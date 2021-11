Mehr Brexit als Pandemie: Die Transportbranche in der Pandemie

Transportwesen Mehr Brexit und Chauffeurmangel als Pandemie: So sind die Transportfirmen durch die Coronazeit gekommen Es gibt grosse Unterschiede zwischen dem Grenzen querenden Verkehr und dem Güterumschlag im Inland – und das innerhalb des Lebensmittelsektors. Daniela Deck Jetzt kommentieren 15.11.2021, 05.00 Uhr

Da die Firma Murpf schwergewichtig Geschäfte mit Lebensmitteln beliefert, profitierte sie teilweise von einer gesteigerten Nachfrage.







Bruno Kissling / OLT

Mehr Brexit als Pandemie und ein Mangel an Chauffeuren: So lassen sich die letzten anderthalb Jahre bei den Transportfirmen auf den Punkt bringen, zumindest bei denen, die im Grenzen querenden Geschäft tätig sind. Die Spediteure, die sich auf das Inland beschränken, bewegten sich je nach Kundensegment zwischen den Extremen Kurzarbeit und Boom.

Der Bund tat alles, damit sich der Lockdown im Frühling 2020 nicht zur Hungerrevolte auswuchs. Aus diesem Grund rollte der Güterverkehr über die für den Personenverkehr geschlossenen Grenzen, als gäbe es keine Pandemie.

Die Firma Murpf mit Sitz in Hägendorf profitierte von der Tatsache, dass 90 Prozent des Umsatzes mit Fahrten im In- und Ausland mit frischen Lebensmitteln gemacht werden und diese schwergewichtig an Grossverteiler und Detailhändler gehen. «In diesem Bereich ging die Nachfrage zu Beginn der Pandemie steil nach oben. Wir haben deutlich gespürt, dass die Leute daheim essen und nicht mehr im Ausland einkaufen», sagt Andrea Kyburz-Murpf. Sie leitet das Unternehmen zusammen mit ihrem Bruder.

Die massive Zunahme in dem Bereich habe den grössten Teil der Einbussen kompensiert, die durch den Ausfall der Gastronomie entstanden. Ennet der Grenze habe es kaum Probleme gegeben. «Sobald die Chauffeure (zehn Prozent davon Chauffeusen) die Firmenbestätigung vorwiesen, mit Hinweis auf den Nahrungsmittelsektor, hatten sie freie Fahrt – auch mit dem Auto auf dem Arbeitsweg», sagt Kyburz. Inzwischen, mit der Zertifikatspflicht im Ausland müsse man zwar für jede Nationalität – meist Norditaliener, Deutsche und Franzosen – eigene Dossiers zusammenstellen. Doch einmal damit ausgerüstet, hätten die Angestellten selten Schwierigkeiten.

«Was uns unabhängig von der Pandemie weit mehr beschäftigt und sich noch deutlicher zeigen wird», so Kyburz, «ist der Chauffeurmangel.» Dass jetzt sogar kaum mehr Lastwagen ausgeliefert werden, sei hingegen Corona geschuldet. In den Produktionsstätten stünden Tausende halbgebaute Fahrzeuge, denen von Getriebestangen bis zu Fenstern der Nachschub an Ausstattung fehlt.

Während die Firma Murpf nichts gegen die Materialknappheit ausrichten kann, kann sie dafür sorgen, dass die Chauffeure ansprechende Bedingungen vorfinden. «Vor ungefähr drei Jahren haben wir auf dem Allerheiligenberg das Personalhaus mit 40 Wohneinheiten für unsere Belegschaft gemietet», erzählt Kyburz. «Das schätzen die Angestellten sehr.»

Schwerpunkt Gastronomie zog Kurzarbeit nach sich

Ganz anders präsentiert sich die Lage für die Grenchner Firma Burgener Transport, obwohl auch dieser Familienbetrieb schwergewichtig auf Nahrungsmittel setzt. Doch hier sind die Lebensmitteltransporte für die Gastronomie ein wichtiges Standbein. Da ist es wenig überraschend, dass die Firma letztes Jahr Kurzarbeit anmelden musste. Diese ist nach Aussage von Pascal Hochstrasser, Verantwortlicher Personal und Finanzen, ausschliesslich im Inland tätig.

