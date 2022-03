Zusätzliche Plätze für Ukrainer im Kanton Solothurn

Ukraine-Krieg Für Schutzsuchende aus der Ukraine: Der Kanton Solothurn bietet zusätzliche Plätze an Der Kanton Solothurn bereitet sich darauf vor, Flüchtende aus der Ukraine unterbringen zu können. In Egerkingen, Balm bei Günsberg und Hägendorf werden drei zusätzliche Unterkünfte zur Verfügung gestellt. Je nach Entwicklung könnten rasch weitere Plätze geschaffen werden. Aktualisiert 04.03.2022, 16.12 Uhr

Im Durchgangszentrum Fridau in Egerkingen wird Platz für 50 Ukrainerinnen und Ukrainer geschaffen. Bruno Kissling (Archivfoto)

Der Krieg in der Ukraine löst überall grosse Betroffenheit und Solidarität in der Bevölkerung aus. Das zeigte sich in den vergangenen Tagen auch im Kanton Solothurn: Viele Bürgerinnen und Bürger, Organisationen und Vereine hätten sich beim Kanton gemeldet, wie die Staatskanzlei in einer Mitteilung schreibt.