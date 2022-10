Trauma jugendlicher Flüchtling: Psychologe kritisiert Behörden

Traumabewältigung Traumatisierter jugendlicher Flüchtling unternahm einen Suizidversuch: «Der Kanton hat bei diesem Buben versagt» Der Therapeut des Jugendlichen kritisiert den Umgang der Behörden mit dem Fall. So soll ein Arztzeugnis missachtet worden sein. Rückendeckung erhält der Psychologe aus der Politik. Daniela Deck Jetzt kommentieren 27.10.2022, 12.00 Uhr

Der behördliche Umgang mit traumatisierten jugendlichen Asylbewerbern lässt sehr zu wünschen übrig: Das findet ein Jugendpsychologe aufgrund seiner Erfahrungen mit dem iranischen Kurden Devran. José R. Martinez

Diese Aussage ist deutlich. Franziska Roth, SP-Nationalrätin und schulische Heilpädagogin aus Solothurn, sagt mit Blick auf das Schicksal des 15-jährigen Devran*, eines iranisch-kurdischen Flüchtlings: «Der Kanton hat in Bezug auf diesen Buben versagt.»

Und auch der zuständige Therapeut des Jungen hält mit Kritik nicht zurück. «Beim Auslöser des Traumas sind wir in der Therapie noch gar nicht angekommen. Doch die behördlichen Massnahmen machen die Situation für Devran* schlimmer statt besser», sagt er. Der Therapeut betreut den Jungen seit anderthalb Jahren .

Der Jugendliche hatte versucht, sich das Leben zu nehmen, weil er das Leben im Flüchtlingsheim nicht ertrug. Auch deshalb will der Kinder- und Jugendpsychologe das Schicksal seines Klienten - mit dessen Einverständnis und mit Unterstützung von SP-Politikerin Roth - an die Öffentlichkeit bringen. Er sagt: «Der Junge kann aufgrund unnötiger Ortswechsel nicht zur Ruhe kommen. Ihm fehlen zudem zwei Schuljahre, die er nicht nachholen darf.» Zum Schutz seines Klienten will der Fachmann seinen Namen nicht in der Zeitung lesen.

Er fährt fort: «Es ist bei traumatisierten Kindern und Jugendlichen von grosser Wichtigkeit, dass sie mit Tagesstruktur und Schulbildung Stabilität im Alltag erhalten, um nicht in noch grössere psychische Engpässe zu geraten.»

Was ist passiert?

Kaum in Gerlafingen angekommen, schon der Umzug

Vor zwei Jahren flüchtete der damals 13-jährige Devran mit seinem Vater aus der Stadt Sardascht im Kurdengebiet des Irans über die Türkei und Italien in den Kanton Solothurn. In Winznau lebt Devrans Onkel, doch ihm können und wollen Vater und Sohn nicht auf der Tasche liegen.

Nach fünfmonatigem Aufenthalt im Flüchtlingszentrum Flumenthal waren die beiden 14 Monate auf dem Balmberg untergebracht. Diesen Sommer konnten sie in eine Wohnung in Gerlafingen zügeln. Doch nach nur drei Monaten in Gerlafingen mussten sie vor kurzem in ein anderes Dorf im Wasseramt umziehen. Die grössere Wohnung in Gerlafingen benötigte der Sozialdienst Wasseramt zur sozialhilfekonformen Ausnützung des Wohnraums für eine dreiköpfige Familie.

Arztzeugnis sollte den Ortswechsel verhindern

Der Psychologe sagt dazu: «Wir haben per Arztzeugnis darauf hingewiesen, dass ein neuerlicher Ortswechsel, weg aus Gerlafingen, nicht sinnvoll für die psychische Stabilisierung ist. Das wurde ignoriert.» Der Junge hat dort Anschluss in einem Sportverein gefunden. Dies sei gemäss Jugendpsychologe ein erster Schritt zurück in die Normalität.

Der Psychologe erklärt: «Devran erlitt in seiner Heimat einen Übergriff durch einen Funktionär. Ein Kind in dieser Situation benötigt Schutz und Stabilität.» Die chaotischen und teils lebensbedrohlichen Zustände auf der wochenlangen Flucht hätten das Trauma verstärkt, so der Psychologe. Auch die Infrastruktur im Flüchtlingsheim ohne Privatsphäre auf der Toilette und im Schlafraum seien für einen traumatisierten Teenager «eine Katastrophe».

Ein kleiner Raum für Vater und Sohn

So überstürzt verliessen Vater und Sohn aus Furcht vor staatlichen Repressalien am Tag des Übergriffs die Heimat, dass keine Zeit geblieben sei, von Devrans Mutter und dem damals dreijährigen Bruder Abschied zu nehmen. Diese seien zu ihrem Schutz im Land zu Verwandten gezügelt.

In der jüngst bezogenen Wohnung erzählen Sohn und Vater ihre Geschichte. Obwohl Devran, wie er sagt, «im Flüchtlingsheim zum Deutschlernen alles selbst organisieren musste», kann er sich inzwischen auf Hochdeutsch zusammenhängend ausdrücken und für den Vater übersetzen.

