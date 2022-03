Ukraine-Krieg Zahlreiche Solidaritätsaktionen im Kanton Solothurn: So werden die vom Krieg betroffenen Menschen unterstützt Nach dem Kriegsausbruch zeigen in der Region Solothurn viele Menschen ihre Unterstützung und Solidarität für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Neben symbolischen Gesten werden auch fleissig Spenden gesammelt. David Kocher 03.03.2022, 16.25 Uhr

Seit der Invasion Russlands in die Ukraine vom 24. Februar sind laut der Vereinten Nationen bereits über eine Million Menschen aus dem Land geflüchtet. Das Mitgefühl der Solothurnerinnen und Solothurner ist gross. Mit zahlreichen Aktionen wird auf das Leid in der Ukraine aufmerksam gemacht und sich mit der Bevölkerung solidarisiert.

Manche Aktionen sind von symbolischer Natur, wie beispielsweise das Hissen der Ukrainischen Nationalflagge in Solothurn und Olten, bei anderen werden Spenden für die zahlreichen Geflüchteten gesammelt. Auch das Organisieren von Unterkünften für die Flüchtlinge ist ein wichtiges Thema.

Hier finden Sie eine Liste von Aktionen und Veranstaltungen im Kanton Solothurn, die bereits durchgeführt worden sind oder noch anstehen. Veranstaltungen und Aktionen, die erst noch stattfinden, kommen an erster Stelle.

Am Freitagabend soll auf dem Kreuzackerplatz in Solothurn eine friedliche Kundgebung stattfinden. Organisator ist der 19-jährige Lukas Paul Spichiger. «Wir wollen damit kein politisches Statement setzen, sondern unsere Solidarität mit den betroffenen Menschen zeigen», so Spichiger auf Anfrage dieser Zeitung.

So solle man Kerzen, Feuerzeugen und Friedensfahnen mitbringen. Beim Anlass können auch Spenden, besonders Material für Babys, abgegeben werden. Die Kundgebung findet unter Anwesenheit von Bischof Felix Gmür und Stadtpräsidentin Stefanie Ingold am Freitag, 4. März, von 18 bis 20 Uhr statt.

Am Montag, 7. März, findet in der Reformierten Stadtkirche Solothurn ein «pray for peace» (zu deutsch: Gebet für Frieden) statt. Am Mittag von 12 bis 12.15 ist laut Flyer ein «Innehalten mit Glockengeläut, Stille und Musik» geplant.

Ab Montag, 7. März, entsteht beim Kapuzinerkloster Solothurn ein Friedensweg. Dieser Pfad setzte «in der aktuellen Kriegssituation in der Ukraine ein Zeichen der Anteilnahme», erklären die Verantwortlichen auf der Website des Kapuzinerklosters.

Dabei sind alle Menschen, und auch Familien, Vereine und Schulklassen, eingeladen, Bildtafeln zum Thema Frieden für den Weg zu gestalten. Die Tafeln können beim Kloster ab Donnerstag, 3. März, abgeholt werden.

So entstehe über die nächsten Wochen «ein wachsendes Zeichen der Anteilnahme und Solidarität», teilten die Verantwortlichen mit. «Wir wollen den Menschen einen Plattform bieten, die das Bedürfnis haben, etwas zum Ausdruck zu bringen», erklärt Urs Bucher vom Kapuzinerkloster.

So nimmt etwa auch die 3./4. Klasse Hermesbühl an der Gestaltung des Friedenswegs teil. Sobald die ersten gestalteten Tafeln zurückkommen, werden sie an den Klostermauern befestigt.

Schulklassen können sich bei der Gestaltung des Friedenswegs und beim Friedenstaubenbacken einbringen. zvg

Die beteiligten Schulklassen und Vereine können ausserdem mit dem Klosterklub Friedenstauben backen, die anschliessend am Solothurner Märet verkauft werden. Der Reinerlös dieser Friedenstauben kommt dem Verein Parasolka zugute, der sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit einer Behinderung in der Ukraine einsetzt.

Beim Solothurner Stadtpräsidium hängt aktuell die ukrainische Fahne. «Wir sind tief betroffen und drücken mit der ukrainischen Fahne am Stadtpräsidium unsere Solidarität und unser Mitgefühl für die Menschen im Kriegsgebiet aus. Helfen wir, wo wir können!», erklärt Stadtpräsidentin Stefanie Ingold auf ihrem Facebook-Profil.

Der Kanton Solothurn unterstützt die Kriegsopfer aber auch mit Spenden. So hat der Regierungsrat der Glückskette Schweiz einen Beitrag von 50’000 Franken aus dem Swisslos-Fonds für die Sammelaktion «Krise in der Ukraine» zugesprochen.

Auf dem Weissenstein liess man sich etwas besonderes einfallen: Vom 2. bis 6. März erstrahlen die «drei hellsten Solothurner» in blau und gelb, den Nationalfarben der Ukraine. Gedacht sei dies «als Zeichen der Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung, den Solothurner:innen mit ukrainischen Wurzeln und mit vielen Russen und Russinnen, die sich Frieden wünschen», so die Verantwortlichen.

Bereits bei der Oltner Fasnacht wurde den betroffenen Menschen in der Ukraine gedacht. Am Sonntagnachmittag zogen rund 100 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler bei einem Schweigemarsch durch die Innenstadt.

Am Sonntagabend fand bei der Oltner Stadtkirche eine spontane Mahnwache für den Frieden statt, bei der rund 200 Kerzen in der Oltner Kirchgasse entzündet wurden.

Am Montag, 28. Februar, begann die christkatholische Gemeinde ausserdem damit, die Stadtkirche jeden Abend von 18.30 bis 23.30 Uhr in den beiden Farben der ukrainischen Flagge beleuchten zu lassen. Dies wird bis Montag, 7. März, durchgeführt.

Ebenfalls am Montag, 28. Februar, beschloss der Stadtrat, aus Solidarität die ukrainische Fahne am Stadthaus aufzuhängen. Auf Anfrage sagte Stadtpräsident Thomas Marbet ausserdem, dass die Stadt Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen möchte.

Manche Menschen wollen selbst anpacken und etwas gegen das Leid der Menschen in der Ukraine unternehmen. Bruno Schwaller, ein Landwirt aus Recherswil, ist einer dieser Menschen. Er setzte sich am Montag, 28. Februar, in sein Auto und fuhr an die ungarisch-ukrainische Grenze, um eine Familie zu retten.

«Jetzt müssen wir etwas machen», dachte sich Peter Emch, Geschäftsleiter von Flury & Emch Gartenbau in Derendingen, und stellt Geflüchteten eine 4,5-Zimmer-Wohnung in Attiswil BE zur Verfügung. Sogar einen Job könne er anbieten. Das Angebot habe «eine Solidaritätswelle in der Region ausgelöst», heisst es im Bericht von Tele M1 vom Sonntag, 27. Februar.

Ausschnitt aus Aktuell von Tele M1 vom 27. Februar 2022. Tele M1

Im Kanton Solothurn gibt es bereits Überlegungen zur Unterbringen der Flüchtlinge aus der Ukraine. Aktuell seien im Kanton 190 von gesamthaft 260 Plätzen für Asylsuchende besetzt, so Regierungsrätin Susanne Schaffner gegenüber Tele M1 am Montag, 28. Februar. «Wir können diese Kapazitäten mit einer Notfallplanung aber verdoppeln», erklärt Schaffner weiter.

Ausschnitt aus Aktuell von Tele M1 vom 28. Februar 2022. Tele M1