Ukraine-Flüchtlinge «Ich fühle mich hier inzwischen zu Hause»: Inga Gencer lebt in Wangen bei Olten Im März ist die Inga Gencer vor den anrückenden russischen Truppen aus Irpin in die Schweiz geflüchtet, wo sie eigentlich gar nicht hinwollte. Untergekommen ist sie schliesslich in Wangen bei Olten. Nun versucht sie, in ihrer vorübergehenden Heimat Fuss zu fassen. 24.08.2022

Deutsch lernen und dann in der Fitnessbranche Fuss fassen. Inga Gencer hat Zukunftspläne. Bruno Kissling

Seit diesem Anruf einer Freundin morgens um sechs ist für Inga Gencer nichts mehr, wie es einmal war: «Man hört Explosionen.» Der Krieg war am 24. Februar Realität geworden.

Inga Gencer stammt aus Irpin, einem Vorort von Kiew, gleich neben Butscha gelegen, wo die russischen Streitkräfte fürchterliche Kriegsverbrechen begingen und über 400 Zivilpersonen gefoltert, zu Tode geknüppelt und erschossen haben. In Inga Gencers Wohnblock gab es einen Luftschutzkeller. Dort harrte sie mit Nachbarn und Freunden, deren Häuser (noch) unsicherer waren, neun Tage aus.

Sie und ihre Freunde dachten zunächst eigentlich gar nicht an Flucht. Weiter in den sichereren Westen der Ukraine vielleicht ja, aber sicher nicht daran, alle Brücken hinter sich abzubrechen und das Land zu verlassen.

Ein Auto war da, aber kein Benzin

Nach und nach war aber niemand von den Nachbarn mehr da, sie und ihre Bekannten waren noch die Letzten im Luftschutzkeller. Da wurde ihr klar: Hier ist es zu gefährlich, wir müssen weg.

Inga Gencer hatte als Einzige ein eigenes Auto. Aber es war nirgends mehr Benzin zu kriegen. Sie erfuhr schliesslich, dass die Kirche Benzin für flüchtende Frauen organisiert. Also ging es los, nur mit einem kleinen Rucksack voll Gepäck und der Katze unter dem Arm. Eine Stunde später waren die russischen Panzer da, erzählt Inga Gencer.

Zwölfstündige Fahrten, Kälte, kein Schlaf, kein Essen

Sie fuhr Freunde bis nach Deutschland und ging noch einmal in die Ukraine zurück. Dann ging der Weg zunächst über Ungarn, durch die Slowakei nach Polen, wo sie andere Freunde hinführte. Und schliesslich fuhr sie ganz allein bis in die Schweiz. Eine Odyssee, zwölfstündige Fahrten, stundenlanges Warten an Grenzübergängen, Kälte, kein Schlaf, kein Essen.

Eine von vielen abenteuerlichen Geschichten, wie sie wohl ähnlich die meisten der vielen 1000 Flüchtenden zu erzählen hätten. Inga Gencer wollte eigentlich gar nicht in die Schweiz. Sie dachte wenn schon eher an Deutschland oder auch die Türkei. Sie kenne viele Leute in der Türkei, erzählt die 36-Jährige.

Nun treffen wir sie aber in Olten. Sie hat Bekannte, die in Wangen leben, die von ihrer Flucht hörten und ihr anboten, sie bei sich aufzunehmen. Deshalb lebt sie nun seit Ende März hier. «Ich liebe Wangen», sagt sie. «Es ist ruhig, sicher, eine schöne Landschaft, wo man spazieren kann.»

Zuerst Deutsch lernen, dann eine neue Existenz aufbauen

Eine Anstellung hat sie auch schon gefunden, sie arbeitet Teilzeit in einem Tankstellenshop. Von vier bis acht Uhr morgens dauert ihre Schicht. Inga Gencer spricht noch kaum Deutsch, aber perfekt Englisch. Sie ist diplomierte Englischlehrerin. Irgendwann sagte ihr der Beruf als Dozentin aber nicht mehr zu und sie sattelte zur Fitnesstrainerin um, führte bis zum Krieg einige Jahre ein eigenes Studio.

Sie möchte auch hier wieder in die Branche zurück, sagt sie, aber zuerst müsse sie besser Deutsch lernen. Ihre Spezialität sind Work-outs mit Kangoo Jumps, Schuhe mit einer speziellen Federung, mit denen man etwa 30 Zentimeter hoch hüpft. Das kennt man in der Region noch kaum.

Im Moment kommt ihr der Job im Tankstellenshop mit der ungewöhnlichen Arbeitszeit aber gerade recht. Sie wisse nämlich noch nicht, wann und wo genau jeweils der vom Kanton organisierte Deutschkurs stattfindet, den sie demnächst täglich besuchen wird. So ist sie flexibel.

Zunächst einmal zu gar nichts fähig

Will sie nicht so schnell wie möglich wieder zurück in die Heimat? In absehbarer Zeit sei das wohl keine Option, schätzt Inga Gencer. Sie denke eher daran, sich hier dauerhaft eine neue Existenz aufzubauen.

Hört man sich ihre Lebensgeschichte an, hält man sie vielleicht für vergleichsweise privilegiert unter den Kriegsflüchtlingen. Hoch qualifiziert, nicht verheiratet, keine Kinder, keine Geschwister, nur ihre Mutter lebt noch in der Ukraine – und etwas Geld hatte sie auch noch auf dem Konto, als sie ihr Land verliess.

So jemandem könnte es schon leichter fallen, sein altes Leben hinter sich zu lassen als anderen, ihr gehe es noch vergleichsweise gut, denkt man sich vielleicht.

Aber man sollte sich schon nicht täuschen. Inga Gencer spricht selber nicht von Traumatisierung, aber so einfach wegstecken, was in ihrem Heimatland passiert und welche Strapazen auf der Flucht erlebt hat, kann auch sie nicht. Endlich hier angekommen, sei sie zunächst einmal zu gar nichts fähig gewesen, schildert sie. Sie habe psychologische Hilfe benötigt, sei depressiv gewesen.

«Ich fühle mich hier inzwischen zu Hause»

Und wie erlebt sie inzwischen ihre vorübergehende und vielleicht definitiv neue Heimat? Man hört, die Hilfsbereitschaft der Schweizerinnen und Schweizer lasse nach, die Flüchtenden aus der Ukraine seien nicht mehr überall gleich willkommen.

Das gilt offenbar nicht für Wangen und die Leute, bei denen Inga Gencer Unterschlupf fand. Sie fühle sich hier inzwischen zu Hause, sagt sie. Die Leute seien freundlich und offen ihr gegenüber. Einmal fand sie einen Zettel mit wüsten Beschimpfungen unter dem Scheibenwischer. Sie sagt dazu nur: «Was soll ich mir darüber Gedanken machen, kranke Menschen gibt es auf der ganzen Welt.»

