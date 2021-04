Übersicht So entwickeln sich die Corona-Zahlen und der Impf-Fortschritt im Kanton Solothurn Neu-Infektionen, Tests, Todesfälle: In unserer laufend aktualisierten Übersicht erfahren Sie, wie sich die Corona-Lage im Kanton Solothurn präsentiert. Mark Walther Aktualisiert 13.04.2021, 13.25 Uhr

Keystone/HO/Montage: mwa

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert. Fehlt Ihnen eine Information? Stimmt etwas nicht? Haben Sie eine Frage? Melden Sie sich: mark.walther@chmedia.ch.

Wie entwickeln sich die Zahlen national? zur Übersicht

Coronavirus im Kanton Solothurn: zum Newsticker

Coronavirus national und international: zum Newsticker

Hier finden Sie die Fallzahlen nach Gemeinden.

Der Impf-Fortschritt im Kanton Solothurn

Hinweis: Die Positivitätsrate verliert durch den vermehrten Einsatz von Selbsttests und Massentests an Bedeutung. Dies unter anderem, weil negative Ergebnisse nicht in die Statistik einfliessen (wer sich selber testet und positiv ist, ist angehalten, einen herkömmlichen PCR-Test zu machen; erst dieses Ergebnis fliesst in die Statistik ein).