Gerade in der Pandemie rollten die Räder im Schwerverkehr unermüdlich, um die immobilisierte Bevölkerung mit Gütern zu versorgen. Bruno Kissling

«Inzwischen hat sich die Lage normalisiert, nur Anfang dieses Jahres hat es mit der zweiten Pandemiewelle bei den Aufträgen nochmals einen Knick gegeben», sagt Hochstrasser. «Wir haben wenig Fluktuation, treue Mitarbeitende und sind sehr zufrieden mit unserer Belegschaft und zudem stolz darauf, dass von den Chauffeuren unserer 20 Lastwagen zwei Frauen sind.»

Chauffeure nicht mehr willkommen

Bei der Emil Egger AG, die zwar in St.Gallen domiziliert ist, doch in Härkingen eine Niederlassung unterhält, war die Situation im In- und Ausland teilweise schwierig, wie Heini Egger schreibt. Denn diese Firma transportiert Baumaterial und keine Lebensmittel: «Anfänglich waren die Regionen Tessin und später die Romandie massiv eingeschränkt, weil Baustellen, aber auch Firmen zugesperrt blieben, sodass Zustellung und Abholung nicht mehr durchgeführt werden konnten.»

Am schlimmsten aber, so Egger, sei gewesen, dass «die bedauernswerten Chauffeure auswärts nur noch Sandwiches oder Take-away einkaufen konnten. Das war wohl die schwierigste Situation für die Chauffeure, dass Sie beim Empfänger nicht willkommen waren, obwohl sie ja die bestellte Ware überbringen mussten.»

Grossbritannien: Die isolierte Insel

Unangenehme Erfahrungen mit den Fahrten jenseits der Grenze haben auch kleinere Transportfirmen gemacht. Bei der Firma Fürst Transporte in Egerkingen mit sieben Angestellten sagt der Geschäftsführer Manuel Fürst: Schwierigkeiten gab es hauptsächlich um den Jahreswechsel und zwar mit Grossbritannien, für uns ein wichtiges Geschäftsfeld. Einer unserer Chauffeure sass 24 Stunden am englischen Zoll fest.»

Solche Verzögerungen seien ärgerlich. Doch weil die Chauffeure stets für zwei bis drei Tage Proviant im Lastwagenkühlschrank haben, müssten sie sich zumindest keine Sorgen um Nahrungsmittel machen, versichert Fürst. «Besonders im Winterhalbjahr ist dieser Vorrat wichtig. Schliesslich können die Lastwagen auch vom Wetter einmal aufgehalten werden.»

Der Brexit wurde auch für die Chauffeure von Solothurner Unternehmen zur Nervenprobe. Stephanie Lecocq / EPA

Eine Firma, die zwar nicht über einen eigenen Fuhrpark für Lieferungen verfügt, aber von Härkingen aus Warenversand in die ganze Welt abwickelt, ist die Swiss Mail International. Entstanden ist sie nach Aussage von Geschäftsführer Enzo Cariola aus ehemaligen Postangestellten, die sich zusammengeschlossen haben.

Er sagt: «Mit Grossbritannien war es zeitweise kompliziert. So kompliziert, dass manche Mitbewerber das Geschäft nach dem Brexit auf Eis gelegt haben. Wir nicht, denn wir verfügen in UK über langjährige Partner. So konnten wir die Fiskalvertretung dort sicherstellen und die Sendungen unserer Kunden weiterhin abwickeln, ohne den Service über Gebühr zu verteuern.» Bei einer Fiskalvertretung handelt es sich um eine Firma, die im Auftrag eines ausländischen Unternehmens dessen Umsatzsteuerverpflichtungen gegenüber den heimischen Steuerbehörden übernimmt.

Die grössten Herausforderungen sieht Cariola indessen nicht im Brexit, sondern in der aktuellen Situation. «Länder wie die USA, Australien und Thailand sind eben erst wieder aufgegangen nach der Pandemie. Was das für den Versand bedeutet, bleibt abzuwarten. Denn», so erklärt er, «der Postverkehr wird mittels Passagierflugzeuge abgewickelt und nicht über Frachtmaschinen.»