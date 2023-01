Turbulenzen am Bürgerspital Die Abgänge im Kader der Solothurner Spitäler häufen sich: Nun sieht sich der CEO heftiger Kritik ausgesetzt Kaderleute und Weggefährten lassen die Spitalleitung in keinem guten Licht erscheinen. Rund um CEO Martin Häusermann wird ein Klima des Misstrauens bemängelt. Chefärzte gehen, andere äussern ihren Unmut in einem Brief an den Chef. Was passiert gerade im Bürgerspital? Christof Ramser, Daniela Deck und Sven Altermatt Jetzt kommentieren 21.01.2023, 05.00 Uhr

Blick durch die Glasfassade des Bürgerspital-Neubaus: Droht dem Unternehmen eine Vertrauenskrise? Hanspeter Bärtschi

Es scheint vieles im Argen zu sein bei der Solothurner Spitäler AG (soH). Das Unternehmen mit Standorten im ganzen Kanton und über 4000 Mitarbeitenden gehört zu 100 Prozent der öffentlichen Hand. Dass es in so einem Betrieb häufig zu Personalwechseln im Kader kommt, liegt auf der Hand. Doch in jüngster Zeit häuften sich die Abgänge am Solothurner Bürgerspital.

Die Vorgänge um die jüngste Freistellung von Direktorin Karin Bögli sowie die konfliktgeladene Kündigung von Chefarzt Gregor Lindner haben Angestellte und Öffentlichkeit aufgeschreckt. Die Politik wird aktiv, kommende Woche muss sich die Regierung zu den Abgängen erklären. Droht eine Vertrauenskrise?

Für diesen Artikel hat die Redaktion mit Personen aus dem Umfeld der Solothurner Spitäler gesprochen, mit aktuellen und früheren Kadern ebenso wie mit Behördenvertretern und Aufsichtspersonen. Viele von ihnen bestehen darauf, dass ihre Namen nicht genannt werden. Zugleich äussern sich andere erstaunlich offen, gerade über soH-CEO Martin Häusermann. Der oberste Chef nimmt Stellung zur Kritik (siehe Kasten unten).

Verschiedene Exponenten haben Anwälte eingeschaltet. Langjährige Mitarbeitende haben sich, unabhängig voneinander, bei Parlamentariern verschiedener Parteien gemeldet. Berufsverbände sind beunruhigt, Mitarbeitende wenden sich in einem besorgten Schreiben an den CEO.

Wie angespannt die Lage tatsächlich ist, zeigt sich an der Front. Wobei das durchaus im Wortsinn zu verstehen ist: In der Klinik für Allgemeine Innere und Notfallmedizin wirken viele Pfleger und Ärztinnen des Bürgerspitals. Sie sind die erste Anlaufstelle, behandeln das gesamte medizinische Spektrum.

Für Unruhe in der Klinik sorgt die Kündigung von Gregor Lindner. Der Österreicher mit Professorentitel ist deren Chefarzt. Dem beliebten Notfallmediziner sei es gelungen, die beiden zuvor eigenständigen Kliniken zusammenzuführen und die Ausbildung zu stärken; das wird Lindner von verschiedenen Seiten attestiert. Das Notfallzentrum wuchs zuletzt stark. Nicht erst seit der Pandemiezeit waren die Mitarbeitenden dort gefordert, sie spürten die steigende Belastung als erstes.

Doch die Hintergründe von Lindners Kündigung sind undurchsichtig: Er wolle sich beruflich anderweitig weiterentwickeln, liess die soH vergangene Woche verlauten. Der Chefarzt mache auch die anhaltende Belastung geltend, erklärte der soH-Kommunikationschef auf Nachfrage – und begründete den Weggang zudem mit gesundheitlichen Gründen.

Bloss: Davon stehe in seinem Kündigungsschreiben gar nichts, dementierte Lindner gegenüber dieser Zeitung. Er verlasse Solothurn, weil ihm seine «berufsethischen und moralischen Grundsätze» die Arbeit am Bürgerspital nicht mehr erlauben würden. Daraufhin räumte die soH-Führung ein, «nicht korrekt» kommuniziert zu haben. Der Kommunikationschef zog seine Aussagen zurück, entschuldigte sich öffentlich bei Lindner. Ein ziemlich einmaliger Vorgang.

Hinter den Kulissen brodelt es. Lindner sei als Chefarzt stets «einer von der Front» geblieben, sagt eine Quelle, die mit den Gegebenheiten bestens vertraut ist. «Das war gerade in Zeiten hoher Belastung wichtig.» Mit ihm gehe eine zentrale Vertrauensperson, die Sonderefforts zu würdigen gewusst habe.

Gregor Lindner wird die Solothurner Spitäler AG verlassen. zvg

Dass die Arbeitssituation auf einer Notfallstation immer anspruchsvoller werde und die Zahl der Konsultationen steige, sei gewiss eine allgemeine Tendenz. «Nur ist es in einem solchen Umfeld nicht förderlich, wenn die oberste Führungsebene nicht mal zu versuchen scheint, Druck rauszunehmen.»

Recherchen zeigen: Mitarbeitende und Weggefährten Lindners fahren ungewöhnliches Geschütz auf. Alle von Lindners Oberärzten – es sind rund ein Dutzend – haben einen Brief an CEO Martin Häusermann verfasst. Äussern will sich dazu niemand. Weil das Schreiben jedoch an einen grösseren Empfängerkreis ging, macht es unterdessen in der «Bürgi»-Belegschaft die Runde. Bemerkenswert ist: Auch weitere Personen aus Ärzteschaft und Pflege solidarisieren sich im Brief.

Die Absender lassen die soH-Spitze – bis hin zur Spitalleitung vor Ort – nicht besonders gut dastehen. Im Schreiben ist die Rede von einer öffentlichen Desavouierung des Chefarztes. Von einem fragwürdigen Umgang mit einem, wie es heisst, geschätzten Kollegen. Und von haltlosen Vorwürfen, die «innenpolitisch» motiviert seien.

Angesichts des grossen Personalnotstands erwarte man mehr Umsichtigkeit. Der Vertrauensverlust wird als erheblich bezeichnet. Davon zeugt auch: Manche Mitarbeitende wollen an einer Aussprache, zu der sich soH-Chef Häusermann offenbar bereit zeigt, nur mit rechtlichem Beistand teilnehmen.

Die Teppichetage eines Spitals ist nichts für empfindliche Gemüter. Wer sich in diesem Haifischbecken behaupten will, muss eine dicke Haut haben. Darüber sind sich alle einig. Doch in der Geschäftsleitung wird eine angespannte Atmosphäre beklagt, die sich nicht mit rauen Sitten entschuldigen lasse.

Besonders der CEO beherrsche die Kunst, die Leute gegeneinander aufzubringen und Misstrauen zu säen, sagt eine Person aus dem früheren Kader. «Abrupte Abgänge von Kaderleuten gehören in einem Spital zum Geschäft», relativiert jemand anderes die Aufregung rund um den Abgang von Bürgerspitaldirektorin Bögli. «Doch im Bürgerspital häufen sich diese Abgänge.»

Einer davon war Felix Häuser, der 2021 als stellvertretender Direktor des Bürgerspitals den Hut nahm. Auf Anfrage gibt er sich wortkarg, nur zwei Sätze lässt er sich entlocken: «Es kann nicht darum gehen, schmutzige Wäsche zu waschen, vielmehr sollte versucht werden, aus den Gegebenheiten zu lernen.»

Und weiter: «Bei Bedarf stelle ich mich auch heute noch allen soH-Aufsichtsorganen für die Nachholung eines Austrittsgesprächs und für einen Austausch im Sinne der Sache zu Verfügung.» Das dürfte heissen, dass damals kein Austrittsgespräch stattgefunden hat.

Wer sich in einem grösseren Kreis zu Häusermanns Persönlichkeit umhört, entdeckt Diskrepanzen. Ein Weggefährte aus Häusermanns Zeit am Kantonsspital Aarau beschreibt ihn als «zielgerichteten Schaffer, kollegial, ein Mensch, mit dem ich jederzeit gern wieder zusammenarbeiten würde». Ein Lob, das indessen nicht mit Namen signiert werden soll.

Offen äussert sich aus jener Ära Andreas Huber, seinerzeit ärztlicher Direktor am KSA: Er habe Häusermann als Teamplayer kennengelernt, mit dem man gut reden konnte. «Er war ein Charakter, den man nicht umkrempeln und schon gar nicht in den eigenen Sack stecken konnte.» Was den Umgang mit Untergebenen angeht, so habe Huber nicht viel Gelegenheit zur Beobachtung gehabt. «Doch von dem, was ich mitbekommen habe, schien Häusermann ein strenger Chef zu sein.»

Die Gegensätze der Wahrnehmung aus der Zeit vor und bei der soH deuten darauf hin, dass es in den letzten Jahren zu einer Verschlechterung der Umgangsformen im Kader der soH gekommen sein könnte. Dazu gehört die fehlende Feedback-Kultur.

Martin Häusermann ist CEO der Solothurner Spitäler AG. Hanspeter Bärtschi

Diese bemängelt ein Arzt aus der Region Solothurn, der einst selbst am Bürgerspital angestellt war. Bereits vor drei Jahren beklagte er sich zudem über ein «Klima der Angst und Einschüchterung» im Management. Der CEO kultiviere «unter Billigung eines willfährigen und kaum wahrnehmbaren Verwaltungsrats eine Günstlingspolitik» und funktioniere nach dem Leitsatz: «Wer nicht für mich ist, ist gegen mich.»

Dieses Prinzip habe der Arzt, der während zehn Jahren in der ambulanten hausärztlichen Notfallpraxis am Bürgerspital tätig war, an der eigenen Person erfahren. Mit dem Ausbruch der Coronapandemie vor drei Jahren sei es zu Konflikten gekommen, die in seiner fristlosen Entlassung mündeten. Häusermann habe Spitaldirektorin Bögli und Chefarzt Lindner unter Druck gesetzt, sein Arbeitsverhältnis zu beenden.

Das sagt CEO Martin Häusermann zur Kritik Selbstverständlich gehe die aktuelle mediale Diskussion an den Mitarbeitenden nicht spurlos vorbei, äussert sich CEO Martin Häusermann zur Stimmungslage des Personals am Bürgerspital. Die Geschäfts- und Spitalleitung führten diverse Einzel- und Gruppengespräche, um Fragen zu klären und Befindlichkeiten abzuholen. «Unsere Mitarbeitenden können aber sehr wohl zwischen der öffentlichen Diskussion und der alltäglichen Patientenversorgung unterscheiden.» Die Versorgung gemäss Leistungsauftrag sei jederzeit gewährleistet. Zudem sei die Kommunikation rund um personelle Veränderungen «ein wesentlicher Bestandteil unserer Überlegungen und Handlungen». Und wie erklärt er die gehäuften Abgänge respektive Kaderwechsel? «In einem Grossbetrieb wie der soH und in einem mehr denn je hochdynamischen Gesundheitswesen gibt es immer wieder personelle Veränderungen.» Dabei gebe es ganz unterschiedliche Begründungen, warum sich Mitarbeitende oder die soH entscheiden, getrennte Wege zu gehen. Dabei könne es zu scheinbaren Häufungen kommen, welche aber aufgrund der gefestigten Basis sowohl im Kader als auch in den übrigen Leitungsfunktionen kompensiert werden könnten. Veränderungen im medizinischen Kader und ganz allgemein bei Ärztinnen und Ärzten liessen sich auch mit Entwicklungschancen und Karrieremöglichkeiten und bei jüngeren Ärztinnen und Ärzten mit ihren Weiterbildungen erklären. Die Kritik an der fehlenden Feedback- und mangelnder Vertrauenskultur nehme er ernst. Dass Personen, die unliebsame Kritik äussern, nicht geduldet und fallengelassen werden, ja ein «Klima der Angst und Einschüchterung» herrsche, weist Häusermann dezidiert zurück. Unabhängig von den jüngsten Ereignissen solle im Frühjahr eine breite Mitarbeiterbefragung stattfinden, die alle Direktionen umfasst. Zudem verweist er auf Strukturen, an die sich Mitarbeitende wenden können, wenn sie sich im beruflichen Umfeld nicht wohl fühlen. Von einem Vertrauensverlust in der Bevölkerung geht der CEO nicht aus. Im Gegenteil: Patientinnen und Patienten seien mit ihrer Behandlung zufrieden und es sei ein Ziel, das Vertrauen der Bevölkerung und der Ärztinnen und Ärzte zu gewinnen.

Kündigungsgrund im April 2020 sei ein Vertrauensverlust im Zusammenhang mit einem Covid-Testregime gewesen, schildert er die Hintergründe seines Abgangs. Als er in der zweiten Lockdown-Woche im März 2020 seinen Dienst antrat, habe er im Gang fiebrige und hustende Patienten vorgefunden, die in der Notfallpraxis auf Covid getestet wurden. Dieser Ort mit dem Wartebereich im Gang, wo Essenstransporte sowie ein grosser Teil der Bettenbewegungen stattfanden, sei für Testungen äusserst ungünstig gewesen.

In einer Zeit, in der kein Vater sein Neugeborenes in der Geburtsabteilung sehen, geschweige denn Familien ihre schwerkranken Angehörigen besuchen durften, sei es inakzeptabel gewesen, wenn Coronaverdächtige «im Herzen des Spitals» behandelt worden seien.

Nachdem er die Spitalleitung aufgefordert hatte, die Tests unverzüglich dezentral in einem eigens dafür vorgesehenen Zelt durchzuführen, wurde er von einem Chefarzt abgekanzelt, wie ein vorliegender Mailverkehr dokumentiert – und kurz darauf gekündigt.

Erschwerend sei hinzugekommen, dass viele Stellen über die Vorgänge informiert gewesen seien, mit Verweis auf die Pandemie aber kaum jemand Rückendeckung angeboten habe. Die Strategie der Geschäftsleitung: Unliebsame oder unbequeme Kritik zu unterdrücken und entsprechende Personen freizustellen.

Trotz den Querelen: Es könne ihm nicht egal sein, was am Bürgerspital passiere, sagt der Mediziner. «Es ist unser Spital, täglich haben wir als Praxis damit zu tun.»

Diverse weitere Personen aus dem Umfeld der soH-Spitze äussern sich kritisch zum Führungsstil Häusermanns: Er sei ein Workaholic, ein Mensch, der niemandem vertraue und stets die Oberhand haben wolle. Mehrfach ist die Rede von einem Muster: Zuerst baue er eine Person auf, dann lasse er sie plötzlich fallen.

Der ehemalige Chefarzt Chirurgie am Kantonsspital Olten, Markus Zuber, sagt dies öffentlich. Wolle der CEO jemanden loswerden, beginne er über die Person zuerst in kleiner, ungeeigneter Runde schlecht zu reden, später umgehe und ignoriere er sie. Als Zuber 2015 zusätzlich die Funktion des ärztlichen Direktors der soH übernommen hat, sei ihm die «schwierige Persönlichkeitsstruktur» des Geschäftsführers bereits bekannt gewesen. Von neu eingestellten Mitarbeitenden zeige sich dieser begeistert, aufgrund von eigentlich normalen Auseinandersetzungen könne er diese aber plötzlich fallen lassen.

Auch ein Übermass an Kontrolle von oben sei feststellbar gewesen. Der langjährige Kaderarzt erwähnt ein Gespräch, das er mit jemandem habe führen wollen. Davon habe der CEO Wind bekommen und wissen wollen, weshalb er diese Aktivität unternehme, so Zuber. Häusermann mische sich in Bereiche ein, ohne der eigentlich zuständigen Person den Lead zu überlassen.

Über all die Jahre habe das Verhalten des CEO, dem es überdies an enger Führung durch den Verwaltungsrat mangle, kein Klima des Vertrauens geschaffen. Angesichts der zahlreichen Abgänge respektive Wechsel im Kader bezweifelt Markus Zuber, ob Martin Häusermann für solch eine Führungsposition geeignet sei.

Auch bei seinem Abgang habe er Widrigkeiten erfahren. Dies, nachdem er die Chirurgie am Bürgerspital in der Folge eines Krankheitsausfalles nach seiner ordentlichen Pensionierung interimistisch geleitet hatte. Beobachter bestätigen gegenüber dieser Zeitung, dass der Abgang des langjährigen Chefarztes «jeder Form von Respekt und Anstand gespottet» habe.

Die Ursache für die Häufung der Abgänge sehen die Befragten allerdings nicht nur bei der Person des CEO. Auch der Verwaltungsrat muss Haare lassen. Eine Person formuliert das so: «Jeder hat Vorgesetzte, auch ein CEO. Offenbar haben diese Vorgesetzten über Jahre weggeschaut und sich nicht um die häufigen Personalwechsel gekümmert.»

Kurt Fluri ist seit Mai 2021 Verwaltungsratspräsident der Solothurner Spitäler AG. José R. Martinez

Eine andere Person klagt, wiederholt auf Missstände aufmerksam gemacht und kein Gehör gefunden zu haben. Mehrfach wird die Hoffnung geäussert, dass mit dem Wechsel im Verwaltungsratspräsidium nun ein Wandel hin zu mehr Transparenz stattfinden möge. An der Spitze des Verwaltungsrats hat vergangenen Mai FDP-Nationalrat Kurt Fluri die langjährige Präsidentin Verena Diener abgelöst; die frühere Zürcher Gesundheitsdirektorin hatte das Amt 15 Jahre inne.

