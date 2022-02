Zügeln im Alter: Innerschweizer entdecken den Kanton Solothurn

Überraschende Zahlen Zügeln im Alter: Senioren aus der Innerschweiz entdecken den Kanton Solothurn Noch ist Zügeln über die Kantonsgrenze ins Solothurnische im Rentenalter ein Randphänomen. Doch die Zahlen wachsen. Was Bern und Luzern gemeinsam haben und warum Basel beide Städte um Längen schlägt. Daniela Deck Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Freizeitaktivitäten sind im Alter entscheidend für Vernetzung und Lebensqualität (Seniorentanznachmittag am 12. Februar 2010). Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Auswertung der Datensätze des Bundesamtes für Statistik für Umzüge über die Kantonsgrenzen hinweg zeigen für den Kanton Solothurn, dass das Zügeln im Alter 65+ noch immer ein Randphänomen darstellt. Zum Vergleich: In Olten machten die gesamten Umzüge der Senioren (aus den Nachbargemeinden sowie aus anderen Kantonen) letztes Jahr nur gerade vier Prozent aller Umzüge aus. Doch auf bescheidenem Niveau wachsen diese Umzüge (gesamthaft und über die Kantonsgrenzen hinweg), und zwar deutlich stärker, als die Bevölkerung der Schweiz insgesamt wächst.

Dabei weisen die Jahre 1990, 2000, 2010 und 2020 jeweils einen leichten Überschuss an Zuzügen aus. 1981 überwiegen die Wegzüge, was mit der Uhrenkrise zusammenhängen dürfte. Dabei übt der Kanton im Alterssegment 65+ auf Frauen mehr Anziehungskraft aus als auf Männer.

Teilweise dürfte dafür die Demografie verantwortlich sein; Frauen leben länger. Teilweise lässt es sich dadurch erklären, dass Frauen den Wohnsitz nach dem Tod des Partners verlegen und dafür von den günstigen Mietkonditionen im Kanton Solothurn profitieren.

Wenig Umzüge über Kantonsgrenzen von Ausländern und Ausländerinnen

Bei den ausländischen Staatsangehörigen zeigt sich proportional (gemessen am Ausländeranteil) durchs Band viel weniger Umzugsinteresse als bei den Schweizern, wahrscheinlich weil sie im Pensionsalter mit Vorliebe zurück in ihre Heimat zügeln.

Was das Höchstalter der Umzüge angeht, so hat sich dieses zwischen 1981 mit 88 Jahren (Wegzug) und 2020 mit 90 Jahren (Zuzug) nicht gross verändert. Ein Zuzug nicht etwa ins Altersheim notabene, denn solche Umzüge, ohne Verlegung des gesetzlichen Wohnsitzes, sind in der Statistik nicht erfasst.

Bei den Umzugsstatistiken der Solothurner Städte wurden im Segment 65+ alle Zu- und Wegzüge auf Gemeindeebene erfasst. Darunter fallen folglich Umzüge innerhalb des Kantons ebenso wie solche über die Kantonsgrenze hinweg. Dabei zeigt sich, dass in der Stadt Solothurn durchwegs ein Überschuss beim Zuzug feststellen lässt. Auch ohne grosse Neubauprojekte ist die Hauptstadt damit für Leute im Pensionsalter (noch) attraktiver als die anderen beiden Städte. Was die Rentnerinnen und Rentner bewogen hat, Olten in so grosser Zahl den Rücken zu kehren, müsste erst erforscht werden.

Zuzüger aus ausgewählten Kantonshauptstädten

Die Nachfrage bei den Städten Bern, Basel, Zürich und Luzern nach Umzügen ins Solothurnische bringt eine Überraschung: Gemessen an der Einwohnerzahl der jeweiligen Stadt war das Interesse, 2011–2020 in den Kanton Solothurn zu zügeln, in Luzern (2019: 82’257 Einwohner) praktisch gleich gross wie in Bern (2020: 134’794).

Noch sind die Zahlen der Zuzüger zu klein für gesicherte Schlüsse. Doch die Nachfrage bei den Luzerner Agglostädten Emmen (2020: 31’039 Einwohner) und Horw (2019: 14’243) zeigt, dass von dort seit dem Jahr 2000 ebenfalls je sieben Rentnerinnen und Rentner zugezogen sind.

Dass das Interesse der Basler am Kanton Solothurn relativ zur Einwohnerzahl (2020: 179'085) doppelt so hoch ist wie in Bern und Luzern, ist leicht nachvollziehbar: Besonders der Bezirk Dorneck ist Teil der Agglomeration Basel.

Nichts am Hut mit Solothurn haben die Zürcher Senioren, auch wenn deren absolute Zahl sich mit den Zuzügen aus Bern vergleichen lässt. Die Zuzüge aus der Limmatstadt sind proportional zur Bevölkerung (2020: 435’535) praktisch vernachlässigbar.

