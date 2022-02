Diese Rentnerin half, einen Enkeltrickbetrüger zu verhaften

Trickbetrüger ausgetrickst Sie durchschaute den Betrug sofort: Wie die Solothurner Rentnerin Doris Fankhauser half, einen Enkeltrickbetrüger zu verhaften Das kommt selten vor: Ein Enkeltrickbetrüger konnte am 21. Januar bei der Geldabholung beim Opfer auf frischer Tat gefasst werden. Zu verdanken ist es der Geistesgegenwart, dem Schauspieltalent und der Unerschrockenheit der 71-jährigen Doris Fankhauser. Urs Mathys Jetzt kommentieren 04.02.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Täter wollten Doris Fankhauser hinters Licht führen, doch dann kehrte sie den Spiess um und legte die Betrüger herein. Hanspeter Bärtschi

Der Verhaftung eines 28-jährigen Polen in Solothurn ging ein echter Krimi voraus, der an jenem Freitagmittag um 12.30 Uhr begann. In der Hauptrolle: die Solothurnerin Doris Fankhauser.

Als eine Hochdeutsch sprechende «Polizistin» am Telefon mitteilte, dass ihre Tochter verunfallt sei und dringend 76’000 Franken benötige, durchschaute sie die Sache sofort.

Doris Fankhauser schildert den Anruf. Video: Hanspeter Bärtschi

Die Coiffeuse, die vier Jahrzehnte lang an der Löwengasse einen Coiffuresalon betrieben hatte, beschloss, den Spiess umzudrehen: «Ich habe ja gar keine Tochter. Also wusste ich gleich, dass etwas nicht stimmen kann. Ich habe das Spiel mitgespielt, die besorgte Mutter gegeben und gefragt, was denn mit meiner Tochter ‹Nelly› passiert sei».

«Tochter Nelly» kam sogar ans Telefon

Die Anruferin sei dann sofort auf den Vornamen eingestiegen und habe von da an selber von «Frau Nelly» gesprochen. «Sie erklärte dann, dass ‹Frau Nelly› ein Stoppsignal überfahren und einen Unfall gebaut habe. Polizei und Staatsanwaltschaft hätten nun festgestellt, dass meine Tochter die Autoversicherung seit längerer Zeit nicht bezahlt habe, also kein Versicherungsschutz bestehe. Dies, zusammen mit dem Unfallschaden mache die sofortige Zahlung von 76’000 Franken nötig, andernfalls müsse ‹Frau Nelly› 14 Tage in Untersuchungshaft verbringen.»

Die erfundene Tochter. Video: Hanspeter Bärtschi

Die Schockanrufer sind offensichtlich gut organisiert, eingespielt und durchtrieben: So holte die «Polizistin» die angebliche Tochter Nelly an den Apparat, damit die Mutter mit ihr sprechen konnte. Fankhauser: «Diese ‹Nelly› hat aber einfach nur geheult, wie mir die ‹Polizistin› weismachen wollte, weil sie unter Schock stehe und völlig am Verzweifeln sei.»

Die Solothurnerin ging weiter auf das Spiel der Betrüger ein: «Ich sprach ‹Nelly› am Telefon gut zu, machte ihr Mut und versicherte ihr, dass ich versuchen werde, so viel Geld wie möglich aufzutreiben und dann werde schon alles gut kommen.»

Festnetz und Handy unter Kontrolle der Betrüger

Die angebliche Polizistin schärfte Fankhauser ein, den Anruf keinesfalls zu unterbrechen, wenn sie ihrer Tochter helfen wolle und forderte dann auch die Herausgabe der Handynummer, über die dann das weitere Gespräch lief. Mit dem Ergebnis, dass so Handy und Festnetz blockiert waren und das Opfer möglichst unter Kontrolle gehalten werden konnte.

Fankhauser sagte der Anruferin zunächst, dass sie 20’000 Franken – und nicht die zuerst geforderten 76'000 Franken – bei der Bank auftreiben könne. Die «Polizistin» erklärte, dass dies wohl «dem Staatsanwalt» viel zu wenig sei, worauf Fankhauser versprach, dass sie noch weitere 7000 Franken aus dem Banktresor auftreiben werde. «Zuerst sagte die Anruferin, dass sie das Geld zusammen mit meiner Tochter bei mir abholen werde, dann sagte sie, dass es ‹Frau Nelly› zu schlecht gehe und ein Herr Gerber vorbei kommen werde.» Fankhauser:

«Sie machte Druck und sagten, dass die Zeit drängt, weil die Staatsanwaltschaft nur bis 16 Uhr arbeitet.»

Doch statt zur Bank, wo sie das Geld hätte abholen sollen, fuhr das via Handy weiterhin ständig kontrollierte Opfer mit dem Auto zu Bekannten, von deren Telefon aus über die Notrufnummer 117 die Polizei eingeschaltet werden konnte. Die Kantonspolizei reagierte sofort und baute rund um den Wohnort von Fankhauser eine Falle auf.

Wieder zuhause (und mittlerweile in Polizeibegleitung), musste die Solothurnerin am Telefon dann die Tausendernoten zählen, was sie geräuschvoll auch tat:

«Ich raschelte mit ein paar Zwanzigernoten und zählte immer wieder die gleichen, bis ich auf 27 kam.»

Später dann, als der vereinbarte Übergabezeitpunkt nahte und sie auf dem Balkon eine Zigarette rauchte, sah Fankhauser eine Frau und einen Mann daherkommen: «Da wusste ich, die sind es.» Sie ging mit dem Geld-Couvert auf die Strasse hinunter, wo ihr dann nur noch der Mann entgegenkam. «Sind Sie Herr Gerber?», fragte sie, worauf dieser mit «Ja» antwortete und sie ihm das Couvert übergab.

Die Geldübergabe. Video: Hanspeter Bätschi

Doris Fankhauser half gleich bei Verhaftung mit

Dann, um 15.30 Uhr, ging alles ganz schnell: «Ich hörte das Kommando ‹Zugriff›, worauf von überall her Polizeiangehörige auftauchten.»

Zugegriffen hat aber auch Fankhauser selber: «Ich habe den Mann am Arm gepackt, festgehalten und gegen die Mauer gedrückt», schmunzelt sie noch heute. Nein, Angst habe sie nicht gehabt, sagt die 71-Jährige. «Ich habe mir von Anfang an gesagt: Die packen wir.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen