«tunSolothurn» Grosser Ansturm in der Solothurner Rythalle: Hunderte Schülerinnen und Schüler staunen, erforschen und entdecken Die Erlebnismesse « tunSolothurn» ist nach drei Jahren wieder zurück. 23 Aussteller und 46 verschiedene Experimente ziehen wissensdurstige Kinder und Jugendliche in die Rythalle in Solothurn. Michelle Schmid Jetzt kommentieren 03.11.2022, 17.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Erlebnismesse wurde am Donnerstag eröffnet. Hanspeter Bärtschi

Die historische und geräumige Rythalle in Solothurn ist randvoll mit Schulklassen - kein einziger der 23 Stände bleibt unbesetzt. Hand in Hand eilen junge Entdeckerinnen und Erfinder von einem Experiment zum nächsten. Es ist laut. Ein Staubsauger rauscht, während er gerade Holzstaub vom gebohrten Brett saugt. Selbst zusammengebaute und ferngesteuerte Modellautos prallen aneinander.

Die Kinder können die Maschinen selber bedienen. Michelle Schmid

Auch zu hören ist, wie jemand versucht, mit voller Kraft mit einer Velopumpe eine elektronische Murmelbahn in Gang zu bringen. Daneben feuert eine Schülergruppe tüchtig an. Denn sie will den Preis: «Los, los, los, fester pumpen!» Vielleicht werden ja später ein paar von ihnen Fachpersonen in Berufen der Technik und Naturwissenschaften?

Das ist das Ziel der Erlebnismesse «tunSolothurn». Kinder und Jugendlichen sollen für MINT-Themen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) begeistert werden – um so langfristig die Schweizer Wirtschaft zu unterstützen.

Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi

Diesen Gedanken betonte auch Handelskammer-Direktor Daniel Probst in seiner Eröffnungsrede: «Es ist wichtig, Schülerinnen und Schüler früh spielerisch an diese Themen heranzuführen, um auf deren Attraktivität hinzuweisen und damit die Wahl entsprechender Berufe und Studiengänge zu begünstigen.» Man investiere gewissermassen in Übermorgen.

Das Mitmachen steht im Zentrum

Wie es der Name verspricht, geht es bei der Erlebnisschau ums «Tun». Die rund 5000 Besucherinnen und Besucher, die erwartet werden, seien nicht erstrangig zum Staunen, sondern hauptsächlich zum Mitmachen eingeladen. An einem Stand entsteht Dampf, den man zwischen den konzentrierten Gesichtern aufsteigen sieht.

Die Masse für die Kühlpads wird angerührt. Michelle Schmid

In den Kochtöpfen wird eine klebrige, hellblaue Masse gerührt. Am gleichen Tisch wird die Masse in Plastikbeutel abgefüllt: selbstgemachte Kühlpads entstehen gerade am Stand der «SimplyScience.ch». Am gleichen Stand duellieren sich zwei Mädchen voller Konzentration beim Spiegelzeichnen.

Gleich am Eingang der Rythalle trift man auf den «Hörmann»-Stand. Wie wird Licht erzeugt? Und wie kann mechanische Energie in elektrische Energie umgewandelt werden? Um diese Fragen zu beantworten, kann ordentlich auf einem Fahrrad gestrampelt werden.

Mit dem Velo wird Licht erzeugt. Michelle Schmid

Am Stand der «eta.ch» ist weniger körperliche Ausdauer gefragt, sondern viel mehr ruhige Hände und gute Augen: Es darf an einem Uhrwerk mit winzig kleinen Einzelteilen getüftelt und geschraubt werden.

Nicht nur Lehrpersonen und Schulklassen dürfen nach Lust und Laune ausprobieren, tüfteln und Fragen stellen. «Jeder und Jede ist eingeladen, die interaktive Erlebniswelt zu besuchen, ganz egal ob Einzelperson oder Familie» sagt Christian Hunziker von der Solothurner Handelskammer, Projektleiter der «tunSolothurn».

Unter den Wochentagen ist die Erlebnismesse mehrheitlich in der Hand der Solothurner Schulklassen. Besonders am Mittwoch- und Freitagnachmittag sowie am Samstag und Sonntag biete sich für alle anderen Interessierten die Möglichkeit, die Erlebnismesse mit weniger Trubel zu besuchen. Zu diesen Zeiten soll sich die messe Messe vor allem an Familien mit Kindern richten, welche in die Welt der Technik eintauchen und sich als Erfinder versuchen wollen.

«tunSolothurn» findet noch bis am 9. November in der Rythalle in Solothurn statt. Öffnungszeiten: Täglich von 8:30 bis 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen