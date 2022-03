Wie sind Solothurner Schulen auf Flüchtlingskinder vorbereitet?

Ukraine-Flüchtlinge Wie unterstützt der Kanton die Solothurner Gemeinden bei der Aufnahme von Schulkindern? Die Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen beschäftigt den Solothurner Kantonsrat. Insbesondere die Integration von Kindern in den Schulbetrieb. Urs Moser 22.03.2022, 16.16 Uhr

Mümliswil-Ramiswil hat spontan 80 Flüchtlinge aufgenommen, darunter viele Kinder. Patrick Luethy

Der Krieg in der Ukraine beziehungsweise die Aufnahme von Flüchtlingen dürfte den Kantonsrat in der zweiten Sessionswoche beschäftigen. Für zwei Interpellationen, die sich vor allem mit der Problematik der Aufnahme von Flüchtlingskindern an den Solothurner Schulen befassen, wird Dringlichkeit verlangt.

Es geht um Kapazitäten, Hilfestellungen für Lehrkräfte und Schulleitungen, aber auch die spezielle Betreuung von Kindern mit Kriegstraumata.

Spezielle Flüchtlings-Klassen

Die FDP-Fraktion stellt etwa zur Diskussion, befristet Klassen ausschliesslich mit Flüchtlingskindern zu führen, um das Regelsystem zu entlasten. Das könne einerseits den Flüchtlingskindern das Ankommen erleichtern, anderseits könnten zum Beispiel Dolmetscherinnen und Dolmetscher für mehrere Kinder und Eltern gleichzeitig eingesetzt werden.

Die FDP erkundigt sich auch, ob Akademiker und mehrsprachige Erwachsene unter den Flüchtlingen in den Asylzentren erfasst werden und zur Unterstützung für die Betreuung und Ausbildung der ukrainischen Kinder eingesetzt werden könnten. Und schliesslich: Was ist für Jugendliche am Ende der Schulzeit angedacht, werden für sie Lehrbetriebe gesucht und wie werden diese unterstützt?

Wer kommt für Mehraufwand auf?

Um ähnliche Fragen kreist eine zweite Interpellation von Andrea Meppiel (SVP, Hofstetten-Flüh). Sie will wissen, mit welchen Massnahmen und Hilfsmitteln der Kanton die Gemeinden bei der Integration von ukrainischen Flüchtlingskindern unterstützt und zu wessen Lasten die anfallenden Kosten gehen.

Der Regierungsrat soll auch dazu Auskunft geben, ob zusätzliche Lektionen für Deutsch als Zweitsprache gesprochen werden und wie sichergestellt wird, dass die bisherigen Kinder mit entsprechendem Schulungsbedarf weiterhin eine angemessene Anzahl Lektionen erhalten.