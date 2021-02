Türen öffnen Mit gleich drei Ausstellungen geht es im Kunstmuseum Solothurn nach dem Lockdown weiter Am Dienstag, 2. März kann das Kunstmuseum Solothurn wieder seine Türen öffnen. Im letzten Jahr seiner Ära zeigt Kurator Christoph Vögele Kunstpositionen, die ihm am Herzen liegen. Fränzi Zwahlen 27.02.2021, 11.00 Uhr

«Claudio Moser war mit dabei in meiner ersten Ausstellung ‹Die Schärfe der Unschärfe› 1998», erklärt der Kunstmuseumsleiter Christoph Vögele. So sei es eine schöne Geste, dass Moser im letzten Jahr als Kurator auch seine erste Retrospektive in Solothurn zeigen könne. Claudio Moser (*1959) gehört zu den bedeutendsten Schweizer Künstlern der Gegenwart. Der geborene Aarauer wurde mehrfach mit Preisen ausgezeichnet.

Dreimal sogar erhielt er das Eidgenössische Kunststipendium (1990, 1991 und 1993). Seine - vorwiegend Foto- Arbeiten sind in Kunstinstitutionen und Galerien überall auf der Welt zu sehen. Das Kunstmuseum Solothurn zeigt Arbeiten aus den letzten 25 Jahren des Schaffens von Claudio Moser. «Und zwar folgen die Werken in den Sälen im Parterre nicht einer Chronologie; es sind die Themenkreise, die während all der Schaffensjahre den Künstler immer wieder beschäftigten.»

Erst wenig zu sehen war Mosers Malerei und auch seine plastischen Arbeiten, die jetzt zusammen mit seinen Foto- und Filmarbeiten vereint sind. «Alles ist mit allem verbunden» könnte man seine Arbeiten auch übertiteln. «Moser ist ein Suchender, ein Wanderer. Er sammelt und fotografiert Eindrücke. Immer führt ihn sein untrügliches Gespür für das Licht und den zunächst unscheinbaren Moment», erläutert Vögele beim Rundgang.

Unvergesslich für einen Betrachter sind die Mosers ästhetisches Empfinden für die Natur, die Architektur, aber auch für Un-Orte. Der Mensch spielt eine untergeordnete Rolle in seinen Arbeiten, auch wenn es die von ihm geschaffene Umwelt ist, die den Fotografen Moser interessiert.

Der Film, das Video nimmt beim Künstler einen wichtigen Raum ein. Er filmt kurze Sequenzen, in denen eigentlich nicht viel geschieht - dennoch verweilt man als Betrachter, beobachtet und hofft, etwas Aussergewöhnliches zu sehen. Denn Moser betrachtet aus einem ungewöhnlichen Blickwinkel. Wie aus einem Versteck heraus, aus dem Unterholz oder aus der Hüfte geschossen.

«Als er in Therapie war, malte er, da er nicht reisen konnte», weiss Christoph Vögele.

Mosers Malerei ist von seiner schweren Krebserkrankung - die er besiegen konnte - geprägt. «Als er in Therapie war, malte er, da er nicht reisen konnte», weiss Vögele. Und so ist diese Malerei von einem schweren Kloss bestimmt, von satten Farbstreifen und Farbverläufen. Seit jüngerer Zeit ist bei Claudio Moser auch die Beziehung zu seiner Frau wiederkehrendes Thema seiner künstlerischen Auseinandersetzung.

Vor allem die Arbeit «elle et moi», die er eigens für Solothurn geschaffen hat, bringt einen bleibenden Eindruck: Auf zwei gegenüberliegenden Filmleinwänden begegnen sich - von zwei Filmprojektoren abgespielt - Sie und er in der Natur. Sie spazieren aufeinander zu, umarmen sich und trennen sich wieder.

