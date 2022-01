Trotz Pandemie «Ja, wir sollten heute hier sein» – Alain Berset hat die 57. Solothurner Filmtage eröffnet Die diesjährigen Solothurner Filmtage können vor Ort durchgeführt werden – trotz Pandemie. Eröffnet wurden sie am Mittwochabend von Alain Berset. In den nächsten Tagen werden in Solothurn 160 Filme zu sehen sein. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 19.01.2022, 23.09 Uhr

Alain Berset bei seiner Eröffnungsrede. Tom Ulrich

Alain Berset redete nicht lange um den heissen Brei herum. «Sollten wir heute hier sein?», begann er seine Eröffnungsrede der 57. Solothurner Filmtage. Er beantwortete die Frage gleich selbst: «Ja.» Dass dieser Anlass vor Ort durchgeführt wird, das sei ganz im Sinne des schweizerischen Mittelwegs. Leid zu reduzieren auf der einen Seite. So gut wie möglich weiterzuleben auf anderen.

Von der Pandemie liessen sich dann auch viele Besucherinnen und Besucher nicht abschrecken. Die Reithalle in Solothurn war, mit 2G und Maskenpflicht als Auflage, gut gefüllt. Auch wenn einzelne Plätze leer blieben.

Die gut gefüllte Reithalle. Tom Ulrich

Die Gäste wurden von einem gut aufgelegten Bundesrat begrüsst, der das Publikum mehrfach zum Lachen brachte. Diese beiden Wege, Schutz der Gesundheit und kulturelle Bedürfnisse, die würden quasi durch ihn, den Minister für Gesundheit und Kultur, verkörpert.

Berset regte aber auch zum Nachdenken an. Die öffentliche Debatte heutzutage sei geprägt von einer Polarisierung, führte er aus. Wer keine klare Meinung habe, der könne sich nicht profilieren.

«Darum verdrängen wir, dass wir manchmal nicht hundert Prozent von einer Sache überzeugt sind. Dass wir Selbstzweifel haben.»

Vielleicht, so Berset weiter, sollten wir uns öfters mit uns selbst streiten anstatt mit anderen. Und vielleicht sollten wir neugieriger darauf werden, was wir selber denken, bevor wir anderen den Meinungstarif durchgeben würden.

«Filme sind nichts ohne Publikum»

Thomas Geiser, Präsident der Solothurner Filmtage. Tom Ulrich

Auch Thomas Geiser, Präsident der Filmtage, begann seine Ansprache mit Verweis auf Corona. So vieles werde von der Pandemie verunmöglicht. Ein Zweck des Festivals sei darum, ein gemeinsames Filmerlebnis vor Ort zu ermöglichen. Und auch wenn die Filme mit Masken geschaut werden müssten, so sicher nicht mit Scheuklappen. Sie seien auch nicht mit Scheuklappen gedreht worden.

Es brauche den Film heutzutage, führte Geiser weiter aus. Die Schweiz befinde sich in einem rasanten Wandel: Klimawandel, Digitalisierung, Pandemie. «Wir brauchen Orientierungshilfen.» Diese würde die Kultur liefern.

«Starkes Kino ist buchstäblich wegweisend.»

Nur brauche es dafür auch finanzielle Mittel. Damit schlug er den Bogen zur Politik, zur «Lex Netflix», über welche wohl demnächst abgestimmt wird. Geiser begann quasi den Wahlkampf: Es brauche dieses Gesetz, sagte er. Und er sei zuversichtlich, dass man mit gemeinsamen Anstrengungen die Abstimmung gewinnen würde.

V.r.n.l: Veronika Roos, administrative Leitung, David Wegmüller und Marianne Wirth, beide künstlerische Leitung. Tom Ulrich

Neu werden die Solothurner Filmtage von einem Kollektiv geleitet: Marianne Wirth und David Wegmüller haben die künstlerische Leitung, Veronika Roos die administrative inne. Auch sie freuten sich insbesondere über den Umstand, dass die Filmtage vor Ort durchgeführt werden konnten. Wirth:

«Das Festival ist nichts ohne Filme. Und Filme sind nichts ohne Publikum.»

Die Filmtage, die würden beides zusammen bringen.

Trotz dieser Euphorie und trotz des Segens des Gesundheitsministers: So wirklich Normalzustand herrschte an der Eröffnung der diesjährigen Filmtage nicht. Das lag nicht nur an der Zertifikatspflicht und den Masken. Sondern auch daran, dass das Wort Corona in den Reden wohl fast so oft vorkam wie das Wort Film. Und auch daran, dass Alain Berset mit Personenschutz anreiste.

Nur beim Apéro ist es fast wie in normalen Zeiten

Das anschliessende Apéro: Möglich dank 2G plus. Tom Ulrich

Ganz anders dann die Situation beim anschliessenden Apéro im Konzertsaal. Dort herrschte, zumindest ein Stück weit, Normalität. National- und Ständeräte, mehrere Kantonsrätinnen und Kantonsräte, die Solothurner Stadtpräsidentin und zahlreiche Kunstschaffende, die dank Booster oder Test, ohne Maske beisammenstanden, zusammen anstiessen, ins Gespräch vertieft.

Es sind Situationen, die man sich nicht mehr gewohnt ist. Und die vielleicht auch deshalb etwas irritieren. Dass die Solothurner Regierung noch am Vortag einen Notfallplan bekannt gegeben hatte, sollten die Spitäler ans Limit kommen, trug das seinige dazu bei.

In der Mitte Eva Vitija. Ihr Film machte den Auftakt. Tom Ulrich

Eröffnet wurden die Filmtage mit dem Film «Loving Highsmith» von Eva Vitija. Ein Dokumentarfilm über das Leben der Schriftstellerin Patricia Highsmith, die just am Mittwoch 101 Jahre alt geworden wäre.

In den nächsten Tagen werden rund 160 Filme, darunter 78 Langfilme gezeigt. Fast die Hälfte der ausgewählten Langfilme stammt aus der Romandie - ein historisch grosse Anteil. Und bei mehr als der Hälfte dieser Langfilme sind Frauen massgeblich an der Produktion beteiligt.

Impressionen der Filmtage-Eröffnung:

Impressionen der Eröffnung der Solothurner Filmtage. Alain Berset. Tom Ulrich Impressionen der Eröffnung der Solothurner Filmtage. Tom Ulrich Die Reithalle war gut gefüllt. Tom Ulrich V.r.n.l: Veronika Roos, administrative Leitung, David Wegmüller und Marianne Wirth, beide künstlerische Leitung. Tom Ulrich Marianne Wirth. Tom Ulrich Veronika Roos. Tom Ulrich David Wegmüller Tom Ulrich Impressionen der Eröffnung der Solothurner Filmtage. Tom Ulrich Impressionen der Eröffnung der Solothurner Filmtage. Tom Ulrich Das Team des Films «Loving Highsmith», der zur Eröffnung gezeigt wurde. Tom Ulrich Impressionen der Eröffnung der Solothurner Filmtage. Tom Ulrich Filmtage-Präsident Thomas Geiser. Tom Ulrich Bundesrat Alain Berset mit seiner Frau Muriel Zehnder. Tom Ulrich Impressionen der Eröffnung der Solothurner Filmtage. Tom Ulrich Impressionen der Eröffnung der Solothurner Filmtage. Tom Ulrich Das anschliessende Apéro im Konzertsaal, möglich dank 2G+. Tom Ulrich Impressionen der Eröffnung der Solothurner Filmtage. Tom Ulrich Impressionen der Eröffnung der Solothurner Filmtage. Tom Ulrich Grünen-Kantonsrat Heinz Flück. Tom Ulrich Impressionen der Eröffnung der Solothurner Filmtage. Tom Ulrich Staatsschreiber Andreas Eng mit seiner Frau Claudia Eng. Tom Ulrich V.l.n.r: Grünen-Kantonsrätin Janine Eggs, Laura Gantenbein, Präsidentin der Grünen Kanton Solothurn, und Kantonsrätin Marlene Fischer, ebenfalls Grüne. Tom Ulrich Impressionen der Eröffnung der Solothurner Filmtage. Tom Ulrich Die Solothurner Stadtpräsidentin Stefanie Ingold. Tom Ulrich FDP-Nationalrat Kurt Fluri. Tom Ulrich Anita Panzer, Gemeindepräsidentin von Feldbrunnen. Tom Ulrich Maya Graf, Ständerätin Grüne Baselland. Tom Ulrich Mitte-Ständerat Pirmin Bischof. Tom Ulrich Künstlerische Co-Leiterin der Filmtage Marianne Wirth. Tom Ulrich Impressionen der Eröffnung der Solothurner Filmtage. Tom Ulrich Jürgen Hofer von Solothurn Tourismus. Tom Ulrich Impressionen der Eröffnung der Solothurner Filmtage. Tom Ulrich

