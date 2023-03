Von Solothurn nach Moskau Erst Solothurns Superstar, dann Putins Spitzenmann – und jetzt von Selenski zum «Kriegshelfer» erklärt Ex-Olympiasieger Alexander Popow war Solothurner Sportler des Jahres, bis heute ist er der Region verbunden. Doch als Kreml-Funktionär wird er nun von der Ukraine sanktioniert. Warum verzichtet eine Schweizer Uhrenmarke dennoch nicht auf seine Strahlkraft? Sven Altermatt Jetzt kommentieren 23.03.2023, 05.00 Uhr

Sein Name steht an prominenter Stelle. Bis heute wird Alexander Popow auf der Website des Kantons Solothurn aufgeführt.

Es ist wie ein Relikt aus einer anderen Zeit: 2004 wurde Popow mit dem kantonalen Sportpreis ausgezeichnet. Nie zuvor und nie wieder danach konnte der Regierungsrat die Auszeichnung einem der ganz Grossen des Weltsports verleihen. Der frühere Ex-Spitzenschwimmer und mehrfache Olympiasieger aus Russland wohnte und trainierte in den 2000er-Jahren in der Stadt Solothurn.

Alexander Popow wird im Juli 2003 auf der Solothurner St.-Ursen-Treppe nach seiner Rückkehr von den Weltmeisterschaften feierlich empfangen. Bild: Edi Engeler/Keystone

Dem Jurasüdfuss blieb der «Schwimm-Zar» («Blick») als Sportfunktionär verbunden. Laut zuverlässigen Quellen nutzte Popow die Region noch bis Ausbruch des Kriegs gegen die Ukraine gerne als Quartier für seine Westeuropa-Aufenthalte, ebenso pflegte er hier Freundschaften. Das zeigten Recherchen dieser Zeitung im vergangenen Jahr.

Sein Name steht nicht nur auf der Website des Kantons Solothurn an prominenter Stelle: Alexander Popow fungiert in der Ukraine neuerdings auf der Liste der «Kriegshelfer».

Präsident Wolodimir Selenski hat den Russen offiziell als solchen gebrandmarkt. Per Dekret wurde er mit Sanktionen wie der Beschlagnahmung von Vermögen und einer umfassenden Einreisesperre belegt.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski. Bild: EPA

In einer Videobotschaft bezeichnete Selenksi ihn und drei weitere hochrangige Sportfunktionäre als «Vertreter des russischen Sportsektors, die versuchen, den Sport in den Dienst der Aggression zu stellen». Sie würden Russland helfen, «Krieg zu führen und Leben und Menschen zu zerstören», so Selenski weiter.

Der sportpolitische Arm des Kremls

Von Solothurns gefeiertem Superstar zum Funktionär, der in der Ukraine geächtet wird: Wie konnte es so weit kommen?

Die internationale Sportwelt diskutiert dieser Tage über die Frage, ob russische Athleten als «neutrale» Teilnehmer wieder an Olympia teilnehmen dürfen. Viele Funktionäre und Athleten äussern sich zumindest nicht öffentlich zum Krieg, wenige distanzieren sich sogar aktiv von Präsident Wladimir Putins Kurs. Ganz anders Alexander Popow: Er hat weiterhin enge Verbindungen zum Kreml und ist Teil des Staatsapparats.

Unter anderem ist Popow seit vielen Jahren Mitglied des russischen Präsidialrats zur «Entwicklung von Körperkultur und Sport». Dieses Gremium ist ein Beraterstab des Präsidenten und wird von Putin selbst geleitet. Als sportpolitischer Arm des Kremls soll es namentlich helfen, die Wehrertüchtigung im Land zu steigern. Popow selbst ist auch Botschafter eines «Ertüchtigungsprogramms» und reist als solcher regelmässig durch Russland.

Ex-Spitzenschwimmer Alexander Popow (links) und Russlands Staatschef Wladimir Putin in einer Sitzung des Präsidialrats zur «Entwicklung von Körperkultur und Sport». Bild: Screenshot/Kremlin.ru

Bei sportlichen Anlässen lässt sich Popow gerne von hochrangigen Politikern begleiten – kürzlich etwa erschien er zusammen mit Alexey Teksler, Gouverneur der Oblast Tscheljabinsk und Putin-Vertrauter.

Russische Athleten wieder an Olympia?

Dass Popow den Groll des ukrainischen Präsidenten höchstselbst auf sich gezogen hat, dürfte auch mit seiner Rolle auf dem internationalen Parkett zusammenhängen: Er ist einer von vier russischen Vertretern im Internationalen Olympischen Komitee (IOC). Wolodimir Selenski lancierte Ende Februar einen «diplomatischen Marathon», mit dem er erreichen will, dass russische Athleten in keiner Form an internationale Wettkämpfe zurückkehren dürfen.

Ganz anders sieht dies Popow. Russland müsse sich das Recht erkämpfen, an internationalen Wettkämpfen ausschliesslich unter seiner Flagge und Hymne teilzunehmen, sagte er diese Woche der russischen Nachrichtenagentur TASS. «Ich hoffe, dass sich der gesunde Menschenverstand durchsetzen wird.»

Vierfacher Olympiasieger, mehrfacher Weltmeister und dutzendfacher Europameister: Alexander Popow, hier im Jahr 2003. Bild: EPA

Bei Omega posiert er weiterhin

Popows Name an prominenter Stelle? Bis heute wird er auf der Website der Bieler Luxusuhrenfirma Omega als Testimonial für Wassersportuhren aufgeführt – zusammen mit anderen, von der Marke geförderten «Stars im Becken» wie Michael Phelps und Caeleb Dressel.

Popow zeigt sich auf dem Bild mit Uhr, im Begleittext wird auf seine Erfolge verwiesen. Noch bis Anfang dieser Woche konnte man zudem über ihn lesen: «Heute ist er eine inspirierende Leitfigur in diesem Sport und bleibt eine wahre Legende des Beckens.» Rund um die «Stars im Becken» werden ausgewählte Uhrenmodelle angepriesen. Omega war Popows langjähriger Hauptsponsor, nach seinem Karriereende war er bei den Bielern gar als Repräsentant engagiert.

«Inspirierende Leitfigur»: Alexander Popow auf der Website von Omega. Der Screenshot wurde am 20. März 2023 aufgenommen, der Text unterdessen leicht angepasst. Bild: Screenshot/Omega

Warum posiert er, der inzwischen von der kriegsversehrten Ukraine zur Unperson erklärt worden ist, weiterhin für Omega?

«Dass er auf unserer Website erwähnt wird, bezieht sich auf eine historische Gegebenheit», erklärt Omega auf Anfrage. «Herr Popow ist ein mehrfacher Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Spielen. Das ist eine historische Tatsache. Es ist auch eine Tatsache, dass wir damals viel mit ihm zusammengearbeitet haben, da er ein Champion in seiner Sportart war.» Seit den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro habe es jedoch keine Aktivitäten mehr mit ihm gegeben, betont die Uhrenfirma weiter.

Nach der Anfrage dieser Zeitung hat Omega zumindest den Text auf der Website angepasst. Dass Popow eine «inspirierende Leitfigur» im Schwimmen sei und eine «wahre Legende des Beckens» bleibe, ist dort nun nicht mehr zu lesen.

Alexander Popow selbst war für diese Zeitung nicht erreichbar.

