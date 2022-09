Weniger Leerwohnungen 2022 im Kanton Solothurn

Trimbach bewegt sich Trotz weniger Leerwohnungen: In diesen Gemeinden ist der Kanton Solothurn (noch) ein Mieterparadies Zwei der drei Solothurner Städte bewegen sich aufgrund des Baubooms mit der Zunahme der Leerstände gegen den nationalen Trend. Den Rekord an leeren Wohnungen hält weiterhin Trimbach mit 7 Prozent. Doch auch hier bewegt sich einiges. Daniela Deck Jetzt kommentieren 29.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nun will Trimbach mit seinem Wohnungsmarkt in bessere Zeiten und zu einem gepflegten Erscheinungsbild aufbrechen. Dafür hat der Gemeinderat am Dienstag ein Zeichen gesetzt: Der gemeindeeigene baufällige Altbau an der Baselstrasse 106 wird aufgewertet, ob durch eine Sanierung oder durch einen Abbruch mit anschliessendem Neubau respektive Grundstückverkauf, ist noch nicht entschieden. Das sagt Gemeindepräsident Martin Bühler auf Anfrage.

Martin Bühler Gemeindepräsident Trimbach. Bruno Kissling

Um 1,1 Prozent hat der Bestand leerer Wohnungen in Trimbach im Lauf eines Jahres abgenommen. Dennoch hält die Oltner Agglogemeinde mit 7 Prozent Leerstand im Wohnungsmarkt (235 Wohnungen) per Stichtag 1. Juni noch immer den kantonalen Rekord, wie die Karte weiter unten im Artikel zeigt. Problematisch in Trimbach: Altbauten entlang der Hauptverkehrsachsen.

Immobilienmarkt: Gemeinde geht mit gutem Beispiel voran

Die sieben Sozialhilfebezüger, die die drei Wohnungen der Baselstrasse 106 als Wohngemeinschaft nutzen, sollen zum Jahreswechsel in andere Wohnungen umziehen. Der Gemeinderat habe entschieden, die Mietverträge zum Jahresende zu kündigen. Man habe für diese Männer «bessere Wohnsituationen» gefunden, so Bühler.

«Wir können nicht von den Hauseigentümern verlangen, dass sie ihre Altbauten sanieren und ausgerechnet im Immobilienportfolio der Gemeinde ein baufälliges Mehrfamilienhaus dulden. Nun gehen wir mit gutem Beispiel voran»,

sagt Bühler. «In einem nächsten Schritt soll evaluiert werden, wie es mit dem Haus weitergeht.»

Nach fast einem Vierteljahrhundert der «schleichenden Verschlechterung im Wohnungsmarkt», wie der Gemeindepräsident sagt, will sich Trimbach als Wohnort in Zusammenarbeit mit der Sozialregion voranbringen. Auch die anstehende Revision der Ortsplanung habe dieses Ziel auf der Agenda.

Bühler ist zuversichtlich, dass es in den kommenden Jahren gelingen wird, das Steuer herumzureissen: «Regional ist ein Aufschwung im Wohnungsmarkt spürbar. Das dürfte uns helfen, zumal es hier Investoren gibt, die lokal verwurzelt sind und an Trimbach als Wohnort glauben.»

In Zuchwil sind die Leerstände um mehr als die Hälfte gesunken

Wo die Reise für Trimbach hingehen könnte, zeigt sich in der Agglomeration der Stadt Solothurn am Beispiel von Zuchwil. Hier hat sich der Bestand der Leerwohnungen in Jahresfrist mehr als halbiert, auf 4,6 Prozent (233 Wohnungen, minus 4,9 Prozent).

Erklärungen dazu liefert Romano Del Frate, Bereichsleiter Hochbau in Zuchwil: «Wir profitieren von den modernen Überbauungen, die in den letzten Jahren entstanden sind, zum Beispiel das Volaare- und das Riverside-Areal. Da sind die Wohnungen weggegangen wie warme Weggli und das hilft dem Wohnungsmarkt der ganzen Gemeinde.»