«In Flumenthal habe ich acht Kilo abgenommen, ich konnte vor Angst kaum essen»,

sagt Devran. Kämpfe der Erwachsenen, manchmal mit Messern, seien an der Tagesordnung gewesen. Auf dem Balmberg sei es kaum besser gewesen: kein Kontakt zu Gleichaltrigen, aufgrund der Abgeschiedenheit und Enge keine Möglichkeit, vom Heimweh und nächtlichen Albträumen Ablenkung zu finden. Sein Psychologe präzisiert zum Balmberg: «Vater und Sohn mussten sich einen Raum von nur sechs Quadratmetern teilen.»

Trauer um fehlenden Unterricht und Abgleiten in die Depression

Der Teenager wurde im Durchgangsheim depressiv. Schliesslich versuchte er, sich trotz der begonnenen Therapie mit Tabletten das Leben zu nehmen. «Erwacht bin ich auf der Notaufnahme», erzählt er. Der Jugendpsychologe ist ein fester Bestandteil von Devrans Leben geworden. Die Therapie, inzwischen im Zweiwochenrhythmus, findet mit Dolmetscher statt.

«Ich war zu Hause ein guter Schüler mit Höchstnoten in fast allen Fächern. Am liebsten habe ich Mathe. Und jetzt fehlen mir zwei Schuljahre», seufzt Devran. Der Schulunterricht auf dem Balmberg habe nur sporadisch stattgefunden, ohne ordentlichen Stundenplan. Und in Gerlafingen habe er überhaupt nicht mehr zur Schule gehen dürfen.

Ein paar Monate zu alt für die neunte Klasse

Der Kritik am Unterricht auf dem Balmberg widersprechen unisono Lutz Hahn von der Firma ORS Group, die die Flüchtlinge im Durchgangszentrum Balmberg betreut, und Andreas Walter, Vorsteher des kantonalen Volksschulamtes. Schulpflichtige Kinder und Jugendliche würden innerhalb einer Woche nach der Ankunft im Kanton eingeschult und von ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern stufengerecht unterrichtet.

Doch Devran hat Pech. Er war beim Wohnungsbezug nach der anderthalbjährigen Leidenszeit in den Flüchtlingszentren im Sommer bereits 15 Jahre alt – zu alt für die neunte Klasse. Volksschulvorsteher Walter ist indessen überzeugt, dass das Integrationsjahr jugendlichen Migranten auch nach unterbrochener Schulkarriere einen guten Einstieg ins Arbeitsleben ermöglicht.

Hoffnung auf das Integrationsjahr

«»Devran macht das Beste aus seiner Situation. Er will sich in der Schweizer Gesellschaft integrieren und eine Lehre machen. Zum Sporttraining fahre er jede Woche mit dem Velo nach Gerlafingen. Ausserdem besucht Devran den Treffpunkt Deutsch in Solothurn. Er sagt:

«Am meisten freue ich mich am Integrationsjahrschulunterricht. Endlich darf ich zusammen mit anderen Sprachen und Mathe lernen.»

Stolz macht Devran, dass er in einer Garage in Grenchen eine Schnupperlehre machen darf: «Mein Vater hatte daheim eine Garage. Fahrzeuge und Motoren sind mir vertraut.»

Kantonsräte sollen auf das Problem aufmerksam gemacht werden

Der Jugendpsychologe freut sich, dass Devran das Leben langsam in den Griff bekommt. Er selbst will sich weiter für bessere Lebensbedingungen von minderjährigen Migrantinnen und Migranten einsetzen, wie er sagt.

Nationalrätin Roth doppelt nach:

«Es ist intolerabel, dass traumatisierte Kinder und Jugendliche vom Staat herumgeschoben werden, ohne Rücksicht auf ihre besonderen Bedürfnisse und Vulnerabilität aufgrund der Vorgeschichte.»

In ihrer Zeit als Kantonsrätin habe sie den Umgang mit Flüchtlingen mehrfach kritisiert, sagt Roth.

Hilfreich, «nicht alles zu wissen»: Das sagt die Sozialregion Wasseramt zu traumatisierten Jugendlichen

Etienne Gasche, Leiter des Sozialdienstes Wasseramt, nimmt auf Anfrage Stellung zur Problematik von traumatisierten jugendlichen Migranten. Aussagen zum Fall von Devran seien aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht möglich.

Gasche verweist auf Programme, die traumatisierten Personen, Jugendlichen und Erwachsenen, zur Bewältigung des Erlebten zur Verfügung stehen und durch die Sozialhilfe finanzierbar sind: First Step Regiomech/Vebo, Maltherapie beim Verein Zaffe. Auf ärztliche Verschreibung sei eine Psychotherapie möglich, für die die Krankenkasse aufkommt. Ein Arztzeugnis, so Gasche, berechtige hingegen nicht zu einem Sondersetting für eine einzelne Person.

Bei Jugendlichen mache es einen grossen Unterschied, ob sie unbegleitet oder mit Eltern einreisen. Unbegleitet würden Minderjährige getrennt von erwachsenen Flüchtlingen untergebracht und betreut.

Zu einer möglichen Zusammenarbeit zwischen Sozialregion und Therapeut sagt Gasche: Dafür müsse der Klient den Therapeuten von der Schweigepflicht entbinden. «Aber», so Gasche, «die gemachten Erfahrungen haben gezeigt, dass es nicht in jedem Fall förderlich ist, alles zu wissen. Die Mitarbeitenden des Sozialdienstes sind Fachpersonen im Zusammenhang mit der Integrationsplanung und die Therapeuten auf ihrem Fachgebiet.»

*Name geändert

