Spitäler und Heime in Solothurn behalten Massnahmen bei

Trotz Lockerungen «Masken haben sich bewährt»: Solothurner Heime und Spitäler setzen weiterhin auf gewisse Schutzmassnahmen Die Massnahmen werden demnächst aus dem öffentlichen Leben verschwinden. Noch nicht aber aus den Spitälern und Heimen im Kanton Solothurn. Zumindest noch nicht sofort. Raphael Karpf 15.02.2022, 05.00 Uhr

Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis die Masken aus Altersheimen ganz verschwunden sind. Stefan Kaiser

Es braucht wieder einmal einen Mittelweg. Diesmal geht es um die Gesundheitseinrichtungen im Kanton: Spitäler, Altersheime, Einrichtungen für Menschen mit einer Behinderung.

Am Mittwoch wird der Bundesrat gewisse Massnahmen lockern, und spätestens in einigen Wochen dürfte es im öffentlichen Leben gar keine Einschränkungen mehr geben.

Doch die Spitäler betreuen geschwächte Personen, darunter auch solche mit einem verminderten Immunsystem. Und die Bewohnerinnen und Bewohner der Altersheime gehören per se zur Risikogruppe. Es liegt in der Verantwortung der Spitäler und Heime, ihre Patienten und Bewohnerinnen angemessen zu schützen. Auf der anderen Seite wecken die Lockerungen des Bundesrats Begehrlichkeiten. Manche wollen ihre Angehörigen besuchen, ohne ein Zertifikat zu besitzen oder eine Maske tragen zu müssen.

Kanton entscheidet nach der Bundesratssitzung

In diesem Spannungsfeld bewegen sich die Institutionen. Stand heute hat der Kanton insbesondere den Heimen Vorgaben gemacht. Das sind etwa die Masken- und Testpflicht für die Mitarbeitenden. Zudem Masken- und Zertifikatsvorschriften für Besucherinnen und Besucher. Erst neulich wurden diese Auflagen bis Ende März verlängert. In den Spitälern gelten insbesondere Besuchsvorschriften (Zertifikat und Maske) – die Verantwortung für die Schutzmassnahmen liegt jedoch bei den Spitälern selbst.

Nach der Bundesratssitzung soll nun entschieden werden, welche Schutzmassnahmen beibehalten werden sollen und welche nicht.

Beim Kanton ist man eher zurückhaltend. «Wenn die Massnahmen bei diesen aktuell sehr hohen Inzidenzen aufgehoben werden, ist es umso wichtiger, dass wir die besonders vulnerablen Personen schützen», sagt Kantonsärztin Yvonne Hummel. So hat sich der Kanton in der Vernehmlassung des Bundes auch dafür ausgesprochen, Schutzmassnahmen in den Gesundheitseinrichtungen aufrecht zu erhalten, um besonders gefährdete Personen zu schützen.

Ziel: Patientinnen und Patienten schützen

Ähnlich tönt es bei den Spitälern: Um Patientinnen und Patienten zu schützen, würden die aktuellen Schutzmassnahmen weiterhin in Kraft bleiben. Welche Massnahmen wann gelockert werden könnten, werde sich zeigen. Das jetzt schon zu sagen, dafür sei es noch zu früh. «Es ist und bleibt das Ziel, unsere Patientinnen und Patienten sowie uns selbst vor übertragbaren Krankheiten zu schützen», schreibt ein Sprecher.

Tony Broghammer ist Präsident der Gemeinschaft Solothurnischer Alters- und Pflegeheime. Man strebe langsam eine Normalisierung an, sagt er. Auch weil die Bewohnerinnen und Bewohner grossmehrheitlich geboostert seien.

Auf der anderen Seite betont auch er die besondere Ausgangslage in den Gesundheitsinstitutionen. Und die Wichtigkeit der Schutzmassnahmen. «Wenn der Bundesrat grosszügig lockert, führt das zu Erwartungshaltungen, die nicht immer eingehalten werden können», sagt er. Gerade Masken und Handhygiene: Diese Massnahmen hätten sich bewährt. So schnell werden diese also noch nicht verschwinden.

Noch gilt Zertifikatspflicht für Regierungssitzungen Der Kanton Solothurn hat eine Besonderheit: Die Sitzungen der Regierung sind öffentlich. Im Verlauf der Pandemie wurde der Zugang dazu allerdings eingeschränkt: Man braucht ein Zertifikat, um der Regierungssitzung beiwohnen zu dürfen. Wie lange bleibt das so? Auch hier heisst es: Man werde nach den Bundesratsbeschlüssen darüber entscheiden.