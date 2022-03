Ukraine-Krieg «Sie sind wie rohe, schalenlose Eier»: Bruno Schwaller hat ukrainische Flüchtlinge nach Recherswil geholt Die Ankunft einer ukrainischen Flüchtlingsfamilie stellte den Alltag auf dem Hof von Bruno Schwaller und seinen Angehörigen in Recherswil auf den Kopf. Christof Ramser Jetzt kommentieren 14.03.2022, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Tisch von Bruno Schwaller ist nun statt für sieben für zwölf Personen gedeckt. Bruno Kissling

Normalerweise wäre Bruno Schwaller jetzt auf seinem Acker und würde Kartoffeln in die Erde bringen. Die frühen Sorten des Knollengemüses verkauft er zur Erdbeersaison frisch ab Hof. Ausserdem hat der Traktor einen Defekt und sollte geflickt werden.

«Eigentlich produziere ich ja Lebensmittel», sagt der Landwirt und verweist auf die Küken, die kürzlich eingestallt wurden. Stattdessen widmet Schwaller seinen Alltag derzeit zu einem guten Teil fünf Menschen, die vor knapp zwei Wochen auf seinem Bauernhof eingezogen sind.

Anfang März fuhr Bruno Schwaller an die ukrainische Grenze. Das Bild zeigt ihn an einer Raststätte in Ungarn. zvg

Seinem Bauchgefühl folgend, fuhr er Anfang März auf eigene Faust an die ungarisch-ukrainische Grenze, um eine Flüchtlingsfamilie aus Kiew zu retten. Seither sitzen bei Schwallers – die vier eigene Kinder haben – ein ukrainisches Paar mit den acht- und zehnjährigen Töchtern und dem anderthalbjährigen Buben mit am jetzt für zwölf Personen gedeckten Tisch. Die beiden Familien hatten vorher noch nie voneinander gehört.

Eine Achterbahnfahrt der Emotionen

Nun befindet sich die Schicksalsgemeinschaft an der Recherswiler Waldstrasse auf einer Achterbahnfahrt der Emotionen. Auf lichte Momente und fröhliche Stunden folgen stets belastende Nachrichten von der Schwester oder der Mutter aus der Heimat, immer wieder fliessen Tränen.

Seine Gäste seien traumatisiert, «sie sind wie rohe, schalenlose Einer», sagt Schwaller und bittet um Verständnis, wenn man sie nicht fotografieren könne.

Dies haben andere getan. Neugierige tauchten auf und machten Bilder von den Neuankömmlingen, die im umgebautem Gartenhaus Unterschlupf fanden. Religiöse Gemeinschaften boten ihre Dienste an, andere brachten ungefragt Kleider oder Schuhe vorbei.

Im kurzfristig umgebauten Gartenhaus von Schwallers haben die Flüchtlinge Unterschlupf gefunden. Bruno Kissling

Schwaller schätzt die Solidaritätsbekundungen und bedankt sich herzlich für die überwiesenen Spenden und weitere Unterstützung. Der Dorfbeck und die Coiffeuse stellten Gutscheine aus, ein Restaurant lud zum Znacht ein. Die Gemeindebehörden wurden aktiv, die Kinder dürfen zur Schule und können dort vorerst die musischen Fächer besuchen. Zudem behandelt Schwallers Ärztin die Menschen auf ihre Kosten.

Während die Eltern stärker von den Auswüchsen des Kriegs gezeichnet seien, brächten die Kinder eine gewisse Leichtigkeit in den Haushalt. Schwallers Juniorinnen nehmen ihre neuen Gspänli mit zum Pferdereiten, sie spielen mit den Hunden und Katzen, beobachten Gänse, Hasen und Ziegen, während der Bub in der Schweiz seine ersten Schritte macht.

Ihr Alter oder ihren Beruf will er gar nicht kennen

Schwallers eigene Familie, die sich ein offenes Haus gewohnt ist, «braucht das Ganze schon auch ein bisschen». Dass die eigenen Kinder weniger Aufmerksamkeit erhalten als üblich, gilt es zu verkraften.

Aber nicht nur der emotionale, auch der zeitliche und finanzielle Aufwand ist gross – selbst wenn der Landwirt das so nie sagen würde. Vergangene Woche fuhr er die Ukrainer ins Aufnahmezentrum nach Basel. Dort mussten sie ihre Pässe abgeben und erhielten im Gegenzug den S-Ausweis, der einen unkomplizierten Schutz und einen Aufenthalt über 90 Tage hinaus in der Schweiz gewährt.

Wie lange die Familie in Recherswil bleibt, sei völlig offen. «Sie sehen keinen Horizont», sagt Schwaller, was die Situation zusätzlich schwieriger mache. Entsprechend wolle er die gemeinsame Zeit positiv nutzen, keine unnötigen Fragen stellen. Er wisse bloss, dass der Vater in der Transportbranche arbeite.

«Alter, Berufs- und Wohnverhältnisse, das alles ist egal.»

Es ginge darum, die Menschen zu stützen, zuzuhören, einfach da zu sein. Diese Woche will Schwaller mit der Gastfamilie auf den Weissenstein fahren, übers Mittelland zu den Alpen blicken, damit sie eine Ahnung erhalten, wo in Europa sie sich überhaupt befinden. Und irgendwann, «wenn der ganze Wahnsinn vorbei und etwas Normalität eingekehrt ist» möchte er mit den Eltern in Frieden einen Kaffee trinken.

Der Kanton Solothurn stockt seine Kapazitäten auf und gibt Tipps für Private Über 3000 Flüchtlinge kamen seit Kriegsausbruch aus der Ukraine in die Schweiz. Auf sie warten Zehntausende Plätze in Bundesasylzentren sowie Armee- und Privatunterkünften. Auch der Kanton Solothurn hat 210 Plätze zur Verfügung gestellt. Diese dürften laut Sandro Müller, Chef im Amt für Gesellschaft und Soziales, aber nicht reichen, insbesondere wenn sich das Szenario des Staatssekretariats für Migration mit 1000 Schutzsuchenden pro Woche bewahrheite. Deshalb hat der Kanton seine Kapazität auf gut 500 Plätze aufgestockt. Derzeit wurden aber weder auf dem Balmberg, noch auf dem Allerheiligenberg oder in der ehemaligen Klinik Fridau Ankömmlinge registriert. Auch im Bundesasylzentrum in Deitingen ist es diesbezüglich ruhig, da dieses kein Registrierungs- sondern ein Ausreisezentrum ist. Die Zahl der privat Untergebrachten kennt der Kanton nicht, so lange diese nicht offiziell registriert sind. Wer sich als Gastfamilie anmelden möchte, kann sein Angebot bei der schweizerischen Flüchtlingshilfe deponieren. Sofern die Unterbringung kostenlos ist, können Private Flüchtenden aus der Ukraine freiwillig und ohne Vergütung zu Hause aufnehmen. Müller rät, die Situation nicht zu unterschätzen. Insbesondere sollte die Bereitschaft vorhanden sein, die Menschen auch länger als ein halbes Jahr aufzunehmen. Zudem seien viele traumatisiert und bräuchten medizinische Betreuung. Eine Herausforderung könne ausserdem die Verständigung sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen