschen, keine Skandale.»

Wie kommen die WG-Bewohner untereinander aus? Schliesslich haben sie sich das Zusammenleben nicht ausgesucht. Kostatyn schlägt seine geballten Fäuste gegeneinander. Um das als Zeichen für Reibereien zu deuten, muss man keine Gebärdensprache beherrschen.

Hanna antwortet ebenfalls per Übersetzungssoftware. Hanspeter Bärtschi

Hürzeler und König tauschen einen besorgten Blick und fragen sofort nach: «Wer hat Streit und warum?» Gelächter und Kopfschütteln vonseiten der Ukrainer. Wie immer, wenn ihnen eine Botschaft wichtig ist, bestimmen sie eine Sprecherin, statt einzeln zu antworten.

Karyna schreibt in Rekordzeit: «Unsere Tiere sind nicht freundlich miteinander. Sie sind es, die streiten.» Die angespannte Atmosphäre auf Schweizer Seite löst sich ebenfalls in Gelächter auf. Im Haus leben der Russian Toy Terrier Tosja und zwei Katzen. Dass es da zwischendurch «räblet», ist gut nachvollziehbar.

Auch auf die Frage nach den Beziehungen zu den Nachbarn gehen die Ukrainer kein Risiko eines Missverständnisses ein. Offenbar beschränkt sich hier der Kontakt auf Winken – und die Hoffnung, die Haustiere würden niemandem lästig fallen.

Inzwischen sind noch mehr Bewohnerinnen und Bewohner zur Gesprächsrunde gestossen. Hanspeter Bärtschi

Die WG lebt weitgehend isoliert, organisiert sich für Alltagsverrichtungen wie Einkaufen, Kochen, Waschen und Putzen selbstständig. Weder zu den Schweizern der Umgebung noch zur übrigen Ukrainer-Gesellschaft gibt es Kontakte. Doch offen für solche Kontakte wären einzelne Mitglieder der WG: «‹Google Translate› hilft ja reden», finden sie. «Wir würden auch gern einmal Schweizer Essen probieren», erklärt Hanna.

Eine angeregte Diskussion. Video: Hanspeter Bärtschi

Kontakte bestehen hingegen zur zweiten Ukrainer-WG im Bachtelen. Dort wohnen die Eltern von einer der Riedholzerinnen. Auch zur Community der gehörlosen Ukrainer in Aarau und Bern gibt es Kontakte, hauptsächlich via Videobotschaften.

Unterschiedliche handwerkliche Berufe

Dann kommt zur Sprache, was den WG-Bewohnenden am meisten am Herzen liegt: Berufstätigkeit. Ermutigt durch einen Mitbewohner, der seit einer Woche auf seinem angestammten Beruf als Plattenleger ein Praktikum absolviert, sagt Karyna als Gruppensprecherin: «Wir hören zwar nicht, aber wir begreifen sehr schnell, was man uns zeigt. Wir möchten so gern arbeiten. Bitte gebt uns Arbeit.»

Karyna hat eine Botschaft an die Leserschaft. Video: Hanspeter Bärtschi

Die Mitglieder der WG haben zu Hause in ganz unterschiedlichen Berufen gearbeitet: Von «Rohrproduzent» zu Schreiner, Schneider, Logistiker und Bauarbeiter über Verkäuferin und Einpackerin im Versandhandel bis zur Zahntechnikerin geht die Bandbreite.

Im Sommer haben mehrere WG-Mitglieder einem Bauern auf dem Feld geholfen. Nun sind sie auf der Suche nach dauerhaften Beschäftigungen. Denn sie haben sich darauf eingestellt, dass sie noch längere Zeit in der Schweiz leben werden.

Angebote für Praktika und Arbeit auf Probe für die Ukrainerinnen und Ukrainer bitte an Angela König: angela.koenig@sdmul.ch.