Gegenseitige Inspiration und Freundschaft

Im Grafischen Kabinett begegnet man den Freundschaften zwischen dem Solothurner Otto Morach (1887-1973) und dem Basler Fritz Cäsar Baumann (1886-1942) sowie zwischen Morach und der Zürcherin Johanna Fülscher (1893-1978). Zusammen mit ihren Kollegen gehörte sie der 1918 gegründeten Künstlergruppe «Das neue Leben» an. Aus derselben Zeit stammt ihr Austausch mit illustrierten Postkarten mit Otto Morach.

«Ausgangspunkt für diese Ausstellung ist eine wertvolle Schenkung von Hugo Stüdeli, Morachs Neffe und Nachlassverwalter von 2019», sagt Christoph Vögele.

Zu sehen sind zunächst Frühwerke der beiden Freunde Baumann und Morach. Während Morach eher Anleihen bei Cuno Amiet findet, ist Baumann ganz vom Symbolismus eines Ferdinand Hodlers inspiriert. Morach hat in seinem Frühwerk feine Kohle- und Kreidezeichnungen mit gefühlvollen Porträts geschaffen, während Baumann sich schon früh dem groberen Holzschnitt zuwandte. 1910 begegneten sich die beiden Künstler in Paris und begannen, gegenseitig Porträts zu zeichnen und zu malen. Schliesslich entwickelten beide Künstler immer deutlicher ihre eigene Bildsprache. Baumann wendet sich verstärkt dem Kubismus und vorwiegend der Holzschnitttechnik zu, wo er es zu grosser - heute leider fast vergessener - Meisterschaft brachte.

Überraschend dann die weitere Künstlerfreundschaft Morachs - jene mit der Zürcherin Johanna Fülscher. Ein Bild von ihm «Drei Mädchen» beweist, dass Morach mit den drei Schwestern Johanna, Alwine und Elisabeth Fülscher befreundet war - Elisabeth ist im übrigen jene, mit dem bekannten Kochbuch. Johanna engagierte sich wie Morach in der Gruppe «Das neue Leben» und begann mit ihm im Mai 1918 einen Briefwechsel mittels Postkarten, die beide gegenseitig auch noch illustrierten.

Dieser Briefwechsel dauerte nur gerade ein knappes Jahr, doch ist er komplett erhalten, da beiden Künstlern das Aufbahren dieser Post scheinbar wichtig war. Ein Blick ins private Leben mit Freuden und Leiden, aber auch in die künstlerische Entwicklung von Morach und Fülscher ist so möglich und spannend zu sehen.

Es war «Krieg und (falscher) Frieden»?

Die dritte neu eröffnete Ausstellung im 1. Stock des Hauses setzt sich aus Werken aus der Sammlung des Kunstmuseums Solothurn zusammen, die alle in der Kriegszeit zwischen 1939 und 1945 entstanden sind. «In den Beständen des Kunstmuseums befinden sich erstaunlich viele Werke aus den Jahren des Zweiten Weltkrieges», erklärt Christoph Vögele.

Viele Exponate stammen aus den ehemaligen Sammlungen von Gertrud Dübi-Müller, Josef Müller und Walter Schnyder. «Diese Sammler halfen in den Kriegsjahren vielen Künstlern mit Ankäufen über die Runden», weiss der Kurator. Manchmal gelang es auch, die öffentliche Hand zu einem Kauf zu bewegen.

Bei den Inhalten der Werke sind auffallende Gegensätzlichkeiten zu erkennen. Obwohl die Angst und Bedrängnis jener Zeit in manchen Werken durchaus zu erkennen sind, gibt es auch viele Ansichten von idealen Landschaften, heiteren Gegenwelten. So stehen beispielsweise Barrauds mythologisch verklärte Badeszenen mit Schwänen dem düsteren realen Alltag gegenüber, der damals die Bevölkerung beschäftigte.

Ein Meisterwerk in dieser Zeit ist Max Gublers Figurenbild «Grosses Interieur bei Nacht» aus dem Jahr 1939, das drei Menschen eingesperrt in einem abgedunkelten Raum zeigt. Dieses beengte Eingesperrt-sein, ist auch heute wieder sehr bekannt. Alle Ausstellungen starten ab 2. März und dauern bis 24. Mai. 2021.

