Fehlt es dem Kanton Solothurn an Künstlernachwuchs?

Überalterter Kunstbetrieb? Wenn Junge weitgehend fehlen: Mangelt es dem Kanton Solothurn an künstlerischem Nachwuchs? Drei Viertel der Positionen an der kantonalen Jahresausstellung stammen von Künstlern, die über 50 Jahre alt sind. Nur drei sind unter 30. Bevorzugt die Jury die immergleichen, altbewährten Künstlerinnen und Künstler? Der Kunstverein Solothurn relativiert. Vanessa Simili 24.12.2022

Besucherinnen betrachten die Bilder von Daniel Müller, einem der wenigen jungen Künstler in der Jahresausstellung. Andre Veith

Es gibt unterschiedliche Sichtweisen auf eine Ausstellung. Sich auf die demografische Komponente einer Gruppenausstellung zu fokussieren, kann eine sein. Für einen Museumsbesuch lang sei diese Perspektive die geltende.

Vorab ganz generell: Rund 150 Kunstschaffende geben jährlich maximal vier aktuelle Werke für die Jahresausstellung des Kantons Solothurn ein, wobei die Entstehung der Arbeiten nicht länger als zwei Jahre zurückliegen darf. Ein Peak verzeichnete das Coronajahr 2020, als 181 Kunstschaffende sich um die Teilnahme der Jahresausstellung bewarben.

Diese Künstlerinnen und Künstler kommen infrage Ein Blick ins Reglement der Solothurner Jahresausstellung zeigt, wer teilnahmeberechtigt ist: • Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Solothurn sowie im Kanton Solothurn Heimatberechtigte • Vom Kanton Solothurn mit einem Förder-, Auszeichnungs- oder Kunstpreis ausgezeichnete Künstlerinnen und Künstler • Mitglieder der Kunstvereine Olten und Solothurn, der Kunstgesellschaft Grenchen sowie der Visarte-Gruppe Solothurn Die kantonale Jahresausstellung findet alternierend in Solothurn und Olten statt, wobei sich die beiden Kunstvereine Olten und Solothurn in der Durchführung abwechseln. Nächstes Jahr ist der Kunstverein Olten am Zug.

Heuer hat die vierköpfige Jury mit Präsidentin Eva-Maria Knüsel, der Künstlerin Judith Albert, Katrin Steffen als Direktorin des Kunstmuseums Solothurn und Matthieu Haudenschild, Architekt und Vorstandsmitglied des Kunstvereins, aus 145 Eingaben 41 Positionen ausgewählt, die noch bis Ende Jahr im Kunstmuseum zu sehen sind.

Lenkt man nun den Blick weg vom Werk hin zur Werkliste respektive zur Klammerbemerkung hinter dem Namen, fällt auf: Drei Viertel der ausgestellten Kunstschaffenden sind über 50 Jahre alt. Ein Viertel ist gar über 70 Jahre alt. Lediglich drei – nämlich Noé Herzog, Daniel Müller und Mahtola Wittmer – sind unter 30.

Ältere Kunstschaffende sind offensichtlich in der Überzahl und es fragt sich: Fehlt dem Kanton Solothurn der Nachwuchs? Bevorzugt die Jury die immergleichen altbewährten Positionen? Oder ist die Jahresausstellung für die jungen Kunstschaffenden schlicht nicht attraktiv?

Mehr Einblick als Überblick

«Die Jahresausstellung bietet eben nicht, wie oft angenommen, einen umfassenden Überblick über das Kunstschaffen im Kanton, sondern vielmehr einen Einblick», so Co-Präsident Christoph Bünger auf Anfrage. Und weiter: «Die Jahresausstellung ist eine Momentaufnahme und spiegelt ganz klar die Eingaben wider.»

Es gebe durchaus junge Künstlerinnen und Künstler im Kanton, die man sehr wohl beobachte, die aber für diese Ausstellung keine Werke eingegeben haben. Sei es, weil sie mit einem Atelierstipendium im Ausland weilen oder weil ihre Ressourcen am 3. September, der diesjährigen Eingabefrist, vielleicht gerade woanders gefragt waren.

Grosszügige Präsentation der Gemälde des jungen Malers Mattania Bösiger. Andre Veith

Auf jeden Fall könne man aus den fehlenden Eingaben junger Künstlerinnen und Künstler nicht schliessen, dass der Nachwuchs fehle. Das sei zu kurz gegriffen, klingt es unisono aus dem Vorstand und aus der Jury. Man pflege den Nachwuchs, so Anna Bürkli, langjähriges Vorstandsmitglied. Beispielsweise mit dem «Freispiel» habe der Kunstverein gerade für jüngere Kunstschaffende ein eigenes Ausstellungsformat geschaffen.

Und weiter: Auch wenn junge Solothurner Kunstschaffende in grössere Zentren ziehen oder gar in die Welt hinaus, sei genau das eine Chance, auch über die Grenzen hinweg in Kontakt zu bleiben.

Dass die Solothurner Künstlerin Dimitra Charamandras (*1988) beispielsweise dieses Jahr kein Werk eingegeben hat, habe einzig und allein pragmatische und persönliche Gründe, sagt sie auf Anfrage. «Nach meinem Masterabschluss im August am Institut Kunst Gender Natur in Basel habe ich nahtlos weitergearbeitet, für drei Ausstellungen im Tessin, in Kairo und in Basel. Da lag eine Eingabe für die Jahresausstellung zeitlich nicht drin.»

