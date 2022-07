Übersicht Badis in der Region Solothurn: Hier finden Sie alle wichtigen Infos Öffnungszeiten, Adressen, Preise: Wir haben für Sie alle wichtigen Informationen zu den Badis im Kanton Solothurn zusammengetragen. Online-Redaktion Jetzt kommentieren Aktualisiert 19.07.2022, 12.59 Uhr

Die Sonne brennt vom Himmel und im Kanton Solothurn steigen die Temperaturen über die 30-Grad-Marke. Abkühlung findet man – unter anderem – in einer der zahlreichen Badis in der Region. In dieser Übersicht finden Sie die aktualisierten Infos.

Vielenorts befinden sich die Freibäder direkt an der Aare. Diese hat derzeit eine Temperatur von 21,6 Grad (Stand 19. Juli 2022). Wie das Wetter in den kommenden Tagen wird erfahren Sie in unserem Wetter-Ticker.

Inhaltsverzeichnis Burgäschisee

Grenchen

Olten

Gerlafingen

Mühledorf

Koppigen

Balsthal

Solothurn

Zuchwil

Egerkingen

Breitenbach

Schönenwerd

Messen

Das Strandbad Burgäschisee ist bei schönem Wetter geöffnet. Das Seebad ist im Mai und September von 9 bis 19 Uhr und zwischen Juni und August von 9 bis 20 Uhr für Gäste zugänglich. Der Eintritt kostet 6 Franken, Kinder zahlen die Hälfte. Auch das Restaurant ist bis in den November 7 Tage die Woche geöffnet.

Adresse: Strandbad Burgäschisee, Hauptstrasse 26, 4556 Burgäschi

Strandbad Burgäschisee. Hanspeter Bärtschi / 2006

In der Grenchner Badi kommen Erwachsene für 7 Franken zum Plantsch-Spass, Kinder für 3 Franken. Öffnungszeiten sind im Mai von 8.30 bis 19.30 Uhr, im Juni bis August bis 20.30 Uhr und im September von 8.30 bis 19 Uhr.

Adresse: Badi Grenchen, Neumattstrasse 30, 2540 Grenchen

Schwimmbad Grenchen. Hanspeter Bärtschi / 2018

Die neue Rutschbahnanlage in der Badi Olten. Bruno Kissling / 2022

Die Oltner Badi im Mai Werktags von 6.30 bis 19 Uhr geöffnet, am Wochenende 8 bis 19 Uhr. Juni bis August ist bis 20.30 Uhr (Werktags) bzw. 20 Uhr (Wochenende) offen. Im September gelten die gleichen Zeiten wie im Mai.

Der Eintritt für Erwachsene kostet 8 Franken, ab 17 Uhr noch 5 Franken. Schüler, Studentinnen, Lehrlinge zahlen die Hälfte.

Adresse: Strandbad Olten, Schützenmattweg 3, 4600 Olten

Im Mai und September ist das Schwimmbad Eichholz in Gerlafingen von 9 bis 19 Uhr geöffnet, Juni bis August von 9 bis 20 Uhr. Samstag und Sonntag von 9 bis 19 Uhr.

Badi Sounds im Schwimmbad Eichholz Gerlafingen 2020. Michel Lüthi

Am 1. und 2. Juli fand das Badi-Sounds im Schwimmbad Eichholz statt. Am Samstag, 9. Juli gibt es eine 80er Party und am 6. August Zelten im Bad mit Kinderdisco am Nachmittag.

Adresse: Schwimmbad Eichholz, Derendingenstrasse, 4563 Gerlafingen

Das Schwimmbad Mühledorf bietet ein 25-Meter-Schwimmbecken, Kinder-Planschbecken, 2-Meter-Sprungbrett, Spielgeräte, Liegewiese, Kiosk. Mai bis Mitte August ist es von 9.30 bis 19.30 Uhr geöffnet, danach von 10 bis 18.30 Uhr.

Erwachsene zahlen 5, Studierende und Lehrlinge 4 und Schüler 2.50 Franken Eintritt.

Adresse: Schwimmbad Mühledorf, Hauptstrasse 1, 4583 Mühledorf

Im Schwimmbad Koppigen zahlen Erwachsene 6, Lernende 5 und Kinder 4 Franken Eintritt. Eine Rutsche, ein Beach-Volleyballplatz, ein Kinderspielplatz oder der Naturteich «Bläjiweier» warten auf die Besucher.

Die Öffnungszeiten sind im Mai von 9.30 bis 19 Uhr, im Juni von 9 bis 20 Uhr, dann vom 1. Juli bis 14. August 9 bis 21 Uhr, ab dem 15. August von bis 20 Uhr und im September wieder 9.30 bis 19 Uhr.

