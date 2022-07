Wie sich Trauerrituale und der Umgang mit dem Tod wandelten

Trauerrituale In 70 Jahren haben sie eine Kleinstadt zu Grabe getragen – und das Solothurner Bestattungswesen verändert Ruedi Messer ist ein Pionier im Bereich Bestattungen. Nun feiert das Familienunternehmen ein Jubiläum - und blickt zurück. Rund um den Tod hat sich in den vergangenen Jahrzehnten viel verändert. Traditionen verschwanden, der Tod will heute geplant und gestaltet werden. Lucien Fluri Jetzt kommentieren 06.07.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Er war noch ein Junge, da half Ruedi Messer seinem Vater bereits, Särge durch Bellach zu stossen. Der Vater war Schreiner, der Sargbau damals ein Erwerbszweig so mancher Holzbauer-Familie.

Inzwischen sind Jahrzehnte vergangen. Ruedi Messer ist selbst im Pensionsalter, das Bestattungsunternehmen feiert heuer sein 70-Jahr-Jubiläum und es war an so vielen Beerdigungen in der Region im Einsatz, dass es heute in seiner Werbung schreiben kann: «In 70 Jahren eine Kleinstadt zu Grabe getragen.» Aus dem Jungen, der dem Vater half, wurde ein Vorreiter im Schweizer Bestattungswesen.

«Es gab eine Zeit, da war der Bestatter vorwiegend ein Sargverkäufer», blickt Messer zurück. Er hatte früh bemerkt, dass sich dies änderte – und gestaltete mit. Inzwischen ist aus dem Sargbauer von einst ein umfassender Dienstleistungsberuf geworden. Von der Trauerrede über die Begleitung der Angehörigen bis hin zur kreativen Gestaltung der Abschiedsfeiern, von der Beratung im Vorfeld bis zum Online-Kondolenzbuch ist ein vielfältiger Beruf entstanden.

Bestatter seit Jahrzehnten: Ruedi Messer und Roland Meyer. zVg

Und da gibt es wahrscheinlich nicht allzu viele Leute, die diesen Wandel so gut erklären können wie Messer. Er war Gründungsmitglied des Schweizer Verbandes der Bestattungsdienste. Und er half mit, dass es eine Ausbildung zum Bestatter gibt.

Von den Veränderungen zeugt etwa Messers Bau an der Solothurner Bielstrasse, das «Bestattungshaus». Hier, im modernen und transparenten Gebäude, empfängt uns Roland Meyer. Seit 38 Jahren ist er im Betrieb. Er ist heute Geschäftsführer und Mitinhaber neben Ruedi Messer und dessen Söhnen. Obwohl das Haus an einer der meistbefahrenen Strassen der Stadt liegt, ist es drinnen ruhig. Es gibt eigene Aufbahrungsräume.

Fortschrittlicher Bau: Das Bestattungshaus an der Bielstrassse in Solothurn. zVg

Und es gibt einen Saal, der für Abdankungsfeiern genutzt werden kann. Bis zu rund 50 Personen finden dort Platz. Ein Zeichen der Zeit: Die Familien sind kleiner geworden und die Menschen werden älter. Wenn sie sterben, ist ihnen meist schon ein Teil ihres Umfeldes vorausgegangen. «Grosse Kirchen wirken dann leer», sagt Meyer. Und überhaupt sind viele Menschen gar nicht mehr in der Kirche. Und so ist der Bau ein erstes Beispiel für den Wandel in der Branche.

Doch was hat sich sonst noch verändert? Ein Rundgang durch 70 Jahre Firmengeschichte, der von Veränderungen im Umgang mit dem Tod berichtet, aber genauso viel erzählt über die Gesellschaft der Lebenden.

Roland Meyer zeigt alte Bilder eines Leichenzuges. Ministranten sind darauf zu sehen, der Pfarrer. Wie eine Beerdigung abläuft, darüber musste sich lange Zeit niemand Gedanken machen. Die Kirche gab den Rahmen vor – und entlastete so Angehörige von Entscheiden oder schränkte sie genau darin ein. Mehr als drei Kränze waren neben dem Sarg nicht erlaubt. Im Tod hatte jeder gleich zu sein. «Die Kirche lässt heute mehr Individualität zu», sagt Roland Meyer. «Wir hatten auch schon ein Mountainbike in der Kirche». Und da sind wir beim nächsten Punkt.