Grundsätzlich gebe sie in Solothurn und Olten gerne Werke ein, aber nur, wenn diese für sie die entsprechende Eigenständigkeit und Qualität vorweisen. Klar sei das Publikum der «Regionalen», der Basler Jahresausstellung, ein anderes als in Solothurn, nicht zuletzt auch, weil die Kunsthochschule mit internationaler Ausstrahlung viele junge Leute anziehe.

Nach einem Besuch der Basler Jahresausstellung sagt sie: «Solothurn braucht sich nicht zu verstecken.» In ihrem Umfeld geniesse die Jahresausstellung des Kantons einen guten Ruf. «Ich kenne einige Kunstschaffende mit Solothurner Wurzeln oder Bezug, die zwar in Basel oder anderen Städten verankert sind, die aber dennoch gern in Solothurn eingeben.»

Video-Fragment XXIII von Mahtola Wittmer (Jahrgang 1993). Andre Veith

Auch die letzten vergebenen Ausstellungspreise zeigen, Solothurn ist die Nachwuchsförderung ein Anliegen: 2016 ging der mit 5000 Franken dotierte Preis an das Duo Fröhlicher | Bietenhader, beide Jahrgang 1985. 2020 wurde Barbara Meyer Cesta mit demselben Preis ausgezeichnet. Meyer Cesta: 1994 geboren. Seit diesem Jahr ist der Ausstellungspreis, welcher die Stadt Solothurn auf Antrag der Jury verleiht, zudem mit einer Einzelausstellung im Kunstmuseum im Folgejahr verbunden. Das wird weiter zur Attraktivität beitragen.

Die Ausstellung spiegelt die Eingaben

Im Gespräch mit der Jurypräsidentin Eva-Maria Knüsel wird rasch klar, dass die älteren Positionen, obwohl in der Überzahl, keineswegs extra bevorzugt wurden. Die 1986 Geborene hätte ein grosses Interesse daran gehabt, junge Positionen hervorzuheben. Dass Videoarbeiten, Sound- oder Netzkunst in der Ausstellung schliesslich kaum bis nicht vertreten sind, liege weniger an der Jurierung – mit der Videokünstlerin Judith Albert als Jurymitglied wäre die Nähe zu den neuen Medien sicher gegeben – als an den eingegebenen Werken.

«Wir hätten liebend gern solche Werke gezeigt, sie waren einfach kaum vertreten», so Knüsel. Wenn gestandene Positionen von Kunstschaffenden mit 70 Jahren und mehr auch in aktuellen Werken überzeugen, dann hätten diese Künstlerinnen und Künstler genauso Berechtigung, in die Auswahl zu kommen.

Im Gegenteil: «Es ist ausserordentlich, so eine qualitativ hochstehende Schau mit einer Altersspanne von über 60 Jahren zeigen zu dürfen.» Die Professionalität des Schaffens sei dabei eines der Schlüsselkriterien der Jury. Und «Abo» gebe es definitiv keines, betont die Jurypräsidentin.

Links die Werke von Noé Herzog (Jahrgang 1998). Andre Veith

Ein Blick über die Kantonsgrenzen zeigt denn auch eine unterschiedliche Handhabe bei den kantonalen Jahresausstellungen. Knüsel hat als wissenschaftliche Mitarbeiterin des Kunsthaus Langenthal auch Kenntnisse über die Situation im Kanton Bern, der in seiner Jahresausstellung «Cantonale Berne Jura» deutlich mehr Nachwuchs vorweise. Das Einzugsgebiet sei auch viel grösser, die Ausstellung auf elf Institutionen im ganzen Kanton verteilt. Hinzu kommt: Mit der HKB als Kunsthochschule in Bern und der Präsenz der Studierenden sei per se eine höhere Dichte von jungen Kunstschaffenden gesichert.

Wesentliche Unterschiede zwischen Aargau und Solothurn

Auch der Vergleich mit dem Kanton Aargau bestätigt: Die Gründe für die «fehlenden» Jungen sind vielschichtig – sofern man überhaupt von «fehlen» sprechen kann. In der «Auswahl 22», der Jahresausstellung im Aargauer Kunsthaus, sind von 45 ausgestellten Positionen sechs Kunstschaffende zwischen 20 und 30 Jahre alt. Und mit 19 Kunstschaffenden ist weniger als die Hälfte über 50 Jahre alt.

«Der Altersunterschied der teilnehmenden Kunstschaffenden ist bei uns sehr gross und die Verteilung relativ ausgeglichen. Aufgrund der Teilnahmebedingungen können wir auch Künstlerinnen und Künstler fördern, die zwar in anderen Kantonen zuhause sind, die aber in ihrem Leben einmal 15 Jahre durchgehend im Kanton gewohnt haben», so Hannes Gut von der Geschäftsstelle des Aargauer Kuratoriums.

Letzteres ist vom Kanton mit der Durchführung der «Auswahl» beauftragt. Das heisst: Ist ein Künstler oder eine Künstlerin zum Beispiel im Aargau aufgewachsen, dann ist er oder sie teilnahmeberechtigt, ungeachtet des aktuellen Wohnorts.

Junge Besucher beim Austausch von Eindrücken der Bilder des Künstlers Daniel Müller. Andre Veith

Ein wesentlicher Unterschied zu Solothurn: Im Kanton Aargau fallen die Vergaben der kantonalen Werk- und Förderbeiträge zusammen mit der Jurierung für die Jahresausstellung. Im Fachbereich Bildende Kunst und Performance werden Förderbeiträge à 10’000 Franken sowie Werkbeiträge à je 30’000 Franken vergeben. Gut: «In den letzten Jahren stand dem Fachbereich Bildende Kunst und Performance ein Budget von 180’000 Franken zur Vergabe zur Verfügung. Die genaue Aufteilung wird jedoch der Jury überlassen und ist variabel.»