Schwimmbad Koppigen, Bläjiweg 2a, 3425 Koppigen

Badi Koppigen. Marisa Cordeiro / 2011

Das Schwimmbad Moos in Balsthal bietet ein 50-Meter-Schwimmbecken, ein Nichtschwimmerbecken, einen 3-Meter-Sprungturm, eine Rutschbahn sowie eine Beach-Volleyball-Anlage.

Das Freibad Moos Balsthal. Bruno Kissling / 2022

Mai und September ist das Freibad von 9 bis 19 Uhr, Juni bis August von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 8, Kinder 5 Franken Eintritt.

Adresse: Schwimmbad Moos, Schwimmbadstrasse 3, 4710 Balsthal

Erwachsene zahlen im Solothurner Freibad 6, Schülerinnen 3,50 Franken Eintritt, Kinder sind gratis. Die Öffnungszeiten sind im Mai und im September von 8 bis 19 Uhr, in den Sommermonaten eine Stunde länger.

Am 13. Juli und am 12. August findet das Vollmondschwimmen bis 23 Uhr statt. Am 20. August das Aareschwimmen.

Adresse: Badi Solothurn, Römerstrasse 49, 4500 Solothurn

Luftaufnahme der Badi Solothurn direkt an der Aare. freibad-solothurn.ch

Das Freibad beim Sportzentrum Zuchwil ist die ganze Saison von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 8, Jugendliche 5 Franken Eintritt.

Adresse: Sportzentrum Zuchwil, Amselweg 59, 4528 Zuchwil

Badi Zuchwil. Michel Lüthi / 2019

Im Freibad Mühlematt Egerkingen stehen ein Schwimm- und ein Nichtschwimmbecken, eine Rutsche, Sprungbretter und Liegewiese zur Verfügung. Die Preise liegen bei 5 (Erwachsene), 4 (Lernende) und 3 (Kinder) Franken.

Adresse: Schwimmbad Mühlematt, Sportstrasse 2b, 4622 Egerkingen

Freibad Egerkingen. Bruno Kissling / 2021

Bild von der Eröffnung der Breitenbacher Badi 2007. Heinz Dürrenberger

Das Naturbad Frohmatt in Breitenbach bietet 25-Meter-Becken, Nichtschwimmerbecken, Planschbecken mit Wasserfall und Liegewiese.

In dem Naturbad gelten wegen der chemiefreien Wasseraufbereitung spezielle Baderegeln. Dazu gehören das gründliche Duschen vor dem Baden und der Verzicht auf Deos und Make-Up. Zudem sind nur wasserfeste Sonnenschutzmittel zu benutzen. Nur Badekleider, Bikinis und beinfreie Badehosen sind erlaubt. Essen und Trinken am Becken ist verboten.

Dienstag bis Freitag ist das Naturbad von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Am Samstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr. In den Monaten Mai und September unter der Woche jeweils nur bis 19 Uhr. Am Montag ist die Anlage nur während der Schul-Sommerferien geöffnet, ansonsten ist sie geschlossen.

Adresse: Naturbad Frohmatt, Frohmattweg 4, 4226 Breitenbach

Neben dem Schwimmen in der Aare ist im Schwimmbad Schönenwerd ein 50-Meter-Schwimmbecken sowie ein Nichtschwimmerbecken mit Strömungskanal vorhanden.

Daneben gibt es Sprungbretter, eine Breitflächen-Rutsche und ein Kinderplanschbecken. Die Preise bewegen sich zwischen 6 (Erwachsene), 4 (Lernende) und 3 (Kinder) Franken. Von 9 bis 20 Uhr ist die Badi offen.

Adresse: Freibad Schönenwerd, Aarestrasse 9, 5012 Schönenwerd

Strandbad Freibad Schönenwerd: Liegewiese mit Aare und Garderoben. Bruno Kissling / 2021

Bis Ende Mai und ab dem 16. August sind die Öffnungszeiten in der Badi Messen von 9 bis 19 Uhr. Juni, Juli bis Mitte August von 8.30 bis 21 Uhr. Erwachsene zahlen 5, Lernende 4 und Kinder 2,50 Franken Eintritt.

Die über 50 Jahre alte Freibadanlage soll Ende Saison für 3,5 Millionen saniert werden. Während des Sommers finden jedoch verschiedene Veranstaltungen wie das Beach-Volley-Turnier am 1. Juli oder das Schnuppertauchen an Pfingsten und dem 1. August statt.

Adresse: Badi Messen, Hauptstrasse 104, 3254 Messen

