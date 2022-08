Übersicht Von Altreu bis Trimbach: Die schönsten Gartenbeizen der Region Solothurn Die kommenden Tage versprechen einen kurzen Temperaturrückgang, doch die nächste Hitzewelle rollt schon an. Was empfiehlt sich da mehr, als unter grossen, schattigen Bäumen ein feines Zmittag oder Znacht zu geniessen. In diesen Restaurants gibts den Schatten gratis zum Angebot. Redaktion Jetzt kommentieren 04.08.2022, 13.59 Uhr

Die Redaktion hat von Altreu bis Trimbach elf Lokale ausgesucht, in denen man neben erfrischender Gastronomie viel Abkühlung findet.

Einen Coupe, ein Erdbeertörtchen oder einfach ein Bier geniessen unter dem Blätterdach der riesigen Platanen des Restaurants Zum Grüene Aff, das ist sicher zwischen Solothurn und Grenchen der schönste Gastro-Platz am Schatten. Gleichzeitig kann man auf die Aare hinausblicken, Schiffspassagiere beim Ein- und Aussteigen beobachten und – falls es die Hitze erfordert und die Badehose dabei ist – im «Sängeli» nebenan noch ein kühles Bad geniessen. Anfahrt per Velo oder Schiff ratsam.

Eine beliebte Ausflugsbeiz: Zum Grüene Aff in Altreu. Patrick Lüthy

Einheimische sprechen wahlweise von der «Herbetswiler Riviera» oder vom «Reh am Seeli». Klar ist: In der Gartenwirtschaft des Gasthofs Reh in Herbetswil kommt Ferienfeeling auf – diese liegt schliesslich an einem üppigen Teich. Schattensuchende kommen unter den grosszügig angelegten Reben und dank einiger Bäume auf ihre Kosten.

Prächtige Weihersicht beim Gasthof Reh. SZ-Archiv

Das «Reh» hat eine eigene Fischzucht, jährlich wird eine Generation Forellen her­angezüchtet. Wer mag, kann seinen Fisch selbst aus dem Teich angeln. Alle anderen bestellen sich Forellenfilets, Fischknusperli und Co. einfach an den Tisch.

Mitten in Kestenholz liegt das Restaurant Kastanienbaum. Der Name verrät bereits, welche Bäume den Tischen auf der Terrasse Schatten spenden. Der grosse Kastanienbaum steht auf dem Parkplatz, der kleine auf der Terrasse, die 40 Plätze bietet. Hans-Jörg Bobst wirtet dort seit 21 Jahren. Im Sommer serviert er Fitnessteller oder Flammkuchen.

Ein grosser und ein kleiner Kastanienbaum spenden Schatten im gleichnamigen Restaurant in Kestenholz. Bruno Kissling

Romantik ist in Kriegstetten Trumpf, wie das Romantik Hotel Sternen beweist. Im Haus erfreut ländlicher Biedermeierstil die Augen der Gäste. Draussen im grosszügigen Garten lässt es sich angenehm verweilen unter 100-jährigen Linden, Kastanien und Platanen. Ein Bereich des Gartens ist zu einer Lounge umgestaltet. Dort kann man bequem auf Stühlen im Gras sitzend seinen Kaffee trinken. Gleich neben dem Gartenrestaurant schliesst eine kleine, verträumte Parklandschaft an.

Schattig Zentral an der Hauptstrasse gelegen, bietet die Terrasse des «Bären» in Leuzigen dank der mächtigen alten Kastanie Schatten. Spaliere von Fruchtbäumen wie Kiwi und Traube sorgen für Abwechslung. Die Familie Shanmugam bewirtet die Kundschaft sowohl mit schweizerischer als auch mit indischer Küche, darunter die beliebten hot Sandwiches. Eine Besonderheit im «Bären» ist das angegliederte Pub. Gute Erreichbarkeit, auch dank des grossen Parkplatzes direkt beim Haus. Ruhetag: Montag.

Mitten im Dorf – und dennoch ruhig speist und trinkt es sich auf der Bären-Terrasse in Leuzigen. Tom Ulrich

Pinsa, Pasta, Gnocchi – italienisches Lebensgefühl an der Aare direkt am pulsierenden Postplatz. Beim Besuch im Lungomare kommen Feriengefühle auf. Das Highlight des gepflegten Restaurants ist seine schattige Terrasse. Unter Bäumen und direkt an der Aare gelegen mit Sicht auf die Oltner Altstadt und die Holzbrücke bietet sie einen kühlen, stilvollen Platz zum Essen und Verweilen.

Beste Sicht auf die Oltner Altstadt. Lavinia Scioli

Experten der Fachzeitschrift Hotelrevue sind sich einig: Die «Kreuzen» in Rüttenen gehört zu den «schönsten und romantischsten Gartenrestaurants der Schweiz». Wer unter den mächtigen, teils exotischen Bäumen die traditionelle Küche geniesst, wird das bestätigen. Der Garten steht unter Heimatschutz. Blumenschmuck, Steintische und malerische Grotten machen das Erlebnis komplett. Und wer noch mehr Abkühlung sucht: Ein Spaziergang durch die nahe Verena­schlucht zur Einsiedelei ist Pflicht.

Dass der edle Italiener Cantinetta Bindella vor über 30 Jahren das Restaurant Zum Schlachthaus ohne Aussenterrasse war, kann man heute kaum glauben. Das kleine und gemütliche Restaurant mit seiner schattigen Terrasse verbreitet italienisches Flair am Ritterquai.

So wähnt man sich in der Toscana, wenn man unter dem dichten Blätterdach sitzt und vor sich ein Teller Tagliata di manzo oder Gnocchetti hat. Wenn man die Augen schliesst, kann man meinen, dass nicht die Blätter im Wind rascheln, sondern das Mittelmeer rauscht.

Der Gasthof steht auf Boden von Starrkirch-Wil, aber in Olten spricht man gern von der schönsten Gartenwirtschaft der Stadt (und Region). Hier lässt es sich bei Bruthitze unter einem wahren Blätterdach aushalten, zu einem Apéro oder zum Essen aus gut bürgerlicher Küche. Der Landgasthof Wilerhof zählt zu den ältesten im Kanton, er wurde 1639 erbaut.

Im Garten des Wilerhofs lässt es sich auch bei brütender Hitze gut aushalten. Patrick Lüthy

Schon manches Liebespaar hat sich nach einem ausgedehnten Spaziergang in den Schatten unter die Kastanienbäume beim «Pintli» in Feldbrunnen-St. Niklaus gesetzt und fern von indiskreten Blicken weiter an der Liebesbande geknüpft. Der Ausblick auf die Alpen weckt Grossmut und der Blick auf die Kirche bald einmal Hochzeitsgefühle. Gegessen wird dann natürlich im Garten.

Was von aussen durch die Hektik der Hauptstrasse unscheinbar wirkt, entfaltet sich zum ruhigen und kühlen Plätzchen hinter dem Haus mit direkter Sicht zur Felswand: die Gartenterrasse des Restaurants Kastaniengarten in Trimbach, welches zugleich Steakhouse und Pizzeria ist.

Im Hintergrund läuft Musik. Es duftet nach Natur, nach Wald. Die Tische sind mit Rosmarin geschmückt. Sonnenschirme sorgen für grossflächigen Schatten, während bunte Blumen und Rosen die grüne Fläche von der Terrasse abtrennen.