Dass die Leerwohnungsziffer im Vergleich zu umliegenden Gemeinden noch immer deutlich höher ist, begründet Del Frate mit dem grossen und personalintensiven Aufwand, den Zuchwil bisher betrieben habe, um die Leerstände zu erfassen. Künftig werde man sich nach dem Vorbild von Nachbarn auf die Abfrage der grossen Immobilienportale stützen. Del Frate: «Es ist anzunehmen, dass unsere Leerwohnungsziffer nächstes Jahr dann nochmals deutlich sinkt.»

Im Kampf gegen hohe Leerstände lohnt sich die Sanierung von Altbauten. Symbolbild: Manuela Jans

Leerstände im Kanton nehmen ab, das Niveau bleibt hoch

Am entgegengesetzten Ende der Leerwohnungsziffer, von Trimbach aus gesehen, positionieren sich zum Beispiel Kriegstetten und Deitingen mit 0,5 Prozent; von einer Handvoll Gemeinden fehlen die Zahlen bisher. Die meisten Solothurner Gemeinden haben am Stichtag Leerstände zwischen 1 und 4,5 Prozent gemeldet. Ein Grossteil von ihnen folgt mit einer Abnahme der Leerstände dem nationalen Trend.

Gesamthaft gesehen beträgt der Leerwohnungsbestand im Kanton Solothurn 2,66 Prozent, wobei zehnmal mehr Mietwohnungen leer stehen als Eigentumswohnungen. Im Vergleich zum Vorjahr haben die Leerstände im Einklang mit dem schweizweiten Trend um ein halbes Prozent abgenommen, wenn auch auf vergleichsweise hohem Niveau.

Die Städte schwimmen gegen den Strom

Gegen den Strom schwimmen die Städte, wobei ihre Zahlen sich durchaus im Rahmen der umliegenden Gemeinden bewegen. Der Unterschied liegt in der Entwicklung seit dem Vorjahr. Solothurn hat sich nicht bewegt, der Leerwohnungsbestand verharrt bei niedrigen 1,1 Prozent, was 111 Wohnungen entspricht.

In Grenchen und vor allem in Olten wird noch immer so viel gebaut, dass die Leerwohnungsziffer zugenommen hat, in Grenchen um 0,1 auf 2,5 Prozent (259 Wohnungen). In Olten um 0,2 auf 3,9 Prozent (421 Wohnungen). Während sich im Westen die Zunahme nicht lokalisieren lässt, ist im Osten dank der Grossüberbauung Olten Südwest die Erklärung schnell gefunden.

Sanierung von Altbauten zahlt sich im Mietermarkt aus

Im Thal sind die Spitzenreiter Balsthal (4,1 Prozent – 128 Wohnungen, bei einer leichten Abnahme von 0,1 Prozent) und Mümliswil-Ramiswil mit 3,9 Prozent (46 Wohnungen). Letzteres ist darum bemerkenswert, weil die flächenmässig grösste Gemeinde im Kanton eine Abnahme der Leerstände um 1 Prozent verzeichnet.

Gemeindepräsident von Mümliswil: Kurt Bloch. Hanspeter Bärtschi

Die Nachfrage bei Gemeindepräsident Kurt Bloch ergibt, dass sich in Mümliswil-Ramiswil die Sanierung von Altbauten positiv bemerkbar macht. Denn bei den 36 leerstehenden Mietwohnungen in Mehrfamilienhäusern handle es sich mehrheitlich um (noch) nicht sanierte Wohnungen im Dorfkern des Ortsteils Mümliswil.

Bei den übrigen zehn Einheiten handle es sich um Einfamilienhäuser, die, hauptsächlich aufgrund von Todesfällen, zum Verkauf stehen. Bloch stellt fest: «Wohnungen in neuen Mehrfamilienhäusern sind in der Regel nach kurzer Zeit vermietet.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen