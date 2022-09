Autoverkäufer Amag kauft Solothurner Solarpionier Helion

Übernahme Amag kauft Helion: Wieso ein Autoverkäufer den Solothurner Solarpionier aufkauft Der Autoverkäufer Amag kauft den Solothurner Solarinstallateur Helion. Sämtliche 450 Mitarbeitende werden übernommen, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Amag will mit der Helion nachhaltigen Strom für E-Autos produzieren. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 13.09.2022, 13.19 Uhr

Der brandneue Hauptsitz der Helion in Zuchwil wird noch diese Woche eröffnet. Hanspeter Bärtschi

Wieso kauft ein Autoverkäufer einen Solarinstallateur? Das mag sich der eine oder die andere gefragt haben, als am Dienstagmorgen die Bombe platzte: Bouygues, die bisherige Besitzerin, verkauft Helion an die Amag-Gruppe. Der Solothurner Solarpionier und Marktführer gehört damit künftig zum Imperium des Autoverkäufers mit 6500 Mitarbeitenden.

Die Antwort lieferte Amag-CEO Helmut Ruhl höchstselbst. «Wir haben uns die Frage gestellt: Wie müssen wir uns verändern, um auch noch am Ende dieses Jahrzehnts relevant zu sein?» Denn der Trend ist eindeutig: Verbrenner verlieren, Elektroautos gewinnen an Bedeutung. Ruhl:

Amag-CEO Helmut Ruhl. Patrick Hürlimann

«Die E-Mobilität setzt sich durch.»

Nur: elektrische Autos brauchen Strom. Ruhl rechnete vor: 2030 werden die E-Autos in der Schweiz voraussichtlich vier Terawatt Strom benötigen. Und alleine bei den von der Amag verkauften oder geleasten Fahrzeugen sind es 1,3 Terawatt. Nur: Mit dem Strom ist es momentan bekanntermassen so eine Sache. Aus Klimaschutzgründen. Aber auch aus Kriegsgründen.

Ruhl: «Ein grosser Lösungsbeitrag ist der Ausbau der Fotovoltaik.» Und genau hier kommen nun die Solarmodule von Helion ins Spiel. «Wir wollen 1,3 Terawatt Fotovoltaikanlagen hinzubauen. Mindestens.»

Die Idee von Ruhl: energetische Gesamtangebote. Fotovoltaik, Wärmepumpe, Speicher, Elektroauto und Ladestation, alles aus einer Hand. Oder, wie im besten Verkäuferdeutsch angepriesen wurde: Rundum-Sorglosangebote.

Helion plant schon eine Weile mit Elektroautos

Der Verkauf von Helion hatte sich nicht gerade angedeutet. Und doch: Das grosse Problem der Fotovoltaik: Strom wird durch den Tag produziert, am meisten im Sommer. Wie speichert man diesen Strom, um ihn in der Nacht, oder langfristig, im Winter nutzen zu können? Und nicht ganz unwichtig dabei: Wie bewerkstelligt man das, ohne dabei das Stromnetz zu überlasten?

Vergangenes Jahr hatte Helion eigene Lösungen vorgeschlagen. Ein wichtiger Aspekt dabei: Elektroautos. Wer ein solches hat, hat einen Stromspeicher direkt vor der Haustür. Voraussichtlich ab nächstem Jahr sollen erste Modelle so weit sein, dass der Strom in den Batterien nicht nur zum Fahren gebraucht werden kann. Sondern auch wieder entladen und zum Beispiel im Haus verwendet werden kann.

Je mehr Elektroautos in Gebrauch sind, desto mehr, zumindest kurzfristige, Speicher gibt es. Der Strom kann effizienter vor Ort genutzt werden, ohne das Netz zu belasten. Vor diesem Hintergrund: Was wäre besser geeignet, diese Strategie umzusetzen, als eine Kooperation mit dem Schweizer Autoverkäufer schlechthin? Insbesondere, da sich die Amag auf die Fahne geschrieben hat, noch vor 2040 nur noch Elektroautos zu verkaufen.

Der Name wird beibehalten

Für Helion ändert sich kurzfristig wenig. Ruhl von der Amag betonte, die Firma solle weiter das machen, was sie gross gemacht hat: Nämlich die Fotovoltaik ausbauen. Dann aber auch gesamtheitliche Energielösungen für zu Hause weiterentwickeln, und dabei insbesondere auch Elektroautos mit einbeziehen. Auch der Name Helion soll bleiben.

Helion ihrerseits soll von der schieren Grösse der Amag profitieren. Über 200 Verkaufsstellen hat diese in der Schweiz. An diesen sollen die Helion-Produkte nun auch physisch vor Ort angeboten werden, und nicht wie bisher, hauptsächlich digital – Stichwort Showrooms. Und man hoffe, so Ruhl, als einer der grössten Ausbildungsbetriebe künftig auch einen Beitrag gegen den Fachkräftemangel bei den Solarinstallateuren leisten zu können.

Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Verkaufsvertrag wurde bereits unterschrieben, der Verkauf soll bis Anfang November über die Bühne gehen. Sämtliche Mitarbeitenden von Helion werden übernommen. Das sei ein Kriterium gewesen, wieso man die Amag ausgesucht habe, so Enzo Moliterni von Bouygues, der bisherigen Besitzerin. Ein weiteres: Die Amag habe auch eine gewisse Investitionsbereitschaft in Helion signalisiert.

«Rein strategische Überlegung»

Wieso verkauft Bouygues überhaupt Helion? Das sei eine rein strategische Überlegung gewesen, so Moliterni. Bouygues will sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren: nachhaltige Lösungen für Geschäftsliegenschaften und Industrieareale.

Die Beteiligten von links: Enzo Moliterni, CEO Bouygues E&S InTec Schweiz AG; Noah Heynen, CEO Helion; Helmut Ruhl, CEO Amag Group AG; Martin Everts, Managing Director Amag Energy & Mobility. Anja Wurm

Helion wurde 2008 von Samuel Beer und Noah Heynen in Luterbach gegründet. 2015 verkauften die beiden ihr Lebenswerk, zuerst an die Alpiq, später an Bouygues, blieben aber operativ als CEO und COO immer mit an Bord. Und das soll auch nun, beim jüngsten Verkauf an die Amag, so bleiben. Mittlerweile hat Helion 450 Mitarbeitende und eröffnet noch diese Woche ihren brandneuen Hauptsitz auf dem Riverside-Areal in Zuchwil.

