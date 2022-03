Solothurner Uhren Favre-Leuba: Das Personal ist auf ein Minimum reduziert, die Inder sollen kurz vor dem Verkauf der Uhrenmarke stehen Während Corona verlor die indische Titan Company den Glauben an die alte Solothurner Uhrenmarke Favre-Leuba, die man in fast zehnjähriger Arbeit wiederaufzubauen versuchte. Jetzt könnte ein Verkauf kurz bevor stehen. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 23.03.2022, 11.00 Uhr

Uhrenkollektion von Favre-Leuba. Hanspeter Bärtschi

Corona raubte den indischen Besitzern von Favre-Leuba den Glauben an das Geschäft mit der zweitältesten Uhrenmarke der Schweiz. Im Winter vor einem Jahr wurde der Entscheid kommuniziert, dass man dem Geschäft den Geldhahn zudreht. Aber noch immer gibt es ein Büro an der Solothurner Weissensteinstrasse. Aber was läuft da genau?

Philippe Roten war während etwas mehr als eines Jahres Geschäftsführer von Favre-Leuba. Ende August 2021 ist dem Handelsregister zu entnehmen, dass er ausschied. Es übernahm der Inder Vinay Babu Arva Tati Reddy als Direktor. Roten startete danach einen Übernahmeversuch, wie er es im Branchenmagazin «Watch Around» schon Anfang Sommer 2021 ankündigte. Wie die Verhandlungen ausgegangen sind, war bisher nicht bekannt.

Ex-CEO Roten strebte ein Management-Buy-out an, aber scheiterte

Anruf bei Philippe Roten. «Ich hatte den Plan, das Unternehmen durch einen Management-Buy-out zu übernehmen», sagt der Walliser. Er hätte Investoren gehabt, ein Angebot gemacht, aber es habe leider nicht geklappt. Mit Favre-Leuba hat Roten abgeschlossen, er ist längst auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Wer das Sagen hat, könne er nicht genau sagen. Er habe keinen Kontakt mehr. Über die Gründe des Scheiterns möchte er öffentlich nichts sagen.

Wie aber könnte man mit dem neuen indischen Geschäftsführer, dem Nachfolger von Roten, in Verbindung treten? Ein Anruf bei Favre-Leuba in Solothurn, denn noch immer gibt es ein Büro an der Weissensteinstrasse. Urs Gottscheu meldet sich am Apparat. Er ist der Mann, der die neuen Favre-Leuba-Modelle entwickelt hat, der Uhrmacher, der Techniker.

Urs Gottscheu hat die neuen Favre-Leuba-Modelle entwickelt. zvg

Wie viele Leute noch für Favre-Leuba arbeiten, wird nicht kommuniziert

Man habe Favre-Leuba im Verlauf des letzten Jahres auf das «für die Aufrechterhaltung der momentanen Bedürfnisse notwendige Personal heruntergefahren», sagt er. Wie viele das genau sind ausser ihm, das dürfe er schon aus Sicherheitsüberlegungen nicht bekannt geben.

Favre-Leuba habe noch genau so viel Personal, wie es brauche, um den beiden Hauptanliegen gerecht zu werden: Zum einen die Aufrechterhaltung des Kundendienstes für Käufer ihrer Uhren. Zum anderen den Verkauf von Uhren, die man noch am Lager hat.

Auch Fragen von Besitzern älterer oder gar historischer Modelle (Favre-Leuba ist die zweitälteste Uhrenmarke der Schweiz) beantworte man nach wie vor, so Gottscheu. Fragen zu den Plänen der Inder, aber auch zu den gescheiterten Übernahmeverhandlungen mit Roten kann er zwar nicht selbst beantworten, doch er leitet sie weiter.

Titan behauptet, keine Pläne mit Favre-Leuba zu haben

Die Antwort erfolgt schriftlich: «Sie können Herrn Lavoyer mitteilen, dass die Favre-Leuba AG immer noch zu Titan gehört und Titan derzeit keine Pläne für die Marke Favre-Leuba hat. Sie können ihm auch sagen, dass die Gründe für das Nichtzustandekommen einer Einigung mit einem potenziellen Käufer vertraulich sind.»

Dabei hatte die Titan Company einst grosse Pläne. Man wollte mit der zweitältesten Uhrenmarke der Schweiz den Eintritt ins Luxusuhren-Segment wagen. Von einer perfekten Gelegenheit sprach der ehemalige CEO von Favre-Leuba, Vijesh Rajan, einst im Interview mit dieser Zeitung. «Ein grosser Name, ein grosses Erbe, das darauf wartete, wieder zum Leben erweckt zu werden», begründete Rajan das Investment im Herbst 2019.

Fast 40 Millionen Franken hat Titan bisher investiert

2011 hat die Titan Company, die ihrerseits zum indischen 100-Milliarden-Konzern Tata Group gehört, die Marke «Favre-Leuba» für geschätzte zwei Millionen Euro von einer spanischen Familie erworben. 2016 kamen erste neue Uhren in Japan auf den Markt. Es folgten Taiwan, Hongkong, Dubai, Indien und die Schweiz. Fast 40 Millionen Franken hat Titan in den Aufbau investiert.

Dass man keinen Plan mit Favre-Leuba verfolge, darf man glauben, muss man aber nicht. Laut «The Hindu Business Line» befindet sich das Uhrengeschäft von Titan schon fast wieder auf Vorpandemie-Niveau. Man überlege sich neue Investments im Premium-Bereich (wo auch Favre-Leuba beheimatet wäre) und im Bereich Smart Band und Smart Watch.

Man glaubt also an das Business im Premium-Bereich, aber nicht mehr an Favre-Leuba. Deshalb geht es darum, dieses Geschäft möglichst rasch zu einem möglichst vernünftigen Preis verkaufen zu können. Laut Gerüchten befindet man sich in Verhandlungen mit einem Käufer. Es könnte schnell gehen. Denn sicher ist: Viel mehr Geld will Titan nicht verlieren.

