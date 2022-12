Schneesport: So ist der Stand in den Solothurner Skigebieten

Übersicht Es hat noch zu wenig Schnee: Die Solothurner Skigebiete bleiben zu Schneesport ist nicht nur in den Alpen möglich, auch der Solothurner Jura bietet zahlreiche Skigebiete. Hier finden Sie alle Infos zu den Ski- und Schlittelpisten im Kanton Solothurn. Die Übersicht wird laufend aktualisiert. Cyrill Pürro Jetzt kommentieren Aktualisiert 14.12.2022, 13.57 Uhr

Zuletzt aktualisiert: 14.12.2022

Skifahren auf dem Balmberg bei genügend Schnee. Bild: Hanspeter Bärtschi/2019

Die Skilifte auf dem Balmberg sind noch geschlossen.

Momentan liegt auf dem Balmberg noch zu wenig Schnee. Die Skisaison kann daher noch nicht eröffnet werden, wie die Sportanlagen Balmberg AG auf ihrer Website schreiben. «Wir hoffen jedoch, dass dies nächstes Wochenende möglich sein wird», heisst es weiter.

Weitere Informationen auf der Website des Skigebiets Balmberg.

Zuletzt aktualisiert: 14.12.2022

Diese neue Attraktion war letztes Jahr auf dem Grenchenberg neu: mit dem Tellerlift hoch, mit dem Schlitten runter. Bild: Garaventa/Bea Weinmann

Auch auf dem Grenchenberg wartet man noch zu – es hat zu wenig Schnee.

Trotz der ersten Schneemenge kann auf dem Grenchenberg die Skisaison noch nicht eröffnet werden, wie auf der Website von Grenchentourismus informiert wird. Die Verantwortlichen hoffen auf weitere Niederschläge und kommunizieren, sobald es losgehen kann.

Gegenüber Radio 32 sagt die Vizepräsidentin der Grenchner Skilifte, Pascale Rys, es brauche mindestens 40 bis 50 Zentimeter Schnee für eine Grundpräparation mit dem schweren Pistenfahrzeug. Die Verantwortlichen hoffen auf viel Schnee in den nächsten Tagen.

Der Präsident der Grenchner Skilifte bezweifelt eine Eröffnung noch diese Woche. Denn derzeit sei das Gras noch zu sehen.

Weitere Informationen auf der Website von Grenchentourismus.

Zuletzt aktualisiert: 14.12.2022

Auch das Gsahl in Hauenstein-Ifenthal hat einiges an Schnee abbekommen, wie der Verein Skilift Gsahl Hauenstein auf seiner Facebook-Seite mitteilt. Für eine Öffnung der Piste reicht es aber noch nicht aus. «Wir hoffen auf weitere kalte Tage!», heisst es im Beitrag.

Der Skiliftverein sieht es als Herausforderung, dass die Winter Jahr für Jahr wärmer werden. Man merke, dass weniger Schnee fällt, als noch vor 15 Jahren, wie Vereinspräsident Martin Rubitschung die Lage Anfang dieses Jahres eingeschätzt hat.

Zuletzt aktualisiert: 14.12.2022

Auch auf der Hohen Winde in Beinwil reicht die aktuelle Schneemenge nicht aus, um den Betrieb aufzunehmen. Das geht aus dem Schneebericht vom Sonntag, 11. Dezember, hervor.

Die Parkplätze stehen den Besucherinnen und Besuchern gratis zur Verfügung. Das «Wingä-Beizli» hat geöffnet.

Der Pistenplan auf der Hohen Winde in Beinwil. Bild: hohe-winde.ch

Zuletzt aktualisiert: 14.12.2022

Beide Wannenlifte in Langenbruck können bis auf weiteres nicht in Betrieb gehen. «Es hat zwar viel geschneit, die Schneehöhe reicht aber für einen Betrieb noch nicht aus», heisst es am Infotelefon. Die beiden Skilifte und das Pistenfahrzeug sind aber betriebsbereit. Auch der Kiosk ist eingerichtet und bereit für die Saison.

Der Skilift Untere Wanne hat eine Länge von 1200 Meter und eine Höhendifferenz von 220 Metern. Der Skilift Obere Wanne hat eine Länge von 450 Meter und eine Höhendifferenz von 130 Meter. Hier gibt es Nachtskifahren und einen Kiosk/Wirtschaft. Erreichbar ist der Lift Obere Wanne über den unteren Lift, oder (wenn der untere Lift nicht in Betrieb ist) auch mit dem Auto direkt.

Nebst dem Infotelefon gibt die Website Auskunft über die aktuellen Schneeverhältnisse und Öffnungszeiten.

Zuletzt aktualisiert: 14.12.2022

Die Langlaufloipe Chüemoos in Lommiswil ist derzeit geschlossen. Es hat noch zu wenig geschneit, um die Loipe präparieren zu können, heisst es auf der Website des Skiklubs-Lommiswil.

Aufgrund des hängigen Bauverfahrens für den Skilift am neuen Standort «Weidli» wird es auch dieses Jahr in Lommiswil keinen Skibetrieb geben. Der Skiklub hofft aber, dass der neue Skilift in der Saison 2023/24 betriebsbereit ist. Seit 50 Jahren gibt es in Lommiswil daher keinen Skibetrieb.

Verpflegen kann man sich in Lommiswil aber auch ohne Schneesport. Die Skihütte in Lommiswil ist jeweils am Sonntag offen.

Weitere Informationen auf der Website des Skiklubs Lommiswil.

Das Bauverfahren für den neuen Skilift im Weidli in Lommiswil ist noch hängig. Screenshot

Zuletzt aktualisiert: 14.12.2022

Die Luftseilbahn ist aktuell geöffnet, der Schlittelplausch auf dem Wasserfallen hingegen geschlossen. Die Verantwortlichen informieren auf ihrer Website über den Zustand der Schlittelpiste ins Tal:

Die Schlittenmiete ist für 10 Franken möglich. Die Strecke misst vier Kilometer von der Berg- zur Talstation und dauert etwa 30 Minuten.

Zuletzt aktualisiert: 14.12.2022

In Vollmontur den Weissenstein hinuntersausen. Oliver Menge (Archivfoto)

Die beiden Schlittelbahnen auf dem Weissenstein sind aktuell geschlossen.

Schlitten können bei der Bergstation der Seilbahn gemietet werden. Mietgebühr für einen Schlitten: 10 Franken pro Tag. Die Seilbahn ist von 08.30 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Die Benutzung von Plastikschlitten und Bobs wird aus der Sicht der Seilbahn Weissenstein AG wegen erhöhter Unfallgefahr nicht empfohlen.

Weitere Informationen auf der Website der Seilbahn Weissenstein AG.

Zuletzt aktualisiert: 14.12.2022

Die Saison für den Skilift in Welschenrohr würde am Wochenende vom 17. und 18. Dezember starten. Doch die Skiliftgesellschaft erachtet eine Eröffnung zu diesem Zeitpunkt aufgrund des letzten Wetterberichts noch unrealistisch. Die aktuellen fünf Zentimeter Schnee reichen nicht aus. Für die Eröffnung brauche es zwischen 15 bis 20 Zentimeter Schnee.

Informationen sind auf der Gemeinde Welschenrohr erhältlich.

