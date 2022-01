Trennung nach 10 Jahren Ronja Furrer wieder Single: Solothurner Topmodel trennt sich von Rapper Stress Ronja Furrer und Stress haben sich getrennt. Das Topmodel aus Lüterkofen war zehn Jahre mit dem Lausanner Musiker zusammen. Online-Redaktion 13.01.2022, 11.32 Uhr

Aus und vorbei: Ronja Furrer und Stress haben ihre Beziehung beendet. Das Promi-Pärchen war über zehn Jahre lang eines der absoluten Lieblinge der Schweizer Promipresse. Nun gehen der Musiker und das Topmodel getrennte Wege. Das berichten mehrere Medien am Donnerstag übereinstimmend.

Ronja Furrer bestätigte der «Schweizer Illustrierten» das Aus mit Stress, welcher mit bürgerlichem Namen Andres Andrekson heisst. Aus dem Umfeld der beiden sei zu erfahren, dass Stress und Furrer bereits einige Monate auseinander seien. Trotz der Trennung wollten sie jedoch Freunde bleiben, heisst es.

Das Solothurner Model Ronja Furrer Keystone Ronja Furrer läuft am 21. April 2012 an der Energy Fashion Night Keystone Das Solothurner Model steht bei der Zürcher Agentur Option unter Vertrag. AZ

Kinderwunsch und Corona: Stress und Ronja Furrer gehen getrennte Wege

Sie waren das perfekte Traumpaar: Er einer der erfolgreichsten Musiker der Schweiz, sie ein weltweit gefragtes Model. Verantwortlich für das Beziehungsende seien Probleme der Coronakrise und Furrers Seitensprung im Jahr 2019. Zudem habe sich Stress Kinder gewünscht, Model Furrer wollte sich dagegen weiter auf ihre Karriere fokussieren.

Die beiden hatten ihre Liebe erstmals 2012 bekannt gegeben. Die heute 29-jährige Ronja Furrer arbeitete damals schon als Model. Den Seitensprung seiner Freundin hatte Stress im Song «A chaud et à Froid» verarbeitet, so wurde die Affäre bekannt. Schon zu diesem Zeitpunkt war eine Trennung im Raum gestanden. Ronja Furrer sagte damals zur «Schweizer Illustrierten»:

«Wir sind beide Kämpfer und geben nicht so schnell auf. Und für uns steht die Familie an erster Stelle. Es ist selten, im Leben einen Partner zu finden, der einem nicht nur in guten, sondern auch in schlechten Zeiten und in Krisen zur Seite steht.»

Furrer kommt aus dem Solothurnischen Lüterkofen. Mit 14 Jahren erreichte sie Platz 2 beim Elite Model Look Schweiz, beim internationalen Schwesterevent in Marokko kam sie in die Top 15. Ein Jahr darauf zog sie nach Paris, seither erhält sie Modelaufträge von den ganz Grossen im Business und lebt zeitweise auch in New York und London.