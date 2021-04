Trockenheit Bis 2060 wird das Wasser knapp – diese Regionen im Kanton Solothurn sind besonders betroffen Ohne Klimaschutzmassnahme dürfte die Situation mit Wasser sogar noch schlimmer werden als vorausgesagt, warnt der Leiter des Amtes für Umwelt. Für die Landwirtschaft im Kanton Solothurn sind die immer trockeneren Sommer ein ernstes Problem. Ann-Kathrin Amstutz 03.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Akute Trockenheit: So sah die Grenchner Witi im Hitzesommer 2018 aus.

Hanspeter Bärtschi

Braune Felder, aufgerissene Böden, verdorrte Pflanzen: Die Solothurner Landschaft bot im Hitzesommer 2018 vielerorts einen tristen Anblick. Wochenlang fielen die Niederschläge aus. Auch die vereinzelten Sommergewitter brachten kaum Linderung: Die ausgetrockneten Böden vermochten das Wasser von starkem, aber nur kurz andauerndem Regen nicht aufzunehmen.

Dass sich ein ähnliches Szenario wiederholt, wird in Zukunft wahrscheinlicher. In Folge des Klimawandels werden die Sommer tendenziell immer heisser und trockener. Dies hat auch für den Kanton Solothurn gravierende Folgen: In manchen Regionen wird das Wasser künftig knapp. Das zeigt die regionale Risikoabschätzung der Ämter für Umwelt und Landwirtschaft, welche diese Woche publiziert wurde.

Die zunehmende Trockenheit stellt die Landwirtschaft vor grosse Herausforderungen. Stand heute reichen die Niederschlagsmengen in einem durchschnittlichen Jahr noch aus, um genügend Wasser für die Landwirtschaft bereitzustellen.

Stand heute hat es überall im Kanton genügend Wasser. zvg/Kanton Solothurn

Doch die Prognosen zeigen: Bis im Jahr 2060 ist in weiten Teilen des Kantons mit Wasserdefiziten zu rechnen. Insbesondere die Ackerbaukulturen müssen dann viel mehr bewässert werden. So sind auf der Karte vor allem jene Bereiche rot, wo viele sogenannt «bewässerungswürdige Kulturen» angebaut werden: Leberberg, Bucheggberg, Wasseramt und Gäu.

Besonders in den Ackerbau-Regionen wird das Wasser bis 2060 knapp. zvg/Kanton Solothurn

«Es ist enorm wichtig, die Folgen abzumildern»

Wie die Voraussagen zustande kommen, erklärt Gabriel Zenklusen, Leiter des Amtes für Umwelt. Man gehe von aktuellen Klimamodellen aus, welche Extremereignisse wie die Hitzesommer 2003, 2011, 2015 und 2018 berücksichtigen, aber auch mit Klimaschutzmassnahmen rechnen würden. Zenklusen stellt klar: «Ohne solche Massnahmen wird es noch schlimmer, als wir vorausgesagt haben.» Es sei also enorm wichtig, die Folgen möglichst abzumildern.

Diese vier Handlungsfelder hat der Kanton definiert Monitoring und Grundlagen für nachhaltige Wassernutzung: Wie kann die verfügbare Wassermenge möglichst effizient eingesetzt werden?

Planung und Infrastruktur: Wie gelangt das Wasser an den Ort, wo es gebraucht wird? Und wie lassen sich die Ansprüche von Konsumentinnen, Landwirten, Wasserversorgern und Ökologie vereinbaren? Standortangepasste und ressourceneffiziente Landwirtschaft: Welche Kultur ist für einen bestimmten Standort geeignet? Wo ist eine Wasserzufuhr schwierig?

Information und Kommunikation: Infos und Daten rund ums Wasser sollen öffentlich zugänglich sein. Dies hilft Landwirten bei der Orientierung, welche Verhältnisse auf ihrem Betrieb herrschen. (aka)

Zwar würden sich die jährlichen Gesamtniederschlagsmengen voraussichtlich nicht verändern, so Zenklusen. Wohl aber der Zeitpunkt, wann die Niederschläge fallen: «Es gibt mehr Niederschläge im Winter, aber weniger im Sommer». Die gute Nachricht ist, dass in Bezug auf das Grundwasser aus heutiger Sicht keine akute Gefahr besteht. Während die Bestände im Sommer zurückgehen, können sie sich im Winter wieder erholen.

Das Risiko für den Anbau vieler Kulturen wird grösser

Doch für die Landwirtschaft bedeutet die Entwicklung nichts Gutes: Ihr Wasserbedarf ist in der Vegetationszeit im Sommer am höchsten. So sagt Felix Schibli, Leiter des Amtes für Landwirtschaft: «Das Risiko für den Anbau vieler Kulturen wird grösser.»

Als Beispiel nennt Schibli die Kartoffel. Wenn die Kartoffelpflanze in der frühen Entwicklung zu wenig Wasser hat, kann sie zu wenig Knollen bilden. «Dadurch wird der Ernteertrag nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ schlechter», erklärt Schibli. Da würden sich viele Bauern zweimal überlegen, ob sie überhaupt noch Kartoffeln anbauen sollen. Auch bei Gemüse und Beeren werde sich die Problematik verschärfen: Schon heute müssten diese Kulturen bewässert werden.

Auch die Landwirtschaft ist in der Pflicht

Felix Schibli sagt, mit der Risikoeinschätzung sei ein wichtiger Meilenstein erreicht. Man könne aber nicht genug betonen: «Die eigentliche Arbeit kommt erst noch.» Es werde wichtig sein, dass man sich über regional angepasste Lösungen verständige. Auch die Landwirtschaft sei in der Pflicht, die Nutzung des Wassers zu optimieren.

Auch für Ursula Gautschi vom Solothurner Bauernverband ist klar: Trockenheit im Sommer ist für die Landwirtschaft ein ernstzunehmendes Problem. Schon seit mehreren Jahren seien die Auswirkungen des Klimawandels spürbar. «Das Klima wird immer extremer – das hat Auswirkungen auf die Landwirtschaftsbetriebe.»

Bauern müssen auf trockenheitsresistentere Kulturen umsteigen

Gautschi benennt die zwei grössten Herausforderungen. Einerseits müssten die Betriebe mit mehr Ertragsausfällen rechnen. Und andererseits müssten sich die Betriebe neu ausrichten und auf Kulturen umsteigen, die weniger Wasser brauchen. Gautschi betont die Wichtigkeit von individuellen und standortangepassten Lösungen: «Die Landwirte werden sich die Frage stellen: Welche Kulturen kann ich noch anbauen, welche nicht?»

Der Solothurner Bauernverband begrüsst den Ansatz des Kantons, jetzt schon alle Beteiligten einzubinden. Ursula Gautschi sagt: «Es ist gut, dass das Thema frühzeitig und ganzheitlich angegangen wird.» Denn sollte das Wasser knapp werden, sei die ganze Gesellschaft betroffen. Dies bekräftigt auch Gabriel Zenklusen. Privatpersonen, Industrie und Gewerbe seien vom Wasser abhängig, ebenso wie intakte Ökosysteme: «Wir alle sind gefordert, den künftigen Wassermangel zu begrenzen.»