Runde und eckige Urnen. Holz oder Ton. Farbig oder schlicht. Roland Meyer steht in einem kleinen Raum im Bestattungsinstitut und zeigt eine Auswahl der Urnen. Es gibt heute eine schier endlose Zahl an Möglichkeiten. Daneben stehen die Särge in ebenso grosser Vielfalt: Glänzende und schlichte, mit verschiedenen Stoffen für die Innenausstattung. Angehörige können auswählen, was ihrer Meinung nach am ehesten zum Verstorbenen passt. «In der Schweiz sind die naturbelassenen Särge im Trend», sagt Meyer. Im Süden sind sie traditionell prunkvoller.

Und so individuell planbar wie Urne und Sarg ist die Feier: Ob in der Kirche oder nicht. Ob im Familienkreis oder mit dem ganzen Dorf. Ob die Asche zuhause aufbewahrt oder in der Natur beigesetzt werden soll. Man kann die Asche sogar zu einem Schmuckstein pressen lassen, den Angehörige um den Hals tragen können.

Die Auswahl ist gross: Roland Meyer mit einer von vielen verschiedenen Urnen. Carole Lauener

An den Abschiedsfeiern können Gegenstände aufgestellt werden, die zum Toten gepasst haben, an seine Hobbies erinnern. Möglich sei viel, sagt Meyer.

«Aber es muss pietätvoll sein. Sonst lehnen wir Wünsche auch ab.»

Machbar ist dies alles auch, weil es in der Schweiz, anders als in Teilen Deutschlands, keine Friedhof-Beisetzungspflicht gibt. Erst dies erlaubt viele individuelle Wünsche.

Die Erdbestattung war früher der absolute Regelfall. «Heute macht sie noch fünf Prozent aus.» Die Kremation hat sie fast ganz verdrängt. Denn bei der Erdbestattung ist gesetzlich geregelt, innert welcher Frist jemand begraben sein muss. Die Asche dagegen kann bis zur Beisetzung lange aufbewahrt werden – ob zuhause oder anderswo.

«Mit der Kremation ist man zeitlich flexibler und es gibt vielfältigere Möglichkeiten für die Beisetzung», sagt Meyer. Bei Messer Bestattungen gibt es einen Raum, in dem Urnen aufbewahrt werden. Es sind etwa die Überreste von Personen aus Südeuropa, die in ihrer Heimat beigesetzt werden möchten. Gerade zu Covid-Zeiten war die Reise nicht immer sofort möglich.

Nach wie vor wird die kirchliche Abschiedsfeier am meisten gewählt. «Aber bei den Jüngeren ist dies deutlich seltener der Fall», sagt Meyer. Ebenso nimmt die Zahl derjenigen zu, die nicht mehr auf dem Friedhof bestattet werden. - 25 bis 30 Prozent der Menschen kommen heute gar nie auf einen Friedhof. Sie wählen einen anderen Ort, an dem ihre Überreste beigesetzt werden sollen.

Jedoch ist es noch immer die überwiegende Mehrheit, die auf dem Friedhof ihre letzte Ruhe findet. Dies zeigen auch Zahlen der Firma Messer: 12,5 Prozent der Verstorbenen werden demnach in einem bestehenden Grab beigesetzt, 12,5 Prozent in einem neuen Grab.

Am «populärsten» ist heute das Gemeinschaftsgrab. 50 Prozent der Menschen werde dort beigesetzt. Gewählt wird letzteres oft, weil jemand keine Nachkommen hat oder weil kein Unterhalt anfällt. Meyer erklärt:

«Es gibt viele ältere Menschen, die sich jahrzehntelang um das Grab ihrer Eltern gekümmert haben, und nun sagen: Unsere Kinder sollen dies nicht tun müssen.»

War es früher ein Tabu, so setzen sich heute viele Leute mit ihrem eigenen Tod auseinander. Der Bestatter ist hier auch Berater, denn bei ihm lassen sich «Vorsorgelösungen» erarbeiten – und deponieren für den Tag des endgültigen Abschieds. «Es braucht Überwindung, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und anzurufen», weiss Meyer aus Erfahrung. Man will sich zwar mit dem Tod auseinandersetzen.

«Aber das eigene Ende dann konkret anzusprechen, ist noch einmal etwas anderes.»

Der wichtigste Tipp des Bestatters: «Mit den Liebsten darüber sprechen.» Im Alltag des Bestatters kommt es immer wieder zu Fällen, in denen der Wunsch des Verstorbenen und die Bedürfnisse der Angehörigen auseinanderklaffen. Das ist für die Angehörigen belastend – und das möchten die Verstorbenen ja eigentlich nicht. Ein oft vorkommender Konfliktpunkt: Viele möchten keine Abschiedsfeier für sich -auch aus Bescheidenheit.

Das Gebäude von Messer Begleitung & Bestattung von der Bielstrasse aus gesehen Lea Durrer Ruedi Messer beim Eingang zu den Aufbahrungsräumen Lea Durrer Der Lagerraum - zur Dekoration steht zahlreiches Material zur Verfügung Lea Durrer Engelfiguren im Lager Lea Durrer Auch Särge werden dort gelagert Lea Durrer Im Abschiedsraum Memoria haben bis zu 50 Personen Platz. Lea Durrer Blick in den Innenhof Lea Durrer Särge und Urnen Lea Durrer Urnen im Ausstellungsraum Lea Durrer Rundgang durchs Bestattungshaus von Messer Begleitung & Bestattung in Solothurn Lea Durrer So sieht die Trophäe für den 1.Preis im International Funeral Award aus Lea Durrer Um mitzumachen hat die Firma ein Konzept eingereicht Lea Durrer

«Nicht immer stimmt es dies für die Familie», sagt Ruedi Messer. «Dann ist es schwierig, einen Konsens zu finden.» Das Fehlen von Abschiedsfeiern kann dazu führen, dass Personen nicht richtig Abschied nehmen können, obwohl sie dies gerne möchten. Es fehlt das gemeinsame Trauern, das vielen über den Tod von Angehörigen hinweghilft.

Dagegen helfen klare festgehaltene Wünsche, Streitigkeiten zu verhindern. Denn die Verwandten sind sich nicht immer einig, was ein Verstorbener wollte. «Wir erhalten einen tiefen Einblick – auch in Familiensituationen», sagt Meyer. «Das bleibt natürlich bei uns.»

«Einfühlsam, flexibel und belastbar»: Das sind Eigenschaften, die ein Bestatter laut Roland Meyer haben muss. Und noch etwas erwähnt er: Ab und zu könne eine gewisse Hartnäckigkeit gegenüber Behörden helfen. Denn staatliche Regeln bestimmen mit, wie getrauert wird in der Schweiz: Es gibt Gemeinden, da sind Beerdigungen am Samstagmorgen nicht erlaubt. In anderen sehr wohl.

Und dass heute so viele Menschen in einem Gemeinschaftsgrab beigesetzt werden, hat auch eine Änderung der Behörden möglich gemacht. «Früher waren diese Gräber der sogenannt Armengenössigen namenlos», erzählt Roland Meyer. Erst als man diese Ruhestätte Gemeinschaftsgrab nannte und Namensschilder möglich wurden, liessen sich mehr Leute dort bestatten.

Ab und an werden die Bestatter gefragt, ob eine Kremation nicht auch ohne Sarg ginge. Doch auch dieser ist Vorschrift. Kartonbehältnisse etwa sind nicht möglich, denn sie könnten die Lüftungsanlagen im Krematoriumsofen beschädigen.

Aus dem Archiv: Ruedi Messer gehörte zu den Gründungsmitgliedern des Schweizer Verbandes der Bestattungsunternehmen. SZ

Wo immer in einem Film eine Leiche geborgen wird, da tauchen Bestatter mit dem Sarg auf. Doch das Bild stimmt nicht: Die Bestatter rücken mit einer verschliessbaren Bahre aus. Damit sind sie agiler. Und dank Traggestell wird der Rücken geschont. – Jeden Montag treffen sich die Mitarbeitenden im Fitnesscenter und machen dort Krafttraining für den Rücken. Das ist aus Gesundheitsgründen Pflicht. Denn die Traglast ist hoch. Vor allem aber ist diese Bahre würdevoller: Die Körper können fixiert werden, was im Sarg kaum möglich ist.

Sorgte dafür, dass die Schweiz über den Tod spricht: Schauspieler Mike Müller als «Der Bestatter». SRF/Marion Nitsch

So oder so werden aber, anders als im Film, kaum sterbliche Überreste zuhause abgeholt. In den meisten Fällen sterben die Leute nämlich im Spital oder im Altersheim. Und dort holen die Bestatter auch die sterblichen Überreste ab. Der Leichenwagen ist heute weiss.

In einem Punkt aber hilft der «Film» der Branche, in Gestalt von Mike Müllers «Bestatter». «Die Fernsehserie hat das Thema in die Gesellschaft gebracht. Darüber sind wird dankbar», sagt Meyer. Ja, es entstand sogar ein kleiner Hype. «Wenn ich in einer Runde mit unbekannten Menschen sage, was für einen Beruf ich habe, können die Fragen abendfüllend sein», lächelt der Mann, der sich sonst eher mit den traurigen Seiten des Lebens beschäftigt. Das Interesse ist jeweils riesig. Denn auch wenn es schmerzt: Am Ende musste sich noch jeder mit dem Tod auseinandersetzen